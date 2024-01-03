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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1710171117121713 Додано: Сер 03 січ, 2024 21:37 antey1969 написав: Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.

О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.

Однако... Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.Однако...



Все по классике





Все по классике katso

Повідомлень: 855 З нами з: 16.05.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 21:57 ЛАД написав: drevlyanin

в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?

И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?



Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?



О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.

Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются. В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.



1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?

2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.

3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".

4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.

На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі. 1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами.Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі. drevlyanin Повідомлень: 1556 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:10 Gastarbaiter написав: Starikan написав:

Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?). Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим. Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.

Дай бог, чтобы глядеть не пришлось. Дай бог, чтобы глядеть не пришлось. ЛАД 2 Повідомлень: 27138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:12 BIGor написав: rjkz написав: я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории. я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна? Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина. Как раз именно этим. И взятием Берлина. ЛАД 2 Повідомлень: 27138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:15 BeneFuckTor написав: Starikan написав: панель задач висит справа. панель задач висит справа.



Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)



ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні. , все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)

Нема такого в налаштуваннях. Є тільки переключення положення іконок відносно панелі завдань. Мені треба перенести усю панель на правий вертикальний край екрану.

"Робота з моніторами" цікавить 1% користувачів. Що таке "плавність" - ніколи не розумів, хоча сів за клаву IBM PC ще у 1987 році. Нема такого в налаштуваннях. Є тільки переключення положення іконок відносно панелі завдань. Мені треба перенести усю панель на правий вертикальний край екрану."Робота з моніторами" цікавить 1% користувачів. Що таке "плавність" - ніколи не розумів, хоча сів за клаву IBM PC ще у 1987 році. Starikan 2 Повідомлень: 19737 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2593 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:23 ЛАД написав: BIGor написав: rjkz написав: я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории. я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна? Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина. Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная". Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная". BIGor

Повідомлень: 8453 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:29 Gastarbaiter написав: Starikan написав:

Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?). Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим. Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.



Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.

Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових. На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових. Ой+

Повідомлень: 6399 З нами з: 19.04.12 Подякував: 99 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 22:55 akurt ,

але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…





В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.





Spring написав: Hotab

Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка

Пробіг і в бедронку, і в ТРЦ з carrefour по дорозі Лідла.

Бедронка і Лідо плюс мінус одні ціни. По асортименту може бедронка ширше. Керефор найбільший вибір і найдорожчий.

Сухі мʼясопродукти, горіхи, і тп (що тримає жару і має малу вагу) купив у Лідлі. В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.Пробіг і в бедронку, і в ТРЦ з carrefour по дорозі Лідла.Бедронка і Лідо плюс мінус одні ціни. По асортименту може бедронка ширше. Керефор найбільший вибір і найдорожчий.Сухі мʼясопродукти, горіхи, і тп (що тримає жару і має малу вагу) купив у Лідлі. Hotab Повідомлень: 10534 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1710171117121713 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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