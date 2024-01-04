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ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше. Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі". И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.
Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.
ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей.
Так чого ж від 38 млн рахувати? Це так як бобуа все від 41 млн вираховує. Реально самі поляки рахують резерв 7,8 млн від 16-49 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 1%89%D1%96 Думаю, що таки 16 річних школярів так зразу і не візьмуть, а десь обріжуть ще ці вікові рамки і зверху, армія там до речі повністю професійна. Так що навіть 1 млн бажаючих тепер відповідного віку і статі під питанням.
Starikan написав:
rjkz написав: Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью. Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна.
Согласен, даже без "возможно". Штаты воевать не будут. У них уже давно доктрина сводится только к демонстрации своей военной мощи, авианосцев, военного бюджета, ядерки - чтобы их просто боялись. А если почувствуют, что их не боятся - бросят всё, как в Афгане, и уплывут за океан. Им еще с Китаем разбираться и думать - защищать Тайвань или нет. И Израиль уговаривать не сильно давить на арабов, а то цены на бензин вырастут. А тут еще хуситы, которые их ни во что не ставят.
Включення не передбачає моментальної участі у бойових діях:
Повний текст статті 5 договору НАТО Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи в Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, й одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включно із застосуванням збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... lyansu.htm
Ця війна показала не тільки перебільшення потенціалу раші, але і НАТО також виявилось не вельми готові до такого формату у різних аспектах, в тому числі в чисто моральній площині.
Огризко: НАТО, як смерті, боїться дати Росії по зубах. Догма — «ми не можемо воювати з Росією» міцно засіла в голови всіх натовських вождів. Росія зондує НАТО, вона продовжує це робити і НАТО не відповідає. Навіть у великих не скептиків, а прибічників НАТО можуть з’являтися сумніви — а чи НАТО взагалі може відповісти? https://nv.ua/ukr/opinion/obstrilami-uk ... 80823.html