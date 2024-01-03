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#<1 ... 1712171317141715 Додано: Чет 04 січ, 2024 02:31 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Turkey



Українці продовжують дивувати світ.

Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)

Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…

Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…

В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…

https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287 Еміграція, заробітчанствоNew’s from TurkeyУкраїнці продовжують дивувати світ.Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…

Простите, не понял, что тут плохого?

Тем более, что у нас 20-летних не призывают.

И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні".

"статевозрілі самці"...

По-моему, Вы увлекаетесь. Простите, не понял, что тут плохого?Тем более, что у нас 20-летних не призывают.И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні"."статевозрілі самці"...По-моему, Вы увлекаетесь. ЛАД 2 Повідомлень: 27154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 02:39 katso написав: Bolt написав: Уже второй раз за несколько дней похожая новость:

https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za

Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?! Уже второй раз за несколько дней похожая новость:Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!



Так там же в тексте

Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Сам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое. Так там же в текстеСам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое.

Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют. Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют. Bolt Повідомлень: 2650 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 03:02 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: -------------------

rjkz

я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

-------------------

Невже забули чим закінчилась друга світова війна? -------------------я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.-------------------Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина. Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная". Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".

А Вы, наверное, вообще не учились.

Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.

И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.

Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.



И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?

Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион. А Вы, наверное, вообще не учились.Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион. ЛАД 2 Повідомлень: 27154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 03:14 Ой+ написав: .............



Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.

Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових. .............На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.

При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.

Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".

И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, –з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. ЛАД 2 Повідомлень: 27154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1712171317141715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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