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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:30

Ще до війни лям наших в Польші сидів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:47

  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.

Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?

Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був)
Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:48

  rjkz написав: Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?
Да и было-ли это на самом деле?
"Все занают?"


Ось вам "кіно", перше що трипилося:

можна знайти й чимало іншого, та гидко шукати.
Чи в АТО кулі та снаряди були не справжні а пересічні не гинули?
на тій же сторінці пошуку є й свіже про ліпшого "другана" Кошового:
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