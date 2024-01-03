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#<1 ... 1711171217131714 Додано: Сер 03 січ, 2024 23:30 Ще до війни лям наших в Польші сидів. Bolt Повідомлень: 2648 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 23:47 Gastarbaiter написав: Hotab написав: В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно. В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.

Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022? Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?

Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був)

Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон. Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був)Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон. Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 10542 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 23:48 rjkz написав: Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?

Да и было-ли это на самом деле?

"Все занают?"

Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?Да и было-ли это на самом деле?



Ось вам "кіно", перше що трипилося:



можна знайти й чимало іншого, та гидко шукати.

Чи в АТО кулі та снаряди були не справжні а пересічні не гинули?

на тій же сторінці пошуку є й свіже про ліпшого "другана" Кошового:

Ось вам "кіно", перше що трипилося:можна знайти й чимало іншого, та гидко шукати.Чи в АТО кулі та снаряди були не справжні а пересічні не гинули?на тій же сторінці пошуку є й свіже про ліпшого "другана" Кошового: drevlyanin Повідомлень: 1559 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1711171217131714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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