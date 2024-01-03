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antey1969 написав:Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать. О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину. Однако...
в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.
В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"? И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?
Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?
О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть. Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.
1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь? 2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших. 3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини". 4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція. На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі.
Starikan написав: Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)
ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні.
Нема такого в налаштуваннях. Є тільки переключення положення іконок відносно панелі завдань. Мені треба перенести усю панель на правий вертикальний край екрану. "Робота з моніторами" цікавить 1% користувачів. Що таке "плавність" - ніколи не розумів, хоча сів за клаву IBM PC ще у 1987 році.
Starikan написав: Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).
Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.
За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ. Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну. Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html
На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.
але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…
В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.
Spring написав:Hotab Lidl показує від Вас 18 хвили пішки на Wołoska 16, 02-583 Warszawa, Польша. Краще він на мій погляд ніж Бедронка
Пробіг і в бедронку, і в ТРЦ з carrefour по дорозі Лідла. Бедронка і Лідо плюс мінус одні ціни. По асортименту може бедронка ширше. Керефор найбільший вибір і найдорожчий. Сухі мʼясопродукти, горіхи, і тп (що тримає жару і має малу вагу) купив у Лідлі.
rjkz написав: Смотрите, я не живу в Вашем информпространстве, поэтому могу многого не знать, но: 1. Еще ДО вторжения по телеку только и были сюжеты о подготовках всех и вся в ТО. Это еще до марафона, по разным каналам. Кто хотел - шел. 2. Вы приводите пример людей, которым есть что терять. Кто вложил в свой бизнес годы и средства. Это не более 10%. Мой подчиненный (35 лет, здоровый, физически развитый) выехал во время войны, оставив жену с ребенком в Украине. Работал наемным работником, делал то, что мог делать почти кто угодно, с таким-же успехом мог делать что угодно другое в любом месте. И таких - очень много. Я могу сравнить сколько видел молодых украинцев вокруг себя до войны и сейчас. В вагоне метро едещь - одни украинские стройбригады. Очень много. На кассах магазинов не только девушки-украинки, но и молодые люди. Когда на бейдже кассира читаешь, к примеру "Ihor", "Oleh" и тд, то есть, украинскую транслитерацию, то понимаешь что они приехали по Ю4Ю. Они сменили "Azumbek", "Murat" и тд. Кто-то выезжал до начала войны, уж очень явно она была видна, кто-то в первое время, пока это было несложно. Потом все сложнее. Сейчас, я так понимаю, совсем непросто. 3. Отправить семью можно было как до начала войны, так и в начале и сейчас. Выезд женщин и детей, я так понимаю, не ограничен. 4. Наверняка есть, но я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории. 5. Противник ввел столько, сколько считал более чем достаточным. Когда их не стало, начал мобилизировать остальных и перекидывать оставшиеся части. Не так-ли? 6. Колонна втянулась в Украину, остановилась в Ирпене, по пути следования уничтожались службы обеспечения, отрезались тылы. Что не так? Это маневренная война, она была для Украины более выгодна с военной точки зрения нежели нынешняя позиционная. 7. Да, все 30 лет государство противопоставляло себя гражданам и наоборот. Играли в игру "ктокогоперенаипет". Олигархат всех перенаипал, а теперь для многих выглядит так, что надо идти отдавать свою жизнь за тех, кто в свое время раздерибанил украинскую экономику. Это очень непросто вот так "понять и простить". 30 лет принимались законы под ахметовых-коломойских-бахматюков-фирташей-порошенок, чтобы они могли построить себе теплицы и получить возврата 200% из Бюджета от их стоимости. Это они получали рефинанс и выводили его в бакс, обрушивая курс гривны, это они имели карманных голов нацбанка, судей, депутатов, прокуроров. Вы все сами знаете и помните.
1) Який сенс йти до ТО, коли влада "на голубом глазу" запевняє, що війни не буде, це ІПСО? Підтримка Зеленського в той період була ще досить велика і пересічні вірили. Я й сам аж до 24.02 сподівався на запобіжники у головах. До того ж, те що показують по ТВ і те що робиться в конкретному регіоні, то дві великі різниці. 2) От бачите, я про що й кажу-виїхали й так майже всі хто хотів, і це за умови вже триваючої війни. Чому б мало виїхати більше, поки вона ще не почалася? 3) Мова в дискусії йшла про інформування перед війною! Куди ви відправите сім'ю, якщо танки та піхота москалів стоять на вашій вулиці і стріляють у все підозріле на їх думку? При чому, у окупантів були списки всіх, хто до війни активно обстоював проукраїнські погляди, активістів майдану, АТОшників. Як думаєте, звідки в окупантів така інформація? Тих людей або забирали "на підвал" або при відсутності спалювали будинки. 4)Великобританія та Франція у першу Світову "заманювали" агресора вглиб своєї территорії? А Британія в ДС? Японці десь розвернулися в США? Араби в числених війнах з Ізраїлем? 5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість? 6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни. 7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалия, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР.
Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.
Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?