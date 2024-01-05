rjkz написав:Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.
Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.
Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.
Что это было?
Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?
Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?
Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.
Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.
Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.
А Эйр радостно загонял народ в бетон.
Зачекайте, щось я не розумію ваш посил-всім потрібно було розпродати нерухомість та виїхати з країни бо вірогідність війни висока? Ви ж кілька постів тому писали, що не можна було зайвого людям казати напередодні війни бо всі виїдуть з країни. Так виїзд багатьох людей з України(мільйонів) це добре чи погано? А кому продавати все, "лохам" типу Сержика? До речі, не пригадую від себе "загоняння в бетон", та ще й "коли на вулицях льлєтся кров", особливо з 2020. Хоча то може старечий склероз. Якщо люди питали поради, то писав своє ІМХО про конкретний об'єкт, здається останнє що радив перед війною-якщо вже дуже хочеться щось купити у Поетиці, то брати в готових секціях а котлован не лізти через високі ризики.
Ще раз: моя нерухомість то мої проблеми і Зеленський тут ніяким боком. Претензії до нього як до президента та верховного головнокомандувача через ставлення до своїх посадових обов'язків напередодні війни та й зараз, як до виступу на ще одному корпоративі. Вже написав здається достатньо з цього приводу і не бачу сенсу повторюватися.
А щодо "Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта" то вибачте, не мав часу перед війною сидіти днями в інтернеті, шукаючи та співставляючи новини, заяви та публікації зі 100500 джерел-є такий гріх, посипаю голову попелом. На своє виправдання можу зазначити, що останні 20+років пахав як віл по 10-14 годин на добу майже без вихідних та відпусток і робота та часто проходила по глухих селах а не серед київського бомонду. Застряг так би мовити у своєму мікросвіті, де чесність та відповідальність є нормальними правилами життя. Буде мені наука-протер Зеленський очі, замилені якимись дурними моральними старожитностями. Одна біла, тепер наш президент пожинає те, що сам посіяв. А з ним і ми до купи.