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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1714171517161717 Додано: Чет 04 січ, 2024 15:48 Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.

У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.

Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.



З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.



Я перечитав та написав свій висновок:

ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.

Жоден. Там щось було 10 пунктів.

Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.

Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.

З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.



Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...



P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...

Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти... akurt

Повідомлень: 8977 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1714171517161717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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