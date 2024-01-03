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antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
ну так не убили же
Тоб-то громадянам так добре, і вони замотивовані з народження Батьківщиною так , що вони тікають геть ?
Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.
Starikan написав: Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
Українці продовжують дивувати світ. Не встигло вчора вийти нове відео від українця в Канаді «Канадський Марк», де він розказує, що вже стидно вимовляти слова «українець» та «Украіна» в Канаді, бо те, які «номери» викидають там наші, як турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.) Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час смертельної війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину більшу за 5000 м… Залишилися живі. В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»… https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287
Bolt написав: Якщо народ дійсно від безвиході побіжить, то ті погранці з одним ріжком в автоматі і двома в підсумку ніфіга не зроблять.
А что будут делать погранцы "с той стороны"? Удивительно, но Европа об этом не думает. Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Ну, это мы могли посмотреть на миграционной кризисе на польско-белорусскрй границе. С поправкой, что границу будут штурмовать не тошие сирийцы, а наши Мыколы подзарядившись с утреца для храбрости стаканчиком самогоночки... И куда как более лучше ориентирующиеся в наших реалиях, чем чебуреки доставленые из Конго под польскую границу Белавиа. 😎
барабашов написав:ЛАД Как в годы вашего детства с Мыколой Карацупой Особо-тяжкое "Мясо" ж убегает, а ТЦК нервничает от невыполнения плана Вот Насиров там или Резников - так, на лёгкое административное чуть потянул.