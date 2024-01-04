Прервался, потерял нить. Со инаф.
Все равно молодец
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Додано: Чет 04 січ, 2024 23:32
брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.
й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте
ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:
а) створення повноцінної армії
б) ядерна зброя.
обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів ). чи взагалі на смітник історії, як країни.
а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:37
відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокують
це не вибори 2024 у Раші.
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