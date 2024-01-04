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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1715171617171718
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:12

rjkz ,

Прервался, потерял нить. Со инаф.


Все равно молодец
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:32

8)
  Starikan написав:
  Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте :D

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.

Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.

брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.

й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте :D

ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:
а) створення повноцінної армії
б) ядерна зброя.

обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів :lol: ). чи взагалі на смітник історії, як країни.

а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:37

  Starikan написав:
  akurt написав:Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.
У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.
Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії.

С выделенным красным - согласен.
С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.

При этом он предельно циничен (как наш ИВК 8) ) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.

То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь.

відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокують

це не вибори 2024 у Раші.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:37

  Gastarbaiter написав:
  ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.
Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".
И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.

Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

По https://ru.aznations.com/population/pl в Польше 18,3 млн. мужчин. Но судя по возрастно-роловой пирамиде, показанной в Вики, если брать, как у нас, 18-60, то в этом возрасте явно больше половины. На глаз может быть и 13 млн. 15% - под 2 млн.
Сколько будет реально, а не по сегодняшним словам, гадать не берусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:41

  BIGor написав:ЛАД ну ти і ватне антиукраїнське створіння.

Я с Вами свиней не пас.
Патриот. Какой страны?
Из Польши тоже сбежишь, если вдруг припечёт?
Или, как эйрмакс, рвётесь в Украину под Бахмут или Крынки, но начальство не пускает?
Уж молчало бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:54

  Hotab написав:Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.
Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.
Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).

Я не сказал, что оставшиеся "гірші, погані, не справляться".
Сказал только, что добровольцы, в основном, закончились. Вы это фактически подтвердили и указали причины. Возможно, даже не все.
А среди оставшихся многие, действительно, "примусять - підуть". И многих даже не надо будет сильно уж заставлять, достаточно будет только слегка (или чуть сильнее) подтолкнуть.
ЛАД
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