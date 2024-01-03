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Українці продовжують дивувати світ. Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.) Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат… Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м… В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»… https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287
Простите, не понял, что тут плохого? Тем более, что у нас 20-летних не призывают. И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні". "статевозрілі самці"... По-моему, Вы увлекаетесь.
BIGor написав:------------------- rjkz я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории. ------------------- Невже забули чим закінчилась друга світова війна?
Как раз именно этим. И взятием Берлина.
Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".
А Вы, наверное, вообще не учились. Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции. И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок. Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.
И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией? Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион.
За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ. Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну. Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html
На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.
При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше. Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі". И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.