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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1709171017111712
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:05

  Vadim_ написав:
  nekefer написав:
  барабашов написав:[
Так по кому и зачем погранцы открыли огонь? Официальная информация есть?

сами погранцы написали что стреляли, это как знак отличия у людоловов, словил крипака - гордись 8)
https://dpsu.gov.ua/ua/news/12-cholovik ... hchinoyu-/

  antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.
О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.
Однако...

ну так не убили же :mrgreen:

Тоб-то громадянам так добре,
і вони замотивовані з народження Батьківщиною так ,
що вони тікають геть ?

Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.
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