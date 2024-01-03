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#<1 ... 1712171317141715 Додано: Чет 04 січ, 2024 02:31 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from Turkey



Українці продовжують дивувати світ.

Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)

Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…

Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…

В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…

https://www.milliyet.com.tr/gundem/agri ... tu-7058287 Еміграція, заробітчанствоNew’s from TurkeyУкраїнці продовжують дивувати світ.Турецька преса повідомляє, як українські статевозрілі самці розважаються, намагаючись покорити гору Арарат (знаходиться на території Туреччини в одночасно є символом Вірменії.)Турки вже звикли до наповнення Туреччини на автівки типу Audi A8 та всілякі там жебрацькі Бентлі та Ламорджіні, але ця новина, коли під час війни 20-ти річні красені граються у сходження на вершину Арарат…Залишилися живі. Після падіння одного з висоти 30 м…В тексті вказано імʼя та прізвище одного з «героїв»…

Простите, не понял, что тут плохого?

Тем более, что у нас 20-летних не призывают.

И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні".

"статевозрілі самці"...

По-моему, Вы увлекаетесь. Простите, не понял, что тут плохого?Тем более, что у нас 20-летних не призывают.И при чём тут "жебрацькі Бентлі та Ламорджіні"."статевозрілі самці"...По-моему, Вы увлекаетесь. ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 02:39 katso написав: Bolt написав: Уже второй раз за несколько дней похожая новость:

https://m.censor.net/ua/photo_news/3465 ... vyyizdu_za

Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?! Уже второй раз за несколько дней похожая новость:Это как погранцы фиктивность брака, на глаз, что-ли определяют?!



Так там же в тексте

Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком", - йдеться у повідомленні.

Сам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое. Так там же в текстеСам раскололся, тверже надо быть раз уже идешь на такое.

Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют. Из той же песни, порешать на счёт инвалидности, а потом пойти в ОБЭП написать заявку, что врачи взятку требуют. Bolt Повідомлень: 2650 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 03:02 BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: -------------------

rjkz

я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

-------------------

Невже забули чим закінчилась друга світова війна? -------------------я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.-------------------Невже забули чим закінчилась друга світова війна?

Как раз именно этим. И взятием Берлина. Как раз именно этим. И взятием Берлина.

Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная". Напевно ще по радянським книгам вчився? Друга світова війна це не "Вьєлікая Отьєчествьєнная".

А Вы, наверное, вообще не учились.

Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.

И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.

Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.



И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?

Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион. А Вы, наверное, вообще не учились.Не нравится Берлин, вспомните акт о безоговорочной капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Миссури». Да, не в Токио, но Японии от этого не легче - она была полностью оккупирована и фактическая оккупация Японии американцами началась 28 августа, т.е. ещё до подписания акта о капитуляции.И произошло это после ковровой бомбардировки Токио, где было более 100 тыс. погибших и 2 атомных бомбардировок.Но после капитуляции Германии участь Японии была уже решена.И вопрос - вы их тех, кто считает, что лучше бы Украина осталась под нацистской оккупацией?Своими "Вьєлікая Отьєчествьєнная" вы работаете на путинскую пропаганду. Так же, как Фарион. ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 03:14 Ой+ написав: .............



Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.

Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових. .............На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.

При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.

Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".

И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, –з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 04:16 drevlyanin написав: ..............

1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?

2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами. Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.

3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".

4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.

На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі. ..............1)А Харків зруйнований дощенту, як Бахмут, і бої вже в місті тривають, а саме місто в напівоточенні? За таких обставин зможе хтось там залишитися, окрім захистників і "ждунів"? Ну може кілька людей дуже похилого віку, котрі вирішили, що краще вже померти тут а не десь в незнайомих місцях. Ви чудово розумієте, що саме такою і є обстановка в прифронтових містах донбасу але чомусь вперто хочеться посперечатися. За Солоніна образилися і у вас до нього якась особиста неприязнь?2) Яке таке наше покоління? Мені самому 60 не за горами.Вчився в радянській школі та служив в радянській армії. Але при цьому молодь ні в чому не звинувачую, хоч в деяких моментах і не підтримую. Ми в одних умовах зростали, вони у інших.3) А які об'єктивні причини робити погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному? Тотальна некомпетентність, хвороблива лайкозалежність та кругова порука? Про ще гіршу здогадку вже писав і не буду повторюватися. Є таке, але це ніфіга не "об'єктивні причини".4) Критично ставитися до дурощів влади, як і окремих індивідумів, цілком нормальна позиція.На вашу думку краще "понять і простіть"? При такій поведінці населення згодом стане як у КНДР чи СРСР за часів Джугашвілі.

