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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1714171517161717>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 09:55

ЛАД ну ти і ватне антиукраїнське створіння.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:08

Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.
Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.
Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:24

  BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.
Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:43

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Я би на місці Польщі вже розробляв ядерну зброю - це набагато дешевше.

Гадаю, що таке питання повинно бути узгоджене з іншими "партнерами по НАТІ" і багато хто з них на це не погодиться.
Взагалі ситуація у найближче десятиліття виглядає похмуро і нагадує стадо атилоп: поки лев їсть одну - інші почуваються у безпеці.

Білорусь в минулому році стала ядерною державою, ніхто нічого не сказав проти. Ні імпотенти ООН, ні НАТА.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:34

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.
Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".
И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.

Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.
Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.
К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Новости эмиграции из Америки
https://x.com/RepMattGaetz/status/1742641582061256787
@RepMattGaetz
BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.
Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think?

если США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:09

  nekefer написав:Новости эмиграции из Америки
https://x.com/RepMattGaetz/status/1742641582061256787
@RepMattGaetz
BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.
Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think?

если США больше всех гонит Украину на войну и при этом не пускает в отличии от ЕС украинских беженцев, значит ли что США главный недоброжелатель украинских граждан

Незрозумілий вкид, знайшли на землі 3 українських паспорта. Хто, що, навіщо? Ще і BREAKINGАле висновки вже зроблені
  nekefer написав:США больше всех гонит Украину
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:05

  nekefer написав:Новости эмиграции из Америки
https://x.com/RepMattGaetz/status/1742641582061256787
@RepMattGaetz
BREAKING: Dozens of Ukrainian and Chinese passports found abandoned at the U.S. Southern Border.
Biden & Mayorkas say the border is secure. What do you think?


Це якась маячня.
Я давав регулярно репортажі з кордону Мексика - США в червні та липні від наших людей напряму, там все дуже жорстко:
- приліт в літаку в прикордонні міста - вже прикордонники питають, навіщо турист прилетів та куди преться. Пройти з літака в залу прильоту - тільки за хабар в 200-300 доларів під контролем поліціянтів. Які там dozen паспортів... Там руки трусяться.
- більш м"який спосіб дістатися з Мехіко до кордону - місцевими авіалініями на літаках марки Сессна - на 8 осіб - але літають нерегулятрнно без гарантії вильоту (наші прилетіли другим з можливих рейсів - перший відмінили із-за поганої погоди. Гроші НЕ повернули).
- по прикордонному місту дуже страшно ходити - тільки повзком або перебіжками до кордону.
- на кордоні прикордонники Мексики швидко розвертають назад і до прикордонників США не доберешся. Ну які там dozen паспортів...
- в черзі на кордоні всі стоять "струнко" або лежать на бетонній підлозі. Які там dozen паспортів... Маячня...
- переважна кількість тих, хто на кордоні: то китайці та венесуельці. Наших там - екзотика.
Які там dozen паспортів... Там бояться ворухнутися або вийти з черги щось поїсти або зарядити смартфон...

За останніми повідомленнями за домовленістю з США прикордонники Мексики вже всіх розвертають по прильоту в Мехіко (столиця).

Я контролював та слідкував особисто напряму за двома "партіями" українців.
Перша - то хлопець, одинак, який прорвався тоді, ще коли можна було легко - тобто йшов тупо в натовпі з 10 осіб, які тупо йшли пішки в США. Цього пригальмували американці тільки тому, що звернув на себе увагу великою кількість татуювань. Останній раз спілкувався десь 3 місяці тому - живе в Лосі Анжелесі - чекає на суд з приводу надання притулку.
Друга - зараз мешкають в Сан Францисько.

Взагалі те саме, що завжди: "Хто не встиг - той запізнився!"
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:29

  Starikan написав:
  rjkz написав: Скажу больше, судя по всему, в случае нападения на Польшу и/или страны Прибалтики, НАТО найдет 100500 причин, чтобы не включать 5-ю статью.
Одно дело пофигачить Тамагавками в пустыне по дикарям в трениках с калашами, а под реальные ракетные удары - тануна.

Согласен, даже без "возможно".
Штаты воевать не будут. У них уже давно доктрина сводится только к демонстрации своей военной мощи, авианосцев, военного бюджета, ядерки - чтобы их просто боялись. А если почувствуют, что их не боятся - бросят всё, как в Афгане, и уплывут за океан. Им еще с Китаем разбираться и думать - защищать Тайвань или нет. И Израиль уговаривать не сильно давить на арабов, а то цены на бензин вырастут. А тут еще хуситы, которые их ни во что не ставят.
...

які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте :D

по-перше й головне, чи вистачить у Раші духу не те що напасти, а подумати про це. відповідь не вистачить - бо вони розуміють, що відповідь звичайною зброю рознесе все те, що залишилось у Раші після України - а залишилось менше половини з того, що було.

Афган - ще багато разів будуть згадувати. але чому не бачите різниці - Афган країна, яка не бажає жити по-сучасному - дику люди. Україна бажає.

хусити поки що борзі. а не нагадаєте, що сталося з піратами з Сомалі? те ж саме й з хуситами зроблять. проблема США, що вони намагається грати по правилам до останнього. з деким треба відразу як з диким звірем. що робить Ізраіль, й чого його намагаються стримати - бо палестинці та ХАМАС так переплелися, що супутні жертви надто великі для війни по правилам.

різні дикуни, включаючи кацапів, думають, що якщо США грає по правилах - а вони типу будуть дурника клеїти, вони всіх надурять. але вони забувають, що білі люди можуть перевести супротивника у розряд диких звірів - а потім волають - а нас за що, боляче ж.
Shaman
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