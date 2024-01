Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1713171417151716 Додано: Чет 04 січ, 2024 09:55 ЛАД ну ти і ватне антиукраїнське створіння. BIGor

Повідомлень: 8459 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 10:00 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый. Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше. Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше. BIGor

Повідомлень: 8459 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 10:08 Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.

Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.

Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись). Hotab Повідомлень: 10554 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2133 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 10:24 BIGor написав: Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше. Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.

Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці. Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці. Gastarbaiter Повідомлень: 2959 З нами з: 26.02.18 Подякував: 657 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 10:43 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше. Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.

Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці. Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.

Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА. Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА. BIGor

Повідомлень: 8459 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 11:34 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.

Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".

И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, –з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.

Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый. Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.

Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.

К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа. Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа. antey1969 1

Повідомлень: 12207 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1691 раз. Подякували: 3621 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 12:39 Re: Еміграція, заробітчанство

https://x.com/RepMattGaetz/status/1742641582061256787

@RepMattGaetz

BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.

Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think?



если США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан Новости эмиграции из Америкиесли США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан nekefer

Повідомлень: 826 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09 nekefer написав: Новости эмиграции из Америки

https://x.com/RepMattGaetz/status/1742641582061256787

@RepMattGaetz

BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.

Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think?



если США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан Новости эмиграции из Америкиесли США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан

Незрозумілий вкид, знайшли на землі 3 українських паспорта. Хто, що, навіщо? Ще і BREAKINGАле висновки вже зроблені nekefer написав: США больше всех гонит Украину США больше всех гонит Украину Незрозумілий вкид, знайшли на землі 3 українських паспорта. Хто, що, навіщо? Ще іАле висновки вже зроблені BIGor

Повідомлень: 8459 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1713171417151716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостейМодератори: Faceless