1. Дощенту нет. Бои были в 3 км от города (от района, где я жил несколько лет назад). Прорывы в город были. Окружения не было, но полуокружение - вполне. И основная масса уехавших была именно в первые дни. Потом тоже уезжали многие, но всё же меньше.

К Солонину у меня никаких чувств. Просто не считаю его авторитетным историком и объективности у него ни на грош.

2. Молодёжь я не осуждаю. Но у Вас прозвучало снисхождение к "тим, кому за 60". Вроде они какие-то неполноценные, но так и быть простим их с учётом "обставин виховання".

3. Об объективных причинах писал довольно подробно, удалили. И объяснить причины отказываются, просто удаляют вопрос. Тратить время снова не буду, опять удалят. Жаль времени.

Не согласен, что власть "робила погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному". Делали, что могли. И не меньше, чем все прошлые власти. Вероятно, не лучше, но и не хуже. Примерно так же.

4 Согласен.

Но можно и нужно критиковать .

И нельзя просто обливать грязью зачастую без оснований. Не буду приводить ники, которые этим занимаются на военной ветке. Причём регулярно.

Нельзя пользоваться неподтверждёнными сплетнями (вроде разминирования Чонгара) и необъективными обвинениями (вроде срыва ракетной программы). Как-то на военной ветке приводил цифры расходов на оборону в разные годы. При Зе они не уменьшились по сравнению с президенством По и были значительно больше, чем при всех предыдущих.

Не знаю, кем и где Вы работали. Но я хорошо знаю, как много времени занимает разработка и освоение производства новой продукции. Даже не особо сложной. А ракеты продукция непростая. Если, конечно, это не небольшая доработка существующих моделей (что тоже бывает не очень легко и просто). А у нас говорится, что "Луч" сделал именно новые ракеты. Да там только испытания занимают кучу времени. Можете посмотреть историю создания любого американского оружия. При американской деловитости, технических возможностях и выделяемых средствах. И в наших условиях, когда многие производства просто отсутствуют. Например, производство ракетного топлива. Как можно говорить о производстве военной техники, когда мы даже стволы для орудий делать не можем.

В этом виноват Зеленский?

Ай, да ладно. Больно и обидно.

Не за Зеленского. За Украину.

Помню, как в начале независимости многие государства стремились к союзу с Украиной как с наиболее сильной страной, на которую можно опереться против РФ. Постепенно это уходило и на Украину перестали ориентироваться. Она медленно и уверенно превращалась в аутсайдера. Это произошло не за один день. Потребовались годы. Но мы успешно решили эту задачу. В результате сегодня Путин может спокойно ждать, когда Западу надоест снабжать нас оружием, понимая, что после этого он достаточно быстро решит свои вопросы. Зато по Шаману мы достигли невиданных успехов в росте производства кукурузы, покупая при этом "национальный продукт" сало у поляков. В приличных количествах. И почти не имея собственного оборонного производства.

Или у Вас хватит совести сказать, что в этом тоже виноват Зеленский? Нет смайлика "горькая улыбка". 1. Дощенту нет. Бои были в 3 км от города (от района, где я жил несколько лет назад). Прорывы в город были. Окружения не было, но полуокружение - вполне. И основная масса уехавших была именно в первые дни. Потом тоже уезжали многие, но всё же меньше.К Солонину у меня никаких чувств. Просто не считаю его авторитетным историком и объективности у него ни на грош.2. Молодёжь я не осуждаю. Но у Вас прозвучало снисхождение к "тим, кому за 60". Вроде они какие-то неполноценные, но так и быть простим их с учётом "обставин виховання".3. Об объективных причинах писал довольно подробно, удалили. И объяснить причины отказываются, просто удаляют вопрос. Тратить время снова не буду, опять удалят. Жаль времени.Не согласен, что власть "робила погано своїй країні на всіх напрямках-воєнному, економічному та гуманітарному". Делали, что могли. И не меньше, чем все прошлые власти. Вероятно, не лучше, но и не хуже. Примерно так же.4 Согласен.Но можно и нужноИ нельзя простозачастую без оснований. Не буду приводить ники, которые этим занимаются на военной ветке. Причём регулярно.Нельзя пользоваться неподтверждёнными сплетнями (вроде разминирования Чонгара) и необъективными обвинениями (вроде срыва ракетной программы). Как-то на военной ветке приводил цифры расходов на оборону в разные годы. При Зе они не уменьшились по сравнению с президенством По и были значительно больше, чем при всех предыдущих.Не знаю, кем и где Вы работали. Но я хорошо знаю, как много времени занимает разработка и освоение производства новой продукции. Даже не особо сложной. А ракеты продукция непростая. Если, конечно, это не небольшая доработка существующих моделей (что тоже бывает не очень легко и просто). А у нас говорится, что "Луч" сделал именноракеты. Да там только испытания занимают кучу времени. Можете посмотреть историю создания любого американского оружия. При американской деловитости, технических возможностях и выделяемых средствах. И в наших условиях, когда многие производства просто отсутствуют. Например, производство ракетного топлива. Как можно говорить о производстве военной техники, когда мы даже стволы для орудий делать не можем.В этом виноват Зеленский?Ай, да ладно. Больно и обидно.Не за Зеленского. За Украину.Помню, как в начале независимости многие государства стремились к союзу с Украиной как с наиболее сильной страной, на которую можно опереться против РФ. Постепенно это уходило и на Украину перестали ориентироваться. Она медленно и уверенно превращалась в аутсайдера. Это произошло не за один день. Потребовались годы. Но мы успешно решили эту задачу. В результате сегодня Путин может спокойно ждать, когда Западу надоест снабжать нас оружием, понимая, что после этого он достаточно быстро решит свои вопросы. Зато по Шаману мы достигли невиданных успехов в росте производства кукурузы, покупая при этом "национальный продукт" сало у поляков. В приличных количествах. И почти не имея собственного оборонного производства.Или у Вас хватит совести сказать, что в этом тоже виноват Зеленский? Нет смайлика "горькая улыбка". ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 04:22 Ой+ написав: Gastarbaiter написав: Starikan написав:

Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?). Правда, согласно опросам, европейсы тоже собираются в случае чего куда-то бежать (до Ла-Манша, что ли?).

Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим. Подкинул в коментах под одним видео полякам тезис о том, что они точно так же будут толпами бежать от войны в случае чего. Пока что изображают из себя козаков, хорохорятся и лязгают саблей. "Да я присягу давал!", "Да мы за свою землю...!". Ну, поглядим.



Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.

Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita. https://tsn.ua/svit/yakbi-rf-napala-na- ... 76447.html За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових. На такий заміс як у нас навряд чи серед європейців є багато готових.



Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.

Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна.

"Противника надо выбирать такого, чтобы наверняка победить" (не помню кто сказал, может даже я ). Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна."Противника надо выбирать такого, чтобы наверняка победить" (не помню кто сказал, может даже я). rjkz

Повідомлень: 16025 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8144 раз. Подякували: 5017 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 04:46 drevlyanin написав: ..............

5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість? ..............5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?

Чистая конспирология.

Без "закулісних домовленостей" вариантов не видите?

Гитлер в 41 тоже "вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну" как СССР. Окакзалось, что нет. Тоже "була якась закулісна домовленість"?



6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.

То, что тогда сумели остановить росс. войска - чудо и героизм нашей армии.

+ грубые ошибки росс. командования в планировании и подготовке операции. Рассчитывали на лёгкую прогулку и на то, что Харьков и не только встретит их хлебом-солью.



7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалися, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР.

Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.

И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы". Чистая конспирология.Без "закулісних домовленостей" вариантов не видите?Гитлер в 41 тоже "вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну" как СССР. Окакзалось, что нет. Тоже "була якась закулісна домовленість"?То, что тогда сумели остановить росс. войска - чудо и героизм нашей армии.+ грубые ошибки росс. командования в планировании и подготовке операции. Рассчитывали на лёгкую прогулку и на то, что Харьков и не только встретит их хлебом-солью.Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы". ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 04:47 rjkz

Возможно, Вы правы. ЛАД 2 Повідомлень: 27157 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1712171317141715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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