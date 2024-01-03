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antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.
В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"? И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?
Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?
О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть. Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.
1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь? 2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших. 3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини". 4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція. На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі.
Starikan написав: Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)
ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні.
Нема такого в налаштуваннях. Є тільки переключення положення іконок відносно панелі завдань. Мені треба перенести усю панель на правий вертикальний край екрану. "Робота з моніторами" цікавить 1% користувачів. Що таке "плавність" - ніколи не розумів, хоча сів за клаву IBM PC ще у 1987 році.
Starikan написав: Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ. Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну. Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html
На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.
але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…
В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.
Spring написав:Hotab Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка
Пробіг і в бедронку, і в ТРЦ з carrefour по дорозі Лідла. Бедронка і Лідо плюс мінус одні ціни. По асортименту може бедронка ширше. Керефор найбільший вибір і найдорожчий. Сухі мʼясопродукти, горіхи, і тп (що тримає жару і має малу вагу) купив у Лідлі.