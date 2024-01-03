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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1712171317141715
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:31

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from Turkey

Українці продовжують дивувати світ.
Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)
Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…
Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…
В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…
https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287

Простите, не понял, что тут плохого?
Тем более, что у нас 20-летних не призывают.
И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні".
"статевозрілі самці"...
По-моему, Вы увлекаетесь.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 02:39

  katso написав:
  Bolt написав:Уже второй раз за несколько дней похожая новость:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za
Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!


Так там же в тексте
Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Сам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое.

Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:-------------------
rjkz
я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.
-------------------
Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".

А Вы, наверное, вообще не учились.
Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.
И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.
Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.

И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?
Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 03:14

  Ой+ написав:.............
За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.
Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.

При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.
Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".
И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 04:16

  drevlyanin написав:..............
1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?
2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. :cry: Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.
3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".
4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.
На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі.

1. Дощенту нет. Бои были в 3 км от города (от района, где я жил несколько лет назад). Прорывы в город были. Окружения не было, но полуокружение - вполне. И основная масса уехавших была именно в первые дни. Потом тоже уезжали многие, но всё же меньше.
К Солонину у меня никаких чувств. Просто не считаю его авторитетным историком и объективности у него ни на грош.
2. Молодёжь я не осуждаю. Но у Вас прозвучало снисхождение к "тим, кому за 60". Вроде они какие-то неполноценные, но так и быть простим их с учётом "обставин виховання".
3. Об объективных причинах писал довольно подробно, удалили. И объяснить причины отказываются, просто удаляют вопрос. Тратить время снова не буду, опять удалят. Жаль времени.
Не согласен, что власть "робила погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному". Делали, что могли. И не меньше, чем все прошлые власти. Вероятно, не лучше, но и не хуже. Примерно так же.
4 Согласен.
Но можно и нужно критиковать.
И нельзя просто обливать грязью зачастую без оснований. Не буду приводить ники, которые этим занимаются на военной ветке. Причём регулярно.
Нельзя пользоваться неподтверждёнными сплетнями (вроде разминирования Чонгара) и необъективными обвинениями (вроде срыва ракетной программы). Как-то на военной ветке приводил цифры расходов на оборону в разные годы. При Зе они не уменьшились по сравнению с президенством По и были значительно больше, чем при всех предыдущих.
Не знаю, кем и где Вы работали. Но я хорошо знаю, как много времени занимает разработка и освоение производства новой продукции. Даже не особо сложной. А ракеты продукция непростая. Если, конечно, это не небольшая доработка существующих моделей (что тоже бывает не очень легко и просто). А у нас говорится, что "Луч" сделал именно новые ракеты. Да там только испытания занимают кучу времени. Можете посмотреть историю создания любого американского оружия. При американской деловитости, технических возможностях и выделяемых средствах. И в наших условиях, когда многие производства просто отсутствуют. Например, производство ракетного топлива. Как можно говорить о производстве военной техники, когда мы даже стволы для орудий делать не можем.
В этом виноват Зеленский?
Ай, да ладно. Больно и обидно.
Не за Зеленского. За Украину.
Помню, как в начале независимости многие государства стремились к союзу с Украиной как с наиболее сильной страной, на которую можно опереться против РФ. Постепенно это уходило и на Украину перестали ориентироваться. Она медленно и уверенно превращалась в аутсайдера. Это произошло не за один день. Потребовались годы. Но мы успешно решили эту задачу. В результате сегодня Путин может спокойно ждать, когда Западу надоест снабжать нас оружием, понимая, что после этого он достаточно быстро решит свои вопросы. Зато по Шаману мы достигли невиданных успехов в росте производства кукурузы, покупая при этом "национальный продукт" сало у поляков. В приличных количествах. И почти не имея собственного оборонного производства.
Или у Вас хватит совести сказать, что в этом тоже виноват Зеленский? Нет смайлика "горькая улыбка".
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 04:22

  Ой+ написав:
  Gastarbaiter написав:
  Starikan написав:
Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.

За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.
Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.
Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.


Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.
Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна.
"Противника надо выбирать такого, чтобы наверняка победить" (не помню кто сказал, может даже я :lol: ).
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 04:46

  drevlyanin написав:..............
5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?

Чистая конспирология.
Без "закулісних домовленостей" вариантов не видите?
Гитлер в 41 тоже "вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну" как СССР. Окакзалось, что нет. Тоже "була якась закулісна домовленість"?

6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.

То, что тогда сумели остановить росс. войска - чудо и героизм нашей армии.
+ грубые ошибки росс. командования в планировании и подготовке операции. Рассчитывали на лёгкую прогулку и на то, что Харьков и не только встретит их хлебом-солью.

7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалися, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР.

Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.
И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы".
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 04:47

rjkz
Возможно, Вы правы.
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