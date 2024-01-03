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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1712171317141715>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:30

Ще до війни лям наших в Польші сидів.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:47

  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.

Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?

Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був)
Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:48

  rjkz написав: Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?
Да и было-ли это на самом деле?
"Все занают?"


Ось вам "кіно", перше що трипилося:

можна знайти й чимало іншого, та гидко шукати.
Чи в АТО кулі та снаряди були не справжні а пересічні не гинули?
на тій же сторінці пошуку є й свіже про ліпшого "другана" Кошового:
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:24

  Hotab написав:
  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:В супермаркетах Варшави та сама картина : сімʼї ходять по магазинах , спілкуються патріотичною. Хтось шукає червоні цінники, хтось Джека в коробці зі стаканами без акції по кіннячій ціні в Carefour (чи як він там вірно зветься). Багато наших. З мужиками включно.

Врахували, скільки десятків/сотен тисяч "мужиків" вже було в Польщі на 24.02.2022?

Ні. Я в Польщі вперше за своє життя. Хоча був багато де в світі. (Вірніше був у Польщі, але пересадка в а/п Шопена. Це вважайте як не був)
Може ви і праві, і це зараз не ті, хто перебіг незаконно кордон.

:mrgreen: жесть, реально думаєте що Тису перепливло 2 млн. чоловіків? Чи вже хворобою Успіха-Бобуа заразились?
До речі, Джек - говно, Гуллівер були набагато смачніші.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:54

Уже второй раз за несколько дней похожая новость:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za
Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:57

BIGor ,


:mrgreen: жесть, реально думаєте що Тису перепливло 2 млн. чоловіків? Чи вже хворобою Успіха-Бобуа заразились?
До речі, Джек - говно, Гуллівер були набагато смачніші.

Ви серйозно не чули про інші незаконні (напівзаконні ) способи перетину, крім як без ласт через Тису?
Мій знайомий за 5 куїв купив документи (все липа, на обліку в ТЦК нема інфо про нього) що непридатний. І поїхав. Мабуть немало таких.
На моїй роботі «провод» не повернувся. Поклав на свої недоотримані нікчемні останні 3 куя
Мабуть хоче бути проводом в Люфтганза.. ))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:05

  Bolt написав:Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!

Вы серьезно не понимаете?

Голос за кадром: "Ничто не выдавало в нём советского разведчика — разве что волочившийся сзади парашют да ушанка с красной звездой могли привлечь к нему внимание случайного прохожего".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:10

  BIGor написав:
  rjkz написав:я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

Невже забули чим закінчилась друга світова війна?


Вы про Японию?
Так она много куда навторгалась.
Но и это не главное - это единственное пока применение ядерного оружия такой мощности.
В целом, алгоритм такой - агрессор, вторгаясь на чужую территорию, которая активно обороняется, распорошивает свои силы и теряет минимум в 3 раза больше обороняющихся. Со временем, даже превосходящие наступательные силы теряют свой потенциал и сталкиваются с трудностями в логистике помноженные на сопротивление на оккупированных территориях.
Невозможно дать адекватный оборонительный отпор прямо на границе, имея дело с превосходящим по силам противником.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:15

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!

Вы серьезно не понимаете?

Голос за кадром: "Ничто не выдавало в нём советского разведчика — разве что волочившийся сзади парашют да ушанка с красной звездой могли привлечь к нему внимание случайного прохожего".

Били что ли его шлангом с дробью по почкам или "слоника" организовали, что он сам рассказал что брак фиктивный? Или у дамы был конвеер по выезду за кордон(не в курсе - можно ли развестись в консульстве или по приезду самостоятельно без супруга рассторгнуть брак)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:31

  Bolt написав:Уже второй раз за несколько дней похожая новость:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za
Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!


Так там же в тексте
Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Сам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое.
katso
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