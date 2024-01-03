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antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
ну так не убили же
Тоб-то громадянам так добре, і вони замотивовані з народження Батьківщиною так , що вони тікають геть ?
Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.