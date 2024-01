Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1716171717181719 Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:40 ЛАД щось ти все перекрутило - тобто драникам розміщати в себе ядерну зброю можна а Польщі ні?

BIGor написав: ЛАД ти ватне антиукраїнське створіння.

Пластинку заело?

Или демонстрируете свой уровень развития? Пластинку заело?Или демонстрируете свой уровень развития?

В мене дуже мало вільного часу на протидію твоєї проросійської пропаганди.

BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД ти ватне антиукраїнське створіння.

Пластинку заело?

Или демонстрируете свой уровень развития?

В мене дуже мало вільного часу на протидію твоєї проросійської пропаganди.

Пластинку заело?

Или демонстрируете свой уровень развития? Пластинку заело?Или демонстрируете свой уровень развития?

В мене дуже мало вільного часу на протидію твоєї проросійської пропаганди. В мене дуже мало вільного часу на протидію твоєї проросійської пропаганди.

Проще говоря, мозгов не хватает.

Проще говоря, мозгов не хватает.

Идите... в чс.

Никак не могут забыть яйца по 17?

Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?

Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?



Можете хотя бы мне в личку? А то что-то я в последнее время, читая разные источники, перестал понимать, что произошло в мозгах соотечественников. Никак не могут забыть яйца по 17?Или "при путине будет лучше, он олигархов прижал и зарплаты-пенсии выше"?Или просто испугались, увидев, что "война - это война"?Можете хотя бы мне в личку?



Та-ж фигня.

Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.

Через 5 минут признают, что чувак что может то и делает.

Кто-то сделал-бы это лучше? Кто? Никого конкретно не называют.

Один из вариантов "Он играет роль Голобородька....Но играет хорошо".

Чтобы был какой-то конкретный случай коррупции в котором обвинили Зеленского? Нет. Говорят, коррупция в МО. Но так туда для этого и шли работать 30 лет.

И чтобы этого не было, надо всех уволить и набрать новых. Откуда их набрать?

Та-ж фигня.

Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.

Через 5 минут признают, что чувак что может то и делает.

Кто-то сделал-бы это лучше? Кто? Никого конкретно не называют.

Один из вариантов "Он играет роль Голобородька....Но играет хорошо".

Чтобы был какой-то конкретный случай коррупции в котором обвинили Зеленского? Нет. Говорят, коррупция в МО. Но так туда для этого и шли работать 30 лет.

И чтобы этого не было, надо всех уволить и набрать новых. Откуда их набрать?

Создали полицию в американской форме, набрали всех новых ....И? И вылазит наша традиционная хитрож0пость. И в МО будет то же. Причем может всех и не надо увольнять, но одна с...у...к...а будет бросать тень на все МО. А там и вся власть такая типа. И я не удивлюсь, если скоро раскопают, что и военком борисов - квартальщик или брат-кум-свать квартальщика.

Повідомлень: 16030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8148 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:01 antey1969 написав: ..........

Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.

Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.

К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа. ..........Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа.

В таких вопросах логика не всегда срабатывает.

Да, сегодня не хотят и не готовы воевать. Но эта война где-то далеко от них, это не их война. Могут посочувствовать. Мы сильно реагировали на войну Армении с Азербайджаном, на какие-то войны в Африке, на войны Израиля?

Когда (если) война придёт к ним кто-то испугается, а кто-то плюнет на комфорт и возьмётся за оружие. Думаю, сейчас у них несколько поменяется идеология и пропаганда.

В таких вопросах логика не всегда срабатывает.

Да, сегодня не хотят и не готовы воевать. Но эта война где-то далеко от них, это не их война. Могут посочувствовать. Мы сильно реагировали на войну Армении с Азербайджаном, на какие-то войны в Африке, на войны Израиля?

Когда (если) война придёт к ним кто-то испугается, а кто-то плюнет на комфорт и возьмётся за оружие. Думаю, сейчас у них несколько поменяется идеология и пропаганда.

Мусульман там много, но я как-то сомневаюсь, что они будут рады росс. вторжению. Скорее, наоборот. Они сегодня получают всякие плюшки от европейцев. В случае разгрома Европы они этих плюшек быстро лишатся, придётся вспомнить, от чего они бежали и возвращаться к той жизни.

Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…

Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.

Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.

А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!

В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .

Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.

Hotab написав: akurt весь жах в тому, що саме отой не підтертий кацап є найбільш підготовленим солдатом.

Війна це бруд, миші, нерегулярна часто холодна їжа, невипрані трусИ і шкарпетки…

Де європейці, а де війна. Сита і холёна Європа збільшує кількість фільтрів для очистки питної води (вже мало просто очистити, ще треба постфільтри, щоб точно без мікроба), робить все отопедичніші матраси, бо попередні вже не такі ортопедичні, все тихіші кондиціонери, і все більш серйозні обмеження для шуму від літаків в аеропортах, знаходить таку підвіску на автомобіль , що на стакані води з карлових вар , який стоїть на торпедо, нема навіть хвилювань.

Ви можете уявити цю публіку в окопі по коліна в воді , з холодним чаєм з пакетика, зі сном під гупання 152мм снарядів у спальнику зовсім не з шовку, а з витривалої , і тому синтетичної тканини ?? Хоч і такої, яка кусає тіло.

А кацапа там уявити не тільки можна, а для нього це ліфт!

В умовах українського реаліті саме сільські хлопаки можуть таке витягти. Але вони закінчуються. З сіл України тікали вже багато років. Там мало людей було і є. .

Сувора реальність, але або здаватись, або викохані в барбершопах українці мають з болем і сумом вийти з зони мегакомфорту.

Доречі умовний мух, який живе аскетично на 120 дол, це чи найкращий кандидат для війни. Але він надто хитрий, тому знов мимо.

Вы всё правильно написали.

Вы всё правильно написали.

Но я всё же сильно сомневаюсь, что сегодняшние проблемы с призывом связаны с потерей комфорта на фронте. Думаю, основное всё же - страх. Он действует значительно сильнее, чем потеря комфорта. Чувство самосохранения - один из двух главных инстинктов любого животного, в т.ч. и человека.

Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.

Буквально за несколько часов.

А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.

Ведь было это.

А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).

Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".

Так оно должно быть?

Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.

Было это? Было.

Может не хотелось верить?

/quote]



Легко бути міцним заднім розумом. Я от теж після ланцюга подій з обрання Байдена передчував, що буде якась куйня, та що толку? Ви ж мабуть і самі в душі сумнівалися в своєму виборі емігрувати аж до початку бойових дій?

Коли в бізнесі у вас виникала якась проблема чи непорозуміння, ви його вирішували чи намагалися "замести під ковер"? Розмовляєте відверто з партнерами чи пробували надурити? Ось і у Зеленськог був вибір-діяти чи ігнорювати, викласти всі факти та запропонувати якісь рішення чи розмовляти з громадянами як з малими дітьми або недоумками. Що було зроблено ми знаємо. Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:

варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:

а) проводимо мобілізацію

б) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападу

с) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в тому

і тому утиснутись та поступитися.

варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.

Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.

Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.

п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях./quote]



Не было у меня сомнения в войне.

После нескольких упоминаний, что она будет и ржаки на форуме обвалистов, я прикрутил свою "Кассандру", но в четверг 24.02.2022 в 00:07, за несколько часов до начала большой войны не удержался:

[quote="5403585:rjkz"][quote="5403486:airmax78"][quote="5403412:Рыба-сом"][quote="5403328:airmax78"]Одни иносказания и метафоры. Аргументов нет. rjkz честно признал, что просто соседней недоимперией йопнутый на всю голову маньяк управляет - типа форс-мажор. А вы разводите демагогию про коммуникации и стояк./quote]

???

Ещё раз: есть все годы осознание риска эскалации по щелчку пальцев из Москвы. Допустим, не случись это сейчас, а через полгода или год, или же год назад - что бы принципиально поменялось для Вас? Или была надежда, как предполагают форумчане, вовремя выпрыгнуть в кэш?

Ну или если сейчас всё утихнет на время - опять ракету запускать будете?/quote]

Этого не должно было случиться ни сейчас, ни через полгода, ни через год. Решить военным путём свои надуманные проблемы Россия не сможет. Это очевидно всем здравомыслящим людям. Если планировать свою жизнь в Украине с учётом того, что в любой момент может начаться война - то нет смысла планировать свою жизнь в Украине. Надо тикать как вы, Хомяк, change pm и т.д./quote]/quote]



Вы или видите картину очень фрагментно или видите то, что хотите видеть.

Или картину видите, но не осознаете насколько все серьезно и полагаетесь, что вас-то это никак не коснется.

То, что чокнутый недомерок - это не форс-мажор. Это системная проблема.

Потому что рф-ное общество уже за много лет прокачано так, что не один идиот, так другой будет.

Они уже пошли так далеко в 2014-2016, что не надо больших способностей иметь, чтобы продолжить логический ряд.

рф для Украины, которая идет на Запад - это проблема №1 до тех пор, пока государство-гопник не развалится как в свое время развалился СССР.

В некотором смысле, то что сейчас происходит, катализирует процесс.

Вопрос чем это обернется для Украины.

Но в случае самого тяжелого сценария для Украины, остальной мир только выиграет. Потому что они будут без оглядки долбить санкциями рф-ю и если зададутся целью, то развалят рп за 5-10 лет.

Что с Украиной за это время произойдет - страшно представить.

Большой минус, что во главе основных игроков на Западе - импотенты. Кроме Джонсона разве что./quote]/quote]



Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.

Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.

Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.

Что это было?

Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?

Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?

Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.

Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.

Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.

А Эйр радостно загонял народ в бетон. [quote="5669443:drevlyanin"][quote="5669414:rjkz"]Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.Буквально за несколько часов.А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.Ведь было это.А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".Так оно должно быть?Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.Было это? Было.Может не хотелось верить?/quote]Легко бути міцним заднім розумом. Я от теж після ланцюга подій з обрання Байдена передчував, що буде якась куйня, та що толку? Ви ж мабуть і самі в душі сумнівалися в своєму виборі емігрувати аж до початку бойових дій?Коли в бізнесі у вас виникала якась проблема чи непорозуміння, ви його вирішували чи намагалися "замести під ковер"? Розмовляєте відверто з партнерами чи пробували надурити? Ось і у Зеленськог був вибір-діяти чи ігнорювати, викласти всі факти та запропонувати якісь рішення чи розмовляти з громадянами як з малими дітьми або недоумками. Що було зроблено ми знаємо. Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:а) проводимо мобілізаціюб) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападус) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в томуі тому утиснутись та поступитися.варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях./quote]Не было у меня сомнения в войне.После нескольких упоминаний, что она будет и ржаки на форуме обвалистов, я прикрутил свою "Кассандру", но в четверг 24.02.2022 в 00:07, за несколько часов до начала большой войны не удержался:[quote="5403585:rjkz"][quote="5403486:airmax78"][quote="5403412:Рыба-сом"][quote="5403328:airmax78"]Одни иносказания и метафоры. Аргументов нет. rjkz честно признал, что просто соседней недоимперией йопнутый на всю голову маньяк управляет - типа форс-мажор. А вы разводите демагогию про коммуникации и стояк./quote]???Ещё раз: есть все годы осознание риска эскалации по щелчку пальцев из Москвы. Допустим, не случись это сейчас, а через полгода или год, или же год назад - что бы принципиально поменялось для Вас? Или была надежда, как предполагают форумчане, вовремя выпрыгнуть в кэш?Ну или если сейчас всё утихнет на время - опять ракету запускать будете?/quote]Этого не должно было случиться ни сейчас, ни через полгода, ни через год./quote]/quote]Вы или видите картину очень фрагментно или видите то, что хотите видеть.Или картину видите, но не осознаете насколько все серьезно и полагаетесь, что вас-то это никак не коснется.То, что чокнутый недомерок - это не форс-мажор. Это системная проблема.Потому что рф-ное общество уже за много лет прокачано так, что не один идиот, так другой будет.Они уже пошли так далеко в 2014-2016, что не надо больших способностей иметь, чтобы продолжить логический ряд.рф для Украины, которая идет на Запад - это проблема №1 до тех пор, пока государство-гопник не развалится как в свое время развалился СССР.В некотором смысле, то что сейчас происходит, катализирует процесс.Вопрос чем это обернется для Украины.Но в случае самого тяжелого сценария для Украины, остальной мир только выиграет./quote]/quote]Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.Что это было?Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.А Эйр радостно загонял народ в бетон. rjkz

Повідомлень: 16030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8148 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:42 BIGor написав: rjkz написав: я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала". я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Не знаю, чи прозоро, але влада постійно стверджувала що війни не буде.

Ось нарізка

https://tsn.ua/exclusive/arahamiya-poya ... 77301.html

чому зараз, на думку Арахамії, повномасштабний напад РФ неможливий, є те, що за координаційними діями розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян

https://suspilne.media/200827-niakih-tr ... anikuvati/

"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.



Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.

https://lb.ua/news/2022/01/28/504129_ar ... aniku.html

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.



Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.



"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.



Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.



"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія. Не знаю, чи прозоро, але влада постійно стверджувалаОсь нарізка



Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.

Он не обязан за Вас думать.

И за меня.

И за Древлянина.

Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать. Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.Он не обязан за Вас думать.И за меня.И за Древлянина.Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать. rjkz

Повідомлень: 16030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8148 раз. Подякували: 5019 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:49 Hotab написав: Людям не властиво вірити в те, що їм загрожує.

LIBO ввечері 23-го попрощався. Сказав, що йде в ЗСУ.

Я знав десь серед ночі.

У кого здорова кукуха, ті все розуміли.

Інша справа, чи був час для приіняття адекватних рішень Людям не властиво вірити в те, що їм загрожує.LIBO ввечері 23-го попрощався. Сказав, що йде в ЗСУ.Я знав десь серед ночі.У кого здорова кукуха, ті все розуміли.Інша справа, чи був час для приіняття адекватних рішень



Да, кстати, только что перечитал этот его пост. 23.02.2022 в 23:12

Libo написав: airmax78 написав: Т.е. полгода назад вы вернулись в Украину. Очевидно, тоже не предполагая что начнётся через полгода (вы не очень похожи на идиота). Т.е. полгода назад вы вернулись в Украину. Очевидно, тоже не предполагая что начнётся через полгода (вы не очень похожи на идиота).





Ты плохо о людях думаешь, судишь по себе и по своей степени бздливости. Я вернулся в Украину когда уже запахло жаренным, а завтра на действительную... Может дадут еще день на сборы и на отвальную. Долг боевого офицера и нормального гражданина, а не идиот в твоем понимании. Ты плохо о людях думаешь, судишь по себе и по своей степени бздливости. Я вернулся в Украину когда уже запахло жаренным, а завтра на действительную...Может дадут еще день на сборы и на отвальную.Долг боевого офицера и нормального гражданина, а не идиот в твоем понимании.



Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?







Сержик жутко радовался в конце 2021 года, что купил.

Я ему тогда написал что-то типа "Позравляю, конечно, но..." имея ввиду, что совсем не время покупать. Да, кстати, только что перечитал этот его пост. 23.02.2022 в 23:12Сержик жутко радовался в конце 2021 года, что купил.Я ему тогда написал что-то типа "Позравляю, конечно, но..." имея ввиду, что совсем не время покупать. rjkz

