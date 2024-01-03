Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Іммігранти-заробітчани, питання по Варшаві. В Польщі ніколи не був. Є менше доби. 1. Що глянути 2.Де купити в жарку країну з собою щось типу Фует чи безпосередньо саме Фует. Бедронка чи Лідл? В Лідлах Європи рідко доречі і був він. Знаходжусь від центра трохи далековато. Hampton by Hilton hotel, я так розумію вибір був через близькість аеропорту.
rjkz написав:Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.
Только один вопрос Почему в 2016, 17, и т.д. не напали, а в 2022 напали? Что изменилось? Что такое произошло, о чём знают не только лишь все?
В смысле? Почему 2016,17? 2014 (если быть точнее, то оперативная часть - август 2013 для тех, кто не только лишь все). Только пошло все не по сценарию. Не стала Украина ввязываться в войну в Крыму - сдала без боя и сделала единственно правильную вещь. А по сценарию вторжения через Донбасс рашка не готовилась, не имела плана Б на случай сдачи Крыма. Если у Вас память хорошая, то можете восстановить события. Это уже ахметов с овощем и неофициальными рашистами начали попочленцев организовывать.А потом и войска подтянулись. А потом выяснилось, что от замены офоща на кондитера мало что поменялось, так и причины нападать не стало, раз все под контролем. Схематозы, мутки, роттердам крест.Все то-же самое, только в выщиванке. ВЕрной дорогой.
барабашов написав:ЛАД Как в годы вашего детства с Мыколой Карацупой Особо-тяжкое "Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения плана Вот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул.
Они переходили законно.
Так по кому и зачем погранцы открыли огонь? Официальная информация есть?
antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
ЛАД написав:Не знаю, по сегодняшним законам попытка незаконного перехода границы считается админнарушением или уголовным?
админ
Стаття 204-1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".
antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
ну так не убили же
Тоб-то громадянам так добре, і вони замотивовані з народження Батьківщиною так , що вони тікають геть ?
Vadim_ написав:Тоб-то громадянам так добре, і вони замотивовані з народження Батьківщиною так , що вони тікають геть ?
локально все понимают что капец и делают единственно верное, те кто остались еще будут жалеть глобально людей согнали с их земли (примерно как индейцев) и всё получит глобальный капитал, уж ему воевать вполне обыденно
Hotab написав:Іммігранти-заробітчани, питання по Варшаві. В Польщі ніколи не був. Є менше доби. 1. Що глянути 2.Де купити в жарку країну з собою щось типу Фует чи безпосередньо саме Фует. Бедронка чи Лідл? В Лідлах Європи рідко доречі і був він. Знаходжусь від центра трохи далековато. Hampton by Hilton hotel, я так розумію вибір був через близькість аеропорту.
Я ХЗ. Центр Варшави новодел 50-60-х.Сама стара будівля-Палац науки і культури. 😎