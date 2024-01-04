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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1715171617171718> Додано: Чет 04 січ, 2024 15:48 Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.

У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.

Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.



З цього приводу ремарка: мій приятель - не остання людина в мистецькому середовищі Києва - вчора вихвалявся що його допис у Фейсбук від грудня 2019 року з прогнозом - не повірете до 2024 року - хтось там кудись скопіював в якусь газету. І він тим типу пишається.



Я перечитав та написав свій висновок:

ВСІ ПРОГНОЗИ СТАНОМ НА 2024 рік НЕ виправдалися.

Жоден. Там щось було 10 пунктів.

Серед прогнозів року 2019 було і те, що раша інколи не нападе на Україну в силу таких то і таких то причин. Залізних причин.

Він це все написав в 2019 році, а в 2020 в серпні він купив квартиру 4-к за кордоном.

З окремою ванною (а не душовою), окремою кухнею (а не салоном) та власною оранжереєю на даху 4-поверхового будинка неподалік від одного із знаменитих водоспадів.



Ех... прогнозои... де ваша соковитість та солодкість...



P.S. Сьогоні в розмові Вайбером я його "підкалував" саме цим: в прогнозі 2019 року не було купівлі 4-к квартири в 2020 з окремою ванною, окремою кухнею, лоджією з каміном прямо на лоджії...

Єдине що він відповів, що квартира не 4-к, а 3+1... Типу інші стандарти... akurt

Повідомлень: 8977 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 16:31 akurt весь жах в тому, що саме отой не підтертий кацап є найбільш підготовленим солдатом.

Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…

Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.

Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.

А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!

В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .

Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.

Доречі умовний мух, який живе аскетично на 120 дол, це чи найкращий кандидат для війни. Але він надто хитрий, тому знов мимо. Hotab Повідомлень: 10569 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2137 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:13 ЛАД написав: Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.

И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы". Черги були потому, что тогда были добровольцы, которые хотели и были готовы воевать за Украину. Но добровольцев всегда какой-то %, чуть больший или меньший, но это никогда не большинство населения. "Все как один" это из области пропаганды, а не реальной жизни. За 2 года закончились добровольцы, закончились те, кому нужен только небольшой толчок. Остались обыватели, которые просто боятся фронта и просто хотят жить обычной мирной жизнью. Они не враги и не предатели. Но не пассионарии. Вот и нет черг.И это сегодня слабо зависит от "президента, уряда і ВР". Все сегодняшние упрёки в адрес власти, даже справедливые, лишь самооправдание для обывателя почему он не идёт в армию. Признаваться в трусости как-то неудобно, а так "виноват Зеленский. Вот если бы он был в окопе, то и я пошёл бы".



Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". drevlyanin Повідомлень: 1563 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:15 Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.



Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Классический ответ, когда нечего ответить по существу.Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Starikan 2 Повідомлень: 19745 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2595 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 18:34 drevlyanin написав: Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє". Не так(не завжди). Знаю особисто кілька людей(і чоловіків і жінок) котрі навесні 2022 ходили до воєнкомату добровольцями. Тоді їх не взяли, бо був вибір, а зараз вони в приватних розмовах геть іншої думки про ситуацію. Якщо коротко-до війська не підуть. А насправді висловлювання набагато гірші, не буду переповідати бо запишуть у зрадники та забанять нафік. І такі думки серед пересічних зараз не рідкість нажаль. Можете вважати, що вони перевзулися але суті то не міняє. Хоч мені і не подабається те висловлювання але: "битіє определяєт сознаніє".

Никак не могут забыть яйца по 17?

Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?

Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?



Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников. Никак не могут забыть яйца по 17?Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников. Starikan 2 Повідомлень: 19745 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2595 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 19:20 drevlyanin написав: rjkz написав:

Смотрите, я не живу в Вашем информпространстве, поэтому могу многого не знать, но:

1. Еще ДО вторжения по телеку только и были сюжеты о подготовках всех и вся в ТО. Это еще до марафона, по разным каналам. Кто хотел - шел.

