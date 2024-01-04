Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.
У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.
Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.
З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.
Я перечитав та написав свій висновок:
ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.
Жоден. Там щось було 10 пунктів.
Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.
Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.
З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.
Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...
P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...
Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти...