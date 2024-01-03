RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1710171117121713>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:05

  Vadim_ написав:
  nekefer написав:
  барабашов написав:[
Так по кому и зачем погранцы открыли огонь? Официальная информация есть?

сами погранцы написали что стреляли, это как знак отличия у людоловов, словил крипака - гордись 8)
https://dpsu.gov.ua/ua/news/12-cholovik ... hchinoyu-/

  antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.
О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.
Однако...

ну так не убили же :mrgreen:

Тоб-то громадянам так добре,
і вони замотивовані з народження Батьківщиною так ,
що вони тікають геть ?

Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.
Bolt
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 09.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 18:31

Hotab
Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка
Spring
 
Повідомлень: 405
З нами з: 04.02.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:33

  Дюрі-бачі написав:За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...
https://opendatabot.ua/analytics/ukrain ... -continues

Экстраполяция своих знакомых нерепрезентативна. У каждого свой круг. В вашем кругу, например, знают, что такое СЭП, В2В или Р2Р. В моем (кроме меня) об этом понятия не имеют.

Тем более, что основная масса выехала в 22-м. Хотя хз, это тоже сведения из моего круга, Тогда от бомб и ракет пострадал в основном Харьков, откуда и бежала масса.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19735
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2593 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:50

  Bolt написав: Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.

А что будут делать погранцы "с той стороны"?
Удивительно, но Европа об этом не думает.
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Starikan
2
 
Повідомлень: 19735
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2593 раз.
Подякували: 3142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:02

  Starikan написав:
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 26.02.18
Подякував: 657 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:08

Еміграція, заробітчанство

New’s from Turkey

Українці продовжують дивувати світ.
Не встигло вчора вийти нове відео від українця в Канаді «Канадський Марк», де він розказує, що вже стидно вимовляти слова «українець» та «Украіна» в Канаді, бо те, які «номери» викидають там наші, як турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)
Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час смертельної війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину більшу за 5000 м…
Залишилися живі.
В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…
https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8975
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3422 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:09

  Starikan написав:
  Bolt написав: Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.

А что будут делать погранцы "с той стороны"?
Удивительно, но Европа об этом не думает.
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Ну, это мы могли посмотреть на миграционной кризисе на польско-белорусскрй границе. С поправкой, что границу будут штурмовать не тошие сирийцы, а наши Мыколы подзарядившись с утреца для храбрости стаканчиком самогоночки... И куда как более лучше ориентирующиеся в наших реалиях, чем чебуреки доставленые
из Конго под польскую границу Белавиа. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 09.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8452
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%.

А от це явна брехня. 2% давали усім бажаючим. По статистиці іноземці (українці, казахи, білоруси, німці, турки ітд) взяли тільки тих 0,5% кредитів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8452
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:23

  ЛАД написав:
  барабашов написав:ЛАД
Как в годы вашего детства с Мыколой Карацупой
Особо-тяжкое
"Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения плана
Вот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул.

Они переходили законно.

Поняття "законність" в Україні дуже розтяжиме.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8452
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1710171117121713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, katso, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.