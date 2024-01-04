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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1714171517161717 Додано: Чет 04 січ, 2024 15:48 Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.

У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.

Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.



З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.



Я перечитав та написав свій висновок:

ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.

Жоден. Там щось було 10 пунктів.

Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.

Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.

З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.



Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...



P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...

Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти... akurt

Повідомлень: 8977 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 16:31 akurt весь жах в тому, що саме отой не підтертий кацап є найбільш підготовленим солдатом.

Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…

Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.

Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.

А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!

В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .

Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.

Доречі умовний мух, який живе аскетично на 120 дол, це чи найкращий кандидат для війни. Але він надто хитрий, тому знов мимо. Hotab Повідомлень: 10562 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2136 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:13 ЛАД написав: Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.

И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы". Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы".



Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". drevlyanin Повідомлень: 1560 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:15 Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.



Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Классический ответ, когда нечего ответить по существу.Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Starikan 2 Повідомлень: 19744 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2595 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:34 drevlyanin написав: Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє".

Никак не могут забыть яйца по 17?

Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?

Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?



Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников. Никак не могут забыть яйца по 17?Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников. Starikan 2 Повідомлень: 19744 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2595 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1714171517161717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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