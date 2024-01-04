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Gastarbaiter написав:Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.
Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились. Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні. Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).
BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться. Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.
BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться. Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.
Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА.
ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше. Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі". И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.
Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.
Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика. Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах. К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа.