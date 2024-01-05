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Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:40
ЛАД щось ти все перекрутило - тобто драникам розміщати в себе ядерну зброю можна а Польщі ні?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:41
Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:44
Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:51
Та-ж фигня.
Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.
Через 5 минут признают, что чувак что может то и делает.
Кто-то сделал-бы это лучше? Кто? Никого конкретно не называют.
Один из вариантов "Он играет роль Голобородька....Но играет хорошо".
Чтобы был какой-то конкретный случай коррупции в котором обвинили Зеленского? Нет. Говорят, коррупция в МО. Но так туда для этого и шли работать 30 лет.
И чтобы этого не было, надо всех уволить и набрать новых. Откуда их набрать?
Создали полицию в американской форме, набрали всех новых ....И? И вылазит наша традиционная хитрож0пость. И в МО будет то же. Причем может всех и не надо увольнять, но одна с...у...к...а будет бросать тень на все МО. А там и вся власть такая типа. И я не удивлюсь, если скоро раскопают, что и военком борисов - квартальщик или брат-кум-свать квартальщика.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:01
В таких вопросах логика не всегда срабатывает.
Да, сегодня не хотят и не готовы воевать. Но эта война где-то далеко от них, это не их война. Могут посочувствовать. Мы сильно реагировали на войну Армении с Азербайджаном, на какие-то войны в Африке, на войны Израиля?
Когда (если) война придёт к ним кто-то испугается, а кто-то плюнет на комфорт и возьмётся за оружие. Думаю, сейчас у них несколько поменяется идеология и пропаганда.
Мусульман там много, но я как-то сомневаюсь, что они будут рады росс. вторжению. Скорее, наоборот. Они сегодня получают всякие плюшки от европейцев. В случае разгрома Европы они этих плюшек быстро лишатся, придётся вспомнить, от чего они бежали и возвращаться к той жизни.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:15
Вы всё правильно написали.
Но я всё же сильно сомневаюсь, что сегодняшние проблемы с призывом связаны с потерей комфорта на фронте. Думаю, основное всё же - страх. Он действует значительно сильнее, чем потеря комфорта. Чувство самосохранения - один из двух главных инстинктов любого животного, в т.ч. и человека.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:37
[quote="5669443:drevlyanin"][quote="5669414:rjkz"]
Слушайте, я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".
Можете найти на ветке про обвал мой пост (очередной) накануне вторжения.
Буквально за несколько часов.
А сколько до этого было. Так с меня там ржали в голос. Какая война? Какой путенападет? Смотри как бабло на бетоне зарабатывается.
Ведь было это.
А потом, после начала войны - "если ванговать на войну, то рано или поздно угадаешь" (или что-то типа того).
Я эту войну разглядел в 2015. В 2021, когда были учения в кацапии на границе с Украиной, убедился на 100%. Когда уже посольства эвакуировали - какой еще намек должен был быть? Чтобы Зеленский лично позвонил "Слышь, Коля, тут такое дело, пуйло с катушек съехал, в общем, ты там ничего не планируй, иди в военкомат, мебель не покупай - в твой дом ракета прилетит. Ну, если в военкомат не хочешь, то я тебе билет до НЙ забронировал".
Так оно должно быть?
Во все времена высылка и отзыв посла были перед началом войны.
Было это? Было.
Может не хотелось верить?
/quote]
Легко бути міцним заднім розумом. Я от теж після ланцюга подій з обрання Байдена передчував, що буде якась куйня, та що толку? Ви ж мабуть і самі в душі сумнівалися в своєму виборі емігрувати аж до початку бойових дій?
Коли в бізнесі у вас виникала якась проблема чи непорозуміння, ви його вирішували чи намагалися "замести під ковер"? Розмовляєте відверто з партнерами чи пробували надурити? Ось і у Зеленськог був вибір-діяти чи ігнорювати, викласти всі факти та запропонувати якісь рішення чи розмовляти з громадянами як з малими дітьми або недоумками. Що було зроблено ми знаємо. Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:
варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:
а) проводимо мобілізацію
б) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападу
с) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в тому
і тому утиснутись та поступитися.
варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.
Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.
Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.
п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях./quote]
Не было у меня сомнения в войне.
После нескольких упоминаний, что она будет и ржаки на форуме обвалистов, я прикрутил свою "Кассандру", но в четверг 24.02.2022 в 00:07, за несколько часов до начала большой войны не удержался:
[quote="5403585:rjkz"][quote="5403486:airmax78"][quote="5403412:Рыба-сом"][quote="5403328:airmax78"]Одни иносказания и метафоры. Аргументов нет. rjkz честно признал, что просто соседней недоимперией йопнутый на всю голову маньяк управляет - типа форс-мажор. А вы разводите демагогию про коммуникации и стояк./quote]
???
Ещё раз: есть все годы осознание риска эскалации по щелчку пальцев из Москвы. Допустим, не случись это сейчас, а через полгода или год, или же год назад - что бы принципиально поменялось для Вас? Или была надежда, как предполагают форумчане, вовремя выпрыгнуть в кэш?
Ну или если сейчас всё утихнет на время - опять ракету запускать будете?/quote]
Этого не должно было случиться ни сейчас, ни через полгода, ни через год. Решить военным путём свои надуманные проблемы Россия не сможет. Это очевидно всем здравомыслящим людям. Если планировать свою жизнь в Украине с учётом того, что в любой момент может начаться война - то нет смысла планировать свою жизнь в Украине. Надо тикать как вы, Хомяк, change pm и т.д./quote]/quote]
Вы или видите картину очень фрагментно или видите то, что хотите видеть.
Или картину видите, но не осознаете насколько все серьезно и полагаетесь, что вас-то это никак не коснется.
То, что чокнутый недомерок - это не форс-мажор. Это системная проблема.
Потому что рф-ное общество уже за много лет прокачано так, что не один идиот, так другой будет.
Они уже пошли так далеко в 2014-2016, что не надо больших способностей иметь, чтобы продолжить логический ряд.
рф для Украины, которая идет на Запад - это проблема №1 до тех пор, пока государство-гопник не развалится как в свое время развалился СССР.
В некотором смысле, то что сейчас происходит, катализирует процесс.
Вопрос чем это обернется для Украины.
Но в случае самого тяжелого сценария для Украины, остальной мир только выиграет. Потому что они будут без оглядки долбить санкциями рф-ю и если зададутся целью, то развалят рп за 5-10 лет.
Что с Украиной за это время произойдет - страшно представить.
Большой минус, что во главе основных игроков на Западе - импотенты. Кроме Джонсона разве что./quote]/quote]
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.
Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.
Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.
Что это было?
Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?
Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?
Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.
Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.
Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.
А Эйр радостно загонял народ в бетон.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:42
Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.
Он не обязан за Вас думать.
И за меня.
И за Древлянина.
Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 02:49
Да, кстати, только что перечитал этот его пост. 23.02.2022 в 23:12
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сержик жутко радовался в конце 2021 года, что купил.
Я ему тогда написал что-то типа "Позравляю, конечно, но..." имея ввиду, что совсем не время покупать.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:29
"ультиматум путена" был выдвинут Лавровым в Стокгольме 2 декабря 2021 - меньше, чем за 3 месяца (за 83дня) до начала войны. За такое время организовать и провести референдум практически невозможно. Тем более, провести после этого переговоры с РФ об условиях мира.
Такой референдум надо было проводить если не в 2019, то максимум в 2020. Но тогда его бы народ точно не понял. Уже все привыкли к вялотекущим боевым действиям на Донбассе, к постоянным "прекращениям огня". Вспомните, как тогда воспринимали даже разведение войск на отдельных участках. "Предательство!"
И референдум надо было проводить не о судьбе "окупованих на 2021 рік територій", а по гораздо более широкому кругу вопросов, в частности о вступлении в НАТО. Было понятно, что это требование будет обязательным со стороны РФ. А, возможно, были бы и другие.
Я тоже ставлю в вину Зеленскому то, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Но и понимаю его ограниченные возможности в этом отношении.
Те, кто хотел мира, ограничивались голосованием на выборах, а те, которые хотели/были не против войны, устраивали митинги, шествия, "активничали".
А вопрос о "готовності населення до спротиву в разі чого"... И сегодня опросы дают 90+% желающих "границ 91", а вот желающих пойти в армию как-то не находится. Так же было бы и с опросом в 2020 - подавляющее большинство проголосовало бы за сопротивление - "как это, отдать свою территорию?!" "Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь!"
То, что он потом мог бы "с чистой совестью" говорить всё, что Вы перечислили в варианте 1, ни на кого бы не повлияло. Было бы то же самое, что сегодня.
Ему надо было брать ответственность на себя, идти на переговоры, не дожидаясь встречи с Путиным, которой он добивался, подписывать самый похабный мир. Вот, правда, я не уверен, что ему даже в условиях подконтрольного парламента удалось бы добиться ратификации. Не говоря уже о сопротивлении "улицы". Ну и если бы он всё это преодолел (в чём я совсем не уверен), после этого он бы точно не был бы выбран на повторный срок, а, возможно, вынужден был бы уйти досрочно. И у него не было бы шанса дождаться смерти Путина и переиграть этот "мир" в пользу Украины. И навсегда вошёл бы в историю Украины как предатель. Даже не представляю себе, сколько мужества для этого надо человеку.
Думаю, Зеленский даже не представлял себе, что его ожидает. Иначе никогда бы не пошёл на выборы. Задачи, которые перед ним стояли, мог бы решить только признанный ещё до того лидер нации, но такого не было. Или ему нужно было бы намного больше времени, но этого времени ему не дали. Сегодня, я считаю, он делает всё, что возможно. И даже больше.
И ещё. Что касается логики.
С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.
P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан?
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