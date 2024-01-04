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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:48
Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.
У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.
Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.
З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.
Я перечитав та написав свій висновок:
ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.
Жоден. Там щось було 10 пунктів.
Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.
Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.
З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.
Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...
P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...
Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти...
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akurt
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:31
akurt весь жах в тому, що саме отой не підтертий кацап є найбільш підготовленим солдатом.
Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…
Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.
Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.
А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!
В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .
Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.
Доречі умовний мух, який живе аскетично на 120 дол, це чи найкращий кандидат для війни. Але він надто хитрий, тому знов мимо.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:13
ЛАД написав:
Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.
И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы".
Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє".
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drevlyanin
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:15
Shaman написав:
які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте
Классический ответ, когда нечего ответить по существу.
Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.
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Starikan
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:34
drevlyanin написав:
Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє".
Никак не могут забыть яйца по 17?
Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?
Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?
Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников.
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