2. Вы приводите пример людей, которым есть что терять. Кто вложил в свой бизнес годы и средства. Это не более 10%. Мой подчиненный (35 лет, здоровый, физически развитый) выехал во время войны, оставив жену с ребенком в Украине. Работал наемным работником, делал то, что мог делать почти кто угодно, с таким-же успехом мог делать что угодно другое в любом месте. И таких - очень много.

Я могу сравнить сколько видел молодых украинцев вокруг себя до войны и сейчас.

В вагоне метро едещь - одни украинские стройбригады. Очень много. На кассах магазинов не только девушки-украинки, но и молодые люди. Когда на бейдже кассира читаешь, к примеру "Ihor", "Oleh" и тд, то есть, украинскую транслитерацию, то понимаешь что они приехали по Ю4Ю. Они сменили "Azumbek", "Murat" и тд. Кто-то выезжал до начала войны, уж очень явно она была видна, кто-то в первое время, пока это было несложно. Потом все сложнее. Сейчас, я так понимаю, совсем непросто.

3. Отправить семью можно было как до начала войны, так и в начале и сейчас.

Выезд женщин и детей, я так понимаю, не ограничен.

4. Наверняка есть, но я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

5. Противник ввел столько, сколько считал более чем достаточным. Когда их не стало, начал мобилизировать остальных и перекидывать оставшиеся части. Не так-ли?

6. Колонна втянулась в Украину, остановилась в Ирпене, по пути следования уничтожались службы обеспечения, отрезались тылы. Что не так? Это маневренная война, она была для Украины более выгодна с военной точки зрения нежели нынешняя позиционная.

7. Да, все 30 лет государство противопоставляло себя гражданам и наоборот.

Играли в игру "ктокогоперенаипет". Олигархат всех перенаипал, а теперь для многих выглядит так, что надо идти отдавать свою жизнь за тех, кто в свое время раздерибанил украинскую экономику. Это очень непросто вот так "понять и простить". 30 лет принимались законы под ахметовых-коломойских-бахматюков-фирташей-порошенок, чтобы они могли построить себе теплицы и получить возврата 200% из Бюджета от их стоимости. Это они получали рефинанс и выводили его в бакс, обрушивая курс гривны, это они имели карманных голов нацбанка, судей, депутатов, прокуроров. Вы все сами знаете и помните. Смотрите, я не живу в Вашем информпространстве, поэтому могу многого не знать, но:1. Еще ДО вторжения по телеку только и были сюжеты о подготовках всех и вся в ТО. Это еще до марафона, по разным каналам. Кто хотел - шел.2. Вы приводите пример людей, которым есть что терять. Кто вложил в свой бизнес годы и средства. Это не более 10%. Мой подчиненный (35 лет, здоровый, физически развитый) выехал во время войны, оставив жену с ребенком в Украине. Работал наемным работником, делал то, что мог делать почти кто угодно, с таким-же успехом мог делать что угодно другое в любом месте. И таких - очень много.Я могу сравнить сколько видел молодых украинцев вокруг себя до войны и сейчас.В вагоне метро едещь - одни украинские стройбригады. Очень много. На кассах магазинов не только девушки-украинки, но и молодые люди. Когда на бейдже кассира читаешь, к примеру "Ihor", "Oleh" и тд, то есть, украинскую транслитерацию, то понимаешь что они приехали по Ю4Ю. Они сменили "Azumbek", "Murat" и тд. Кто-то выезжал до начала войны, уж очень явно она была видна, кто-то в первое время, пока это было несложно. Потом все сложнее. Сейчас, я так понимаю, совсем непросто.3. Отправить семью можно было как до начала войны, так и в начале и сейчас.Выезд женщин и детей, я так понимаю, не ограничен.4. Наверняка есть, но я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.5. Противник ввел столько, сколько считал более чем достаточным. Когда их не стало, начал мобилизировать остальных и перекидывать оставшиеся части. Не так-ли?6. Колонна втянулась в Украину, остановилась в Ирпене, по пути следования уничтожались службы обеспечения, отрезались тылы. Что не так? Это маневренная война, она была для Украины более выгодна с военной точки зрения нежели нынешняя позиционная.7. Да, все 30 лет государство противопоставляло себя гражданам и наоборот.Играли в игру "ктокогоперенаипет". Олигархат всех перенаипал, а теперь для многих выглядит так, что надо идти отдавать свою жизнь за тех, кто в свое время раздерибанил украинскую экономику. Это очень непросто вот так "понять и простить". 30 лет принимались законы под ахметовых-коломойских-бахматюков-фирташей-порошенок, чтобы они могли построить себе теплицы и получить возврата 200% из Бюджета от их стоимости. Это они получали рефинанс и выводили его в бакс, обрушивая курс гривны, это они имели карманных голов нацбанка, судей, депутатов, прокуроров. Вы все сами знаете и помните.



1) Який сенс йти до ТО, коли влада "на голубом глазу" запевняє, що війни не буде, це ІПСО? Підтримка Зеленського в той період була ще досить велика і пересічні вірили. Я й сам аж до 24.02 сподівався на запобіжники у головах.

До того ж, те що показують по ТВ і те що робиться в конкретному регіоні, то дві великі різниці.

2) От бачите, я про що й кажу-виїхали й так майже всі хто хотів, і це за умови вже триваючої війни. Чому б мало виїхати більше, поки вона ще не почалася?

3) Мова в дискусії йшла про інформування перед війною! Куди ви відправите сім'ю, якщо танки та піхота москалів стоять на вашій вулиці і стріляють у все підозріле на їх думку? При чому, у окупантів були списки всіх, хто до війни активно обстоював проукраїнські погляди, активістів майдану, АТОшників. Як думаєте, звідки в окупантів така інформація? Тих людей або забирали "на підвал" або при відсутності спалювали будинки.

4)Великобританія та Франція у першу Світову "заманювали" агресора вглиб своєї территорії? А Британія в ДС? Японці десь розвернулися в США? Араби в числених війнах з Ізраїлем?

5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?

6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.

7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалия, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР. 1) Який сенс йти до ТО, коли влада "на голубом глазу" запевняє, що війни не буде, це ІПСО? Підтримка Зеленського в той період була ще досить велика і пересічні вірили. Я й сам аж до 24.02 сподівався на запобіжники у головах.До того ж, те що показують по ТВ і те що робиться в конкретному регіоні, то дві великі різниці.2) От бачите, я про що й кажу-виїхали й так майже всі хто хотів, і це за умови вже триваючої війни. Чому б мало виїхати більше, поки вона ще не почалася?3) Мова в дискусії йшла про інформування перед війною! Куди ви відправите сім'ю, якщо танки та піхота москалів стоять на вашій вулиці і стріляють у все підозріле на їх думку? При чому, у окупантів були списки всіх, хто до війни активно обстоював проукраїнські погляди, активістів майдану, АТОшників. Як думаєте, звідки в окупантів така інформація? Тих людей або забирали "на підвал" або при відсутності спалювали будинки.4)Великобританія та Франція у першу Світову "заманювали" агресора вглиб своєї территорії? А Британія в ДС? Японці десь розвернулися в США? Араби в числених війнах з Ізраїлем?5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалия, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР.



Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.

Буквально за несколько часов.

А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.

Ведь было это.

А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).

Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".

Так оно должно быть?

Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.

Было это? Было.

Может не хотелось верить?

Касательно японцев и американцев - немного другая ситуация, Япония - островное государство, не совсем классическая война, хотя на суше Япония много куда влезла в своем регионе и звиздей получила прежде чем ее ЯО шарахнули.

Про 1МВ - не помню, но там,как и во 2МВ воевали коалиции. Не обязательно вторгаться в ЮК, чтобы вести военные действия, а вот завязнув в СССР, Германия реально надорвала пупок. Равно как и на территории европейских стран в 1МВ.

Смотрите не на жертву, а на агрессора - вторгался или нет.

Саддам тоже вторгся в Кувейт, а отхватил от США. В США-то он не вторгался.

Идея понятна?

В ТО пошло несколько моих знакомых до начала войны, потом попали в ЗСУ.

.................................................................

Прервался, потерял нить. Со инаф. Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.Буквально за несколько часов.А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.Ведь было это.А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".Так оно должно быть?Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.Было это? Было.Может не хотелось верить?Касательно японцев и американцев - немного другая ситуация, Япония - островное государство, не совсем классическая война, хотя на суше Япония много куда влезла в своем регионе и звиздей получила прежде чем ее ЯО шарахнули.Про 1МВ - не помню, но там,как и во 2МВ воевали коалиции. Не обязательно вторгаться в ЮК, чтобы вести военные действия, а вот завязнув в СССР, Германия реально надорвала пупок. Равно как и на территории европейских стран в 1МВ.Смотрите не на жертву, а на агрессора - вторгался или нет.Саддам тоже вторгся в Кувейт, а отхватил от США. В США-то он не вторгался.Идея понятна?В ТО пошло несколько моих знакомых до начала войны, потом попали в ЗСУ..................................................................Прервался, потерял нить. Со инаф. rjkz

Повідомлень: 16026 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8145 раз. Подякували: 5018 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 20:51 rjkz написав: drevlyanin написав:

1) Який сенс йти до ТО, коли влада "на голубом глазу" запевняє, що війни не буде, це ІПСО? Підтримка Зеленського в той період була ще досить велика і пересічні вірили. Я й сам аж до 24.02 сподівався на запобіжники у головах.

До того ж, те що показують по ТВ і те що робиться в конкретному регіоні, то дві великі різниці.

2) От бачите, я про що й кажу-виїхали й так майже всі хто хотів, і це за умови вже триваючої війни. Чому б мало виїхати більше, поки вона ще не почалася?

3) Мова в дискусії йшла про інформування перед війною! Куди ви відправите сім'ю, якщо танки та піхота москалів стоять на вашій вулиці і стріляють у все підозріле на їх думку? При чому, у окупантів були списки всіх, хто до війни активно обстоював проукраїнські погляди, активістів майдану, АТОшників. Як думаєте, звідки в окупантів така інформація? Тих людей або забирали "на підвал" або при відсутності спалювали будинки.

4)Великобританія та Франція у першу Світову "заманювали" агресора вглиб своєї территорії? А Британія в ДС? Японці десь розвернулися в США? Араби в числених війнах з Ізраїлем?

5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?

6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.

7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалия, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР. 1) Який сенс йти до ТО, коли влада "на голубом глазу" запевняє, що війни не буде, це ІПСО? Підтримка Зеленського в той період була ще досить велика і пересічні вірили. Я й сам аж до 24.02 сподівався на запобіжники у головах.До того ж, те що показують по ТВ і те що робиться в конкретному регіоні, то дві великі різниці.2) От бачите, я про що й кажу-виїхали й так майже всі хто хотів, і це за умови вже триваючої війни. Чому б мало виїхати більше, поки вона ще не почалася?3) Мова в дискусії йшла про інформування перед війною! Куди ви відправите сім'ю, якщо танки та піхота москалів стоять на вашій вулиці і стріляють у все підозріле на їх думку? При чому, у окупантів були списки всіх, хто до війни активно обстоював проукраїнські погляди, активістів майдану, АТОшників. Як думаєте, звідки в окупантів така інформація? Тих людей або забирали "на підвал" або при відсутності спалювали будинки.4)Великобританія та Франція у першу Світову "заманювали" агресора вглиб своєї территорії? А Британія в ДС? Японці десь розвернулися в США? Араби в числених війнах з Ізраїлем?5) А чому він вважав, що тієї кількості достатньо на таку велику країну, може була якась закулісна домовленість?6) Колонна зайшла майже без спротиву аж попід Київ і вийшла практично без переслідування. Якби в останній момент не підірвали мости через річку Ірпінь, були б 25.02.22 на околицях Києва. Серйозні бої йшли у передмісті- Гостомель, Мошун, Ірпінь, Буча. Про "отрезалісь тили" зможете розпитати у місцевих після війни.7) Навіть попри все, озвучене вами, на початку війни ненависть до окупантів перевішувала те, і пересічні сподівалия, що тепер все докорінно зміниться, тому і в воєнкомати були черги. Нажаль влада за 20 місяців доклала чимало зусиль для демонстрації "хто в домі хазяїн", тому запал вже не той. ІМХО ситуацію ще можна покращити, але вже не з цим президентом, урядом і ВР.



Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.

Буквально за несколько часов.

А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.

Ведь было это.

А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).

Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".

Так оно должно быть?

Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.

Было это? Было.

Может не хотелось верить?

Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.Буквально за несколько часов.А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.Ведь было это.А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".Так оно должно быть?Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.Было это? Было.Может не хотелось верить?



Легко бути міцним заднім розумом. Я от теж після ланцюга подій з обрання Байдена передчував, що буде якась куйня, та що толку? Ви ж мабуть і самі в душі сумнівалися в своєму виборі емігрувати аж до початку бойових дій?

Коли в бізнесі у вас виникала якась проблема чи непорозуміння, ви його вирішували чи намагалися "замести під ковер"? Розмовляєте відверто з партнерами чи пробували надурити? Ось і у Зеленськог був вибір-діяти чи ігнорювати, викласти всі факти та запропонувати якісь рішення чи розмовляти з громадянами як з малими дітьми або недоумками. Що було зроблено ми знаємо. Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:

варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:

а) проводимо мобілізацію

б) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападу

с) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в тому

і тому утиснутись та поступитися.

варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.

Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.

Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.

п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях. Легко бути міцним заднім розумом. Я от теж після ланцюга подій з обрання Байдена передчував, що буде якась куйня, та що толку? Ви ж мабуть і самі в душі сумнівалися в своєму виборі емігрувати аж до початку бойових дій?Коли в бізнесі у вас виникала якась проблема чи непорозуміння, ви його вирішували чи намагалися "замести під ковер"? Розмовляєте відверто з партнерами чи пробували надурити? Ось і у Зеленськог був вибір-діяти чи ігнорювати, викласти всі факти та запропонувати якісь рішення чи розмовляти з громадянами як з малими дітьми або недоумками. Що було зроблено ми знаємо. Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:а) проводимо мобілізаціюб) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападус) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в томуі тому утиснутись та поступитися.варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях. drevlyanin Повідомлень: 1563 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 22:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала". я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Не знаю, чи прозоро, але влада постійно стверджувала що війни не буде.

Ось нарізка

https://tsn.ua/exclusive/arahamiya-poya ... 77301.html

чому зараз, на думку Арахамії, повномасштабний напад РФ неможливий, є те, що за координаційними діями розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян

https://suspilne.media/200827-niakih-tr ... anikuvati/

"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.



Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.

https://lb.ua/news/2022/01/28/504129_ar ... aniku.html

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.



Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.



"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.



Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.



"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія. Не знаю, чи прозоро, але влада постійно стверджувалаОсь нарізка BIGor

Повідомлень: 8460 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 22:56 Людям не властиво вірити в те, що їм загрожує.

LIBO ввечері 23-го попрощався. Сказав, що йде в ЗСУ.

Я знав десь серед ночі.

У кого здорова кукуха, ті все розуміли.

Інша справа, чи був час для приіняття адекватних рішень Hotab Повідомлень: 10569 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2137 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 23:04 akurt написав: Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.

У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.

Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії. Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та

С выделенным красным - согласен.

С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.



При этом он предельно циничен (как наш ИВК ) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.



То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь. С выделенным- согласен.С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.При этом он предельно циничен (как наш ИВК) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь. Starikan 2 Повідомлень: 19745 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2595 раз. Подякували: 3142 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1715171617171718> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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