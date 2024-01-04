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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:12

rjkz ,

Прервался, потерял нить. Со инаф.


Все равно молодец
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:32

8)
  Starikan написав:
  Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте :D

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.

Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.

брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.

й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте :D

ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:
а) створення повноцінної армії
б) ядерна зброя.

обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів :lol: ). чи взагалі на смітник історії, як країни.

а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср ;)
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:37

  Starikan написав:
  akurt написав:Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.
У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.
Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.

С выделенным красным - согласен.
С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.

При этом он предельно циничен (как наш ИВК 8) ) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.

То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь.

відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокують

це не вибори 2024 у Раші.
Shaman
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