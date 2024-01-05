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#<1 ... 1717171817191720 Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:52 rjkz написав: Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.

Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.

Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.

Что это было?

Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?

Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?

Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.

Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.

Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.

А Эйр радостно загонял народ в бетон. Кстати, прочитал Ваши посты накануне войны.Вы упорно были бетонооптимистом и призывали покупать "когда на улицах льется кровь", народ обсуждал покупку Сержика.Кому-то из родственников Вы-бы посоветовали прикупить.Что это было?Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта?Теперь Зеленский виноват, что Вас интересовала возможность купить с дисконтом на паник сейл?Почитайте свои посты и посты форумчан. И поговорите откровенно с изображением в зеркале.Это был самый последний мой вопль о приближающейся войне. Первые были в 2015, потом тоже были. тут уж увольте, не буду листать.Кстати, о прогнозах.Я не один это прогнозировал. Может раньше многих это осознал и реально что-то сделал (ибо прогноз без действий не много стоит), чтобы вывезти из под удара семью.А Эйр радостно загонял народ в бетон.



Зачекайте, щось я не розумію ваш посил-всім потрібно було розпродати нерухомість та виїхати з країни бо вірогідність війни висока? Ви ж кілька постів тому писали, що не можна було зайвого людям казати напередодні війни бо всі виїдуть з країни. Так виїзд багатьох людей з України(мільйонів) це добре чи погано? А кому продавати все, "лохам" типу Сержика? До речі, не пригадую від себе "загоняння в бетон", та ще й "коли на вулицях льлєтся кров", особливо з 2020. Хоча то може старечий склероз. Якщо люди питали поради, то писав своє ІМХО про конкретний об'єкт, здається останнє що радив перед війною-якщо вже дуже хочеться щось купити у Поетиці, то брати в готових секціях а котлован не лізти через високі ризики.

Ще раз: моя нерухомість то мої проблеми і Зеленський тут ніяким боком. Претензії до нього як до президента та верховного головнокомандувача через ставлення до своїх посадових обов'язків напередодні війни та й зараз, як до виступу на ще одному корпоративі. Вже написав здається достатньо з цього приводу і не бачу сенсу повторюватися.

А щодо "Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта" то вибачте, не мав часу перед війною сидіти днями в інтернеті, шукаючи та співставляючи новини, заяви та публікації зі 100500 джерел-є такий гріх, посипаю голову попелом. На своє виправдання можу зазначити, що останні 20+років пахав як віл по 10-14 годин на добу майже без вихідних та відпусток і робота та часто проходила по глухих селах а не серед київського бомонду. Застряг так би мовити у своєму мікросвіті, де чесність та відповідальність є нормальними правилами життя. Буде мені наука-протер Зеленський очі, замилені якимись дурними моральними старожитностями. Одна біла, тепер наш президент пожинає те, що сам посіяв. А з ним і ми до купи. Зачекайте, щось я не розумію ваш посил-всім потрібно було розпродати нерухомість та виїхати з країни бо вірогідність війни висока? Ви ж кілька постів тому писали, що не можна було зайвого людям казати напередодні війни бо всі виїдуть з країни. Так виїзд багатьох людей з України(мільйонів) це добре чи погано? А кому продавати все, "лохам" типу Сержика? До речі, не пригадую від себе "загоняння в бетон", та ще й "коли на вулицях льлєтся кров", особливо з 2020. Хоча то може старечий склероз. Якщо люди питали поради, то писав своє ІМХО про конкретний об'єкт, здається останнє що радив перед війною-якщо вже дуже хочеться щось купити у Поетиці, то брати в готових секціях а котлован не лізти через високі ризики.Ще раз: моя нерухомість то мої проблеми і Зеленський тут ніяким боком. Претензії до нього як до президента та верховного головнокомандувача через ставлення до своїх посадових обов'язків напередодні війни та й зараз, як до виступу на ще одному корпоративі. Вже написав здається достатньо з цього приводу і не бачу сенсу повторюватися.А щодо "Нежелание видеть очевидное? Нежелание выходить из зоны комфорта" то вибачте, не мав часу перед війною сидіти днями в інтернеті, шукаючи та співставляючи новини, заяви та публікації зі 100500 джерел-є такий гріх, посипаю голову попелом. На своє виправдання можу зазначити, що останні 20+років пахав як віл по 10-14 годин на добу майже без вихідних та відпусток і робота та часто проходила по глухих селах а не серед київського бомонду. Застряг так би мовити у своєму мікросвіті, де чесність та відповідальність є нормальними правилами життя. Буде мені наука-протер Зеленський очі, замилені якимись дурними моральними старожитностями. Одна біла, тепер наш президент пожинає те, що сам посіяв. А з ним і ми до купи. drevlyanin Повідомлень: 1565 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 04:28 ЛАД написав: "ультиматум путена" был выдвинут Лавровым в Стокгольме 2 декабря 2021 - меньше, чем за 3 месяца (за 83дня) до начала войны. За такое время организовать и провести референдум практически невозможно. Тем более, провести после этого переговоры с РФ об условиях мира.

Такой референдум надо было проводить если не в 2019, то максимум в 2020. Но тогда его бы народ точно не понял. Уже все привыкли к вялотекущим боевым действиям на Донбассе, к постоянным "прекращениям огня". Вспомните, как тогда воспринимали даже разведение войск на отдельных участках. "Предательство!"

И референдум надо было проводить не о судьбе "окупованих на 2021 рік територій", а по гораздо более широкому кругу вопросов, в частности о вступлении в НАТО. Было понятно, что это требование будет обязательным со стороны РФ. А, возможно, были бы и другие.

Я тоже ставлю в вину Зеленскому то, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Но и понимаю его ограниченные возможности в этом отношении.

Те, кто хотел мира, ограничивались голосованием на выборах, а те, которые хотели/были не против войны, устраивали митинги, шествия, "активничали".

А вопрос о "готовності населення до спротиву в разі чого"... И сегодня опросы дают 90+% желающих "границ 91", а вот желающих пойти в армию как-то не находится. Так же было бы и с опросом в 2020 - подавляющее большинство проголосовало бы за сопротивление - "как это, отдать свою территорию?!" "Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь!"

То, что он потом мог бы "с чистой совестью" говорить всё, что Вы перечислили в варианте 1, ни на кого бы не повлияло. Было бы то же самое, что сегодня.

Ему надо было брать ответственность на себя, идти на переговоры, не дожидаясь встречи с Путиным, которой он добивался, подписывать самый похабный мир. Вот, правда, я не уверен, что ему даже в условиях подконтрольного парламента удалось бы добиться ратификации. Не говоря уже о сопротивлении "улицы". Ну и если бы он всё это преодолел (в чём я совсем не уверен), после этого он бы точно не был бы выбран на повторный срок, а, возможно, вынужден был бы уйти досрочно. И у него не было бы шанса дождаться смерти Путина и переиграть этот "мир" в пользу Украины. И навсегда вошёл бы в историю Украины как предатель. Даже не представляю себе, сколько мужества для этого