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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:48
Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.
У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.
Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.
З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.
Я перечитав та написав свій висновок:
ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.
Жоден. Там щось було 10 пунктів.
Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.
Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.
З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.
Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...
P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...
Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти...
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akurt
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:31
akurt весь жах в тому, що саме отой не підтертий кацап є найбільш підготовленим солдатом.
Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…
Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.
Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.
А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!
В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .
Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.
Доречі умовний мух, який живе аскетично на 120 дол, це чи найкращий кандидат для війни. Але він надто хитрий, тому знов мимо.
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