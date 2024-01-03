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Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.
Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?
Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був) Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим? Да и было-ли это на самом деле? "Все занают?"
Ось вам "кіно", перше що трипилося:
можна знайти й чимало іншого, та гидко шукати. Чи в АТО кулі та снаряди були не справжні а пересічні не гинули? на тій же сторінці пошуку є й свіже про ліпшого "другана" Кошового:
Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.
Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?
Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був) Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон.
жесть, реально думаєте що Тису перепливло 2 млн. чоловіків? Чи вже хворобою Успіха-Бобуа заразились? До речі, Джек - говно, Гуллівер були набагато смачніші.
жесть, реально думаєте що Тису перепливло 2 млн. чоловіків? Чи вже хворобою Успіха-Бобуа заразились? До речі, Джек - говно, Гуллівер були набагато смачніші.
Ви серйозно не чули про інші незаконні (напівзаконні ) способи перетину, крім як без ласт через Тису? Мій знайомий за 5 куїв купив документи (все липа, на обліку в ТЦК нема інфо про нього) що непридатний. І поїхав. Мабуть немало таких. На моїй роботі «провод» не повернувся. Поклав на свої недоотримані нікчемні останні 3 куя Мабуть хоче бути проводом в Люфтганза.. ))
rjkz написав:я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.
Невже забули чим закінчилась друга світова війна?
Вы про Японию? Так она много куда навторгалась. Но и это не главное - это единственное пока применение ядерного оружия такой мощности. В целом, алгоритм такой - агрессор, вторгаясь на чужую территорию, которая активно обороняется, распорошивает свои силы и теряет минимум в 3 раза больше обороняющихся. Со временем, даже превосходящие наступательные силы теряют свой потенциал и сталкиваются с трудностями в логистике помноженные на сопротивление на оккупированных территориях. Невозможно дать адекватный оборонительный отпор прямо на границе, имея дело с превосходящим по силам противником.