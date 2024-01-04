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Додано: Чет 04 січ, 2024 10:00
Re: Еміграція, заробітчанство
Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:08
Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.
Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.
Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:24
Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.
Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.
Додано: Чет 04 січ, 2024 10:43
Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА.
Додано: Чет 04 січ, 2024 11:34
Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.
Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.
К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа.
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Новости эмиграции из Америки
если США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09
Незрозумілий вкид, знайшли на землі 3 українських паспорта. Хто, що, навіщо? Ще і BREAKINGАле висновки вже зроблені
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:05
Це якась маячня.
Я давав регулярно репортажі з кордону Мексика - США в червні та липні від наших людей напряму, там все дуже жорстко:
- приліт в літаку в прикордонні міста - вже прикордонники питають, навіщо турист прилетів та куди преться. Пройти з літака в залу прильоту - тільки за хабар в 200-300 доларів під контролем поліціянтів. Які там dozen паспортів... Там руки трусяться.
- більш м"який спосіб дістатися з Мехіко до кордону - місцевими авіалініями на літаках марки Сессна - на 8 осіб - але літають нерегулятрнно без гарантії вильоту (наші прилетіли другим з можливих рейсів - перший відмінили із-за поганої погоди. Гроші НЕ повернули).
- по прикордонному місту дуже страшно ходити - тільки повзком або перебіжками до кордону.
- на кордоні прикордонники Мексики швидко розвертають назад і до прикордонників США не доберешся. Ну які там dozen паспортів...
- в черзі на кордоні всі стоять "струнко" або лежать на бетонній підлозі. Які там dozen паспортів... Маячня...
- переважна кількість тих, хто на кордоні: то китайці та венесуельці. Наших там - екзотика.
Які там dozen паспортів... Там бояться ворухнутися або вийти з черги щось поїсти або зарядити смартфон...
За останніми повідомленнями за домовленістю з США прикордонники Мексики вже всіх розвертають по прильоту в Мехіко (столиця).
Я контролював та слідкував особисто напряму за двома "партіями" українців.
Перша - то хлопець, одинак, який прорвався тоді, ще коли можна було легко - тобто йшов тупо в натовпі з 10 осіб, які тупо йшли пішки в США. Цього пригальмували американці тільки тому, що звернув на себе увагу великою кількість татуювань. Останній раз спілкувався десь 3 місяці тому - живе в Лосі Анжелесі - чекає на суд з приводу надання притулку.
Друга - зараз мешкають в Сан Францисько.
Взагалі те саме, що завжди: "Хто не встиг - той запізнився!"
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:29
які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте
по-перше й головне, чи вистачить у Раші духу не те що напасти, а подумати про це. відповідь не вистачить - бо вони розуміють, що відповідь звичайною зброю рознесе все те, що залишилось у Раші після України - а залишилось менше половини з того, що було.
Афган - ще багато разів будуть згадувати. але чому не бачите різниці - Афган країна, яка не бажає жити по-сучасному - дику люди. Україна бажає.
хусити поки що борзі. а не нагадаєте, що сталося з піратами з Сомалі? те ж саме й з хуситами зроблять. проблема США, що вони намагається грати по правилам до останнього. з деким треба відразу як з диким звірем. що робить Ізраіль, й чого його намагаються стримати - бо палестинці та ХАМАС так переплелися, що супутні жертви надто великі для війни по правилам.
різні дикуни, включаючи кацапів, думають, що якщо США грає по правилах - а вони типу будуть дурника клеїти, вони всіх надурять. але вони забувають, що білі люди можуть перевести супротивника у розряд диких звірів - а потім волають - а нас за що, боляче ж.
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