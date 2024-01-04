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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1715171617171718 Додано: Чет 04 січ, 2024 23:12 rjkz ,



Прервался, потерял нить. Со инаф.





Все равно молодец Все равно молодец Hotab Повідомлень: 10571 З нами з: 15.02.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 2137 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 23:32 Starikan написав: Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.



Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Классический ответ, когда нечего ответить по существу.Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.

брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.



й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте



ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:

а) створення повноцінної армії

б) ядерна зброя.



обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів ). чи взагалі на смітник історії, як країни.



а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєтеба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:а) створення повноцінної арміїб) ядерна зброя.обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів). чи взагалі на смітник історії, як країни.а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср Shaman

Повідомлень: 4991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 січ, 2024 23:37 Starikan написав: akurt написав: Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.

У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.

Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та майже передбачуваним результатом перемоги найкращого товариша росії. Всі ці цікаві роздуми легко розбивать реалії: сита Європа нікуди не хоче та не буде лізти.У них тихе спокійне життя: з пивом по 3,7 євро за бокал та зарплатнею в 3000 євро.Спокійні та грошовиті США нікуди не будуть лізти - особливо з поглядом на вибори кінця 2024 року та

С выделенным красным - согласен.

С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.



При этом он предельно циничен (как наш ИВК ) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.



То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь. С выделенным- согласен.С черным - не совсем. С тем же успехом его можно назвать лучшим товарищем Ына или Си. Он лобызался со всеми.При этом он предельно циничен (как наш ИВК) и готов на резкие движения типа захвата Капитолия. Или передачи Украине Джавелинов еще до того. Или добиться примирения нефте-арабов с Израилем и перенести американское посольство в Иерусалим. Уничтожить Сулеймани в то же время сдержаться от ответа на атаки американских баз в Ираке. И не знаю, чем бы закончились погромы БЛМ, будь у власти демократы. Противоречивая фигура.То, что он ведет себя, как фрик, выношу за скобки. После призыва израильского профессора к молодым ученым публиковаться в твиттере, фейсбуке и инстаграме я уже ничему не удивляюсь.

відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокують



це не вибори 2024 у Раші. відразу видно наших людей - вони ніяк не можуть звикнути, що вибори непередбачувані у країнах розвитих демократій, й хто там виграє, гарантовано сказати не може ніхто. це лише оцінки вірогідностей, до того ж на поточну дату. може до того часу Трамп отримає пару строків, та й ще з десяток штатів його заблокуютьце не вибори 2024 у Раші. Shaman

Повідомлень: 4991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:37 Gastarbaiter написав: ЛАД написав: При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.

Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, – 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".

И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых. При населении 38 млн. 15% не так уж и мало. Если слова не разойдутся с делом, то армия будет больше нашей. При том, что изначально вооружение лучше.Хотя там немного непонятно. С одной стороны, "кожен третій поляк вирішив би втекти із країни", с другой стороны, "Із 37,4% тих, хто б евакуювався, –з родиною, а 25,5% – до безпечного місця до Польщі".И судя по проблемам с мобилизацией, у нас тоже не достаточно готовых.

Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый. Из 38 млн. всего населения, мужчин подходящего возраста, условно, 1/4. Т.е. миллионов 10. 15% - 1.5 млн. В реале до "военкомата" дай Бог, чтобы хоть каждый третий из них дошел. Так что тысяч 300-500 максимум. НАТА на войну придет или нет - вопрос открытый.

По https://ru.aznations.com/population/pl в Польше 18,3 млн. мужчин. Но судя по возрастно-роловой пирамиде, показанной в Вики, если брать, как у нас, 18-60, то в этом возрасте явно больше половины. На глаз может быть и 13 млн. 15% - под 2 млн.

Сколько будет реально, а не по сегодняшним словам, гадать не берусь. Пов Польше 18,3 млн. мужчин. Но судя по возрастно-роловой пирамиде, показанной в Вики, если брать, как у нас, 18-60, то в этом возрасте явно больше половины. На глаз может быть и 13 млн. 15% - под 2 млн.Сколько будет реально, а не по сегодняшним словам, гадать не берусь. ЛАД 2 Повідомлень: 27183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:41 BIGor написав: ЛАД ну ти і ватне антиукраїнське створіння. ну ти і ватне антиукраїнське створіння.

Я с Вами свиней не пас.

Патриот. Какой страны?

Из Польши тоже сбежишь, если вдруг припечёт?

Или, как эйрмакс, рвётесь в Украину под Бахмут или Крынки, но начальство не пускает?

Уж молчало бы. Я ссвиней не пас.Патриот. Какой страны?Из Польши тоже сбежишь, если вдруг припечёт?Или, как эйрмакс, рвётесь в Украину под Бахмут или Крынки, но начальство не пускает?Уж молчало бы. ЛАД 2 Повідомлень: 27183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:54 Hotab написав: Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.

Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.

Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись). Щодо відсотку добровольців… вони не закінчились.Чимало тих, хто у лютому і березні в Києві брав (або шукав де взяти) зброю, потім з квітня відмовились це робити. По різним причинам. Для когось зникла безпосередня загроза (Київ убезпечений) , а хтось побачив (згадав) , що війна це не романтика і повага від жінок (наші захисники, сердечки, лайки) , а кров, соплі, інші рідини організму, смерть. І інстинкт самозбереження вже спрацьовує. Примусять - піде. А сам вже ні.Тези «всі потенційно нормальні бійці вже закінчились, більше воювати нема кому, ті кого призовуть - це все гірші, погані, не справляться» розганяються від страху найпереляканішою частиною суспільства. Яка боїться, що його особисто призвуть. Тому пропонує швидше здаватись (домовлятись).

Я не сказал, что оставшиеся "гірші, погані, не справляться".

Сказал только, что добровольцы, в основном, закончились. Вы это фактически подтвердили и указали причины. Возможно, даже не все.

А среди оставшихся многие, действительно, "примусять - підуть". И многих даже не надо будет сильно уж заставлять, достаточно будет только слегка (или чуть сильнее) подтолкнуть. Я не сказал, что оставшиеся "гірші, погані, не справляться".Сказал только, что добровольцы, в основном, закончились. Вы это фактически подтвердили и указали причины. Возможно, даже не все.А среди оставшихся многие, действительно, "примусять - підуть". И многих даже не надо будет сильно уж заставлять, достаточно будет только слегка (или чуть сильнее) подтолкнуть. ЛАД 2 Повідомлень: 27183 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5216 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1715171617171718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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