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#<1 ... 1713171417151716 Додано: Чет 04 січ, 2024 08:53 ЛАД написав: При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.

Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".

И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, –з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.

Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый. Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый. Gastarbaiter Повідомлень: 2958 З нами з: 26.02.18 Подякував: 657 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 08:57 ЛАД написав: При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей.

Так чого ж від 38 млн рахувати? Це так як бобуа все від 41 млн вираховує. Реально самі поляки рахують резерв 7,8 млн від 16-49 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 1%89%D1%96

Думаю, що таки 16 річних школярів так зразу і не візьмуть, а десь обріжуть ще ці вікові рамки і зверху, армія там до речі повністю професійна. Так що навіть 1 млн бажаючих тепер відповідного віку і статі під питанням.

Starikan написав: rjkz написав: Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.

Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна. Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна.

Согласен, даже без "возможно".

Штаты воевать не будут. У них уже давно доктрина сводится только к демонстрации своей военной мощи, авианосцев, военного бюджета, ядерки - чтобы их просто боялись. А если почувствуют, что их не боятся - бросят всё, как в Афгане, и уплывут за океан. Им еще с Китаем разбираться и думать - защищать Тайвань или нет. И Израиль уговаривать не сильно давить на арабов, а то цены на бензин вырастут. А тут еще хуситы, которые их ни во что не ставят.

Согласен, даже без "возможно".Штаты воевать не будут. У них уже давно доктрина сводится только к демонстрации своей военной мощи, авианосцев, военного бюджета, ядерки - чтобы их просто боялись. А если почувствуют, что их не боятся - бросят всё, как в Афгане, и уплывут за океан. Им еще с Китаем разбираться и думать - защищать Тайвань или нет. И Израиль уговаривать не сильно давить на арабов, а то цены на бензин вырастут. А тут еще хуситы, которые их ни во что не ставят.

Включення не передбачає моментальної участі у бойових діях:



Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи в Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, й одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включно із застосуванням збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... lyansu.htm Повний текст статті 5 договору НАТОСторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи в Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, й одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включно із застосуванням збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки.

Ця війна показала не тільки перебільшення потенціалу раші, але і НАТО також виявилось не вельми готові до такого формату у різних аспектах, в тому числі в чисто моральній площині.



Росія зондує НАТО, вона продовжує це робити і НАТО не відповідає. Навіть у великих не скептиків, а прибічників НАТО можуть з’являтися сумніви — а чи НАТО взагалі може відповісти? https://nv.ua/ukr/opinion/obstrilami-uk ... 80823.html Огризко: НАТО, як смерті, боїться дати Росії по зубах. Догма — «ми не можемо воювати з Росією» міцно засіла в голови всіх натовських вождів.Росія зондує НАТО, вона продовжує це робити і НАТО не відповідає. Навіть у великих не скептиків, а прибічників НАТО можуть з’являтися сумніви — а чи НАТО взагалі може відповісти? Так чого ж від 38 млн рахувати? Це так як бобуа все від 41 млн вираховує. Реально самі поляки рахують резерв 7,8 млн від 16-49 р.Думаю, що таки 16 річних школярів так зразу і не візьмуть, а десь обріжуть ще ці вікові рамки і зверху, армія там до речі повністю професійна. Так що навіть 1 млн бажаючих тепер відповідного віку і статі під питанням.Включення не передбачає моментальної участі у бойових діях:Ця війна показала не тільки перебільшення потенціалу раші, але і НАТО також виявилось не вельми готові до такого формату у різних аспектах, в тому числі в чисто моральній площині. Ой+

Повідомлень: 6400 З нами з: 19.04.12 Подякував: 99 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1713171417151716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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