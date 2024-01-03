Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1708170917101711> Додано: Сер 03 січ, 2024 14:26 gonchik74 написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав: За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...

https://opendatabot.ua/analytics/ukrain ... -continues За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...

Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.

Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому. Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому.

Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.

О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.

Однако... Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.Однако... Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 03 січ, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 12206 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1691 раз. Подякували: 3620 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 14:49 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.

В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали. Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2022 З нами з: 29.07.22 Подякував: 346 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 14:52 gonchik74 написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав: За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...

https://opendatabot.ua/analytics/ukrain ... -continues За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...

Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.

Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому. Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому.

Нафіг їм кредит під 2%?! Нехай сидять по своїм селах, а то всім в В-ві і Вроці хочеться жити!.. Нафіг їм кредит під 2%?! Нехай сидять по своїм селах, а то всім в В-ві і Вроці хочеться жити!.. Bolt Повідомлень: 2645 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:02 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали. Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.

В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали. Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали.

Я уже видел самые разные цифры выезда.

Могу точно сказать, что в одной только Германии количество наших беженцев выросло за полгода на 200 тыс. Это только те, кто по 24 параграфу. Если переходишь на рабочую визу или на другой параграф, то в числе беженцев уже не учитываешься, т. е цифры реального прироста еще чуть больше.

Но это только одна Германия. Наши едут во многие страны Запада. В той же самой Финляндии к примеру есть целая отдельная программа по приему наших семей с детьми.

Там сразу же в момент заполнения анкеты спрашивают "сколько еще детей вы планируете завести в Финляндии". По сути, там даже никто не скрывает, что заинтересованы, чтобы наши семьи с детьми там остались на ПМЖ.

Так что на этом фоне разговоры о мизерной статистике выехавших в 2023 рассматриваю с большим скептицизмом. Я уже видел самые разные цифры выезда.Могу точно сказать, что в одной только Германии количество наших беженцев выросло за полгода на 200 тыс. Это только те, кто по 24 параграфу. Если переходишь на рабочую визу или на другой параграф, то в числе беженцев уже не учитываешься, т. е цифры реального прироста еще чуть больше.Но это только одна Германия. Наши едут во многие страны Запада. В той же самой Финляндии к примеру есть целая отдельная программа по приему наших семей с детьми.Там сразу же в момент заполнения анкеты спрашивают "сколько еще детей вы планируете завести в Финляндии". По сути, там даже никто не скрывает, что заинтересованы, чтобы наши семьи с детьми там остались на ПМЖ.Так что на этом фоне разговоры о мизерной статистике выехавших в 2023 рассматриваю с большим скептицизмом. antey1969 1

Повідомлень: 12206 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1691 раз. Подякували: 3620 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:11 Далкко не ходить. У мну два троюродных брата в Дании. Один из них с женой там уже лет семь тусовался. У него там даже второй сын родился. Уже во время войны к ним перебрались его родной брат(тоже мой троюродный, у меня после начала войны прятался месяца два) и сестра его жены. Это уже шесть человек. Учит датский, получает 450 евро. Bolt Повідомлень: 2645 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:36 gonchik74 написав: Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%.

А здачею своїх кавалірок в іпєнях по 3000 понаїхам вони задоволені? А здачею своїх кавалірок в іпєнях по 3000 понаїхам вони задоволені? Gastarbaiter Повідомлень: 2954 З нами з: 26.02.18 Подякував: 657 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:38 antey1969 написав: ........

Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.

О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.

Однако... ........Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.Однако...

Не знаю, по сегодняшним законам попытка незаконного перехода границы считается админнарушением или уголовным? Не знаю, по сегодняшним законам попытка незаконного перехода границы считается админнарушением или уголовным? ЛАД 2 Повідомлень: 27131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:45 ЛАД

Как в годы вашего детства с Мыколой Карацупой

Особо-тяжкое

"Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения плана

Вот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул. барабашов Повідомлень: 3780 З нами з: 16.06.15 Подякував: 266 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:48 барабашов написав: Дюрі-бачі написав: барабашов система болотних платежів, аналог нашого СЕП система болотних платежів, аналог нашого СЕП

Немного и конкретно не в теме

Если вы в этом варитесь - расскажите

Это в рашке что то рухнуть должно было 5 лет назад? Немного и конкретно не в темеЕсли вы в этом варитесь - расскажитеЭто в рашке что то рухнуть должно было 5 лет назад?

Подробностей не помню, но началось после того, как США рассматривали вопрос об отключении SWIFT в качестве одной из санкций за Крым. Подробностей не помню, но началось после того, как США рассматривали вопрос об отключении SWIFT в качестве одной из санкций за Крым. ЛАД 2 Повідомлень: 27131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 15:49 барабашов написав: ЛАД

Как в годы вашего детства с Мыколой Карацупой

Особо-тяжкое

"Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения плана

Вот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул. Как в годы вашего детства с Мыколой КарацупойОсобо-тяжкое"Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения планаВот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул.

Они переходили законно. Они переходили законно. ЛАД 2 Повідомлень: 27131 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1708170917101711> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор