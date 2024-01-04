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Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте
Классический ответ, когда нечего ответить по существу.
Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.
брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.
й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте
ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги: а) створення повноцінної армії б) ядерна зброя.
обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів ). чи взагалі на смітник історії, як країни.
а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср
akurt написав:Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти. У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро. Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемогинайкращого товариша росії.
С выделенным красным - согласен. С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.
При этом он предельно циничен (как наш ИВК ) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.
То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь.
відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокують
ЛАД написав:При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше. Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі". И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.
Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.
По https://ru.aznations.com/population/pl в Польше 18,3 млн. мужчин. Но судя по возрастно-роловой пирамиде, показанной в Вики, если брать, как у нас, 18-60, то в этом возрасте явно больше половины. На глаз может быть и 13 млн. 15% - под 2 млн. Сколько будет реально, а не по сегодняшним словам, гадать не берусь.
Hotab написав:Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились. Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні. Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).
Я не сказал, что оставшиеся "гірші, погані, не справляться". Сказал только, что добровольцы, в основном, закончились. Вы это фактически подтвердили и указали причины. Возможно, даже не все. А среди оставшихся многие, действительно, "примусять - підуть". И многих даже не надо будет сильно уж заставлять, достаточно будет только слегка (или чуть сильнее) подтолкнуть.