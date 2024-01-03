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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1712171317141715
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:31

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Turkey

Українці продовжують дивувати світ.
Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)
Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…
Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…
В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…
https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287

Простите, не понял, что тут плохого?
Тем более, что у нас 20-летних не призывают.
И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні".
"статевозрілі самці"...
По-моему, Вы увлекаетесь.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:39

  katso написав:
  Bolt написав:Уже второй раз за несколько дней похожая новость:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za
Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!


Так там же в тексте
Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Сам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое.

Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:-------------------
rjkz
я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.
-------------------
Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".

А Вы, наверное, вообще не учились.
Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.
И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.
Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.

И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?
Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:14

  Ой+ написав:.............
За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.
Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.

При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.
Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".
И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.
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