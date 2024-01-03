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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1710171117121713
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:37

  antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.
О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.
Однако...


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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:57

  ЛАД написав:drevlyanin
в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?
И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?

Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?

О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.
Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.


1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?
2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. :cry: Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.
3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".
4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.
На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:10

  Gastarbaiter написав:
  Starikan написав:
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.

Дай бог, чтобы глядеть не пришлось.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:12

  BIGor написав:
  rjkz написав:я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:15

  BeneFuckTor написав:
  Starikan написав:панель задач висит справа.


Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)

ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні.

Нема такого в налаштуваннях. Є тільки переключення положення іконок відносно панелі завдань. Мені треба перенести усю панель на правий вертикальний край екрану.
"Робота з моніторами" цікавить 1% користувачів. Що таке "плавність" - ніколи не розумів, хоча сів за клаву IBM PC ще у 1987 році.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:23

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:29

  Gastarbaiter написав:
  Starikan написав:
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.

За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.
Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:55

akurt ,
але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…


В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.


  Spring написав:Hotab
Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка

Пробіг і в бедронку, і в ТРЦ з carrefour по дорозі Лідла.
Бедронка і Лідо плюс мінус одні ціни. По асортименту може бедронка ширше. Керефор найбільший вибір і найдорожчий.
Сухі мʼясопродукти, горіхи, і тп (що тримає жару і має малу вагу) купив у Лідлі.
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