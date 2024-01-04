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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1713171417151716
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:55

ЛАД ну ти і ватне антиукраїнське створіння.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:08

Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.
Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.
Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:24

  BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.
Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:43

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.
Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.

Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА.
BIGor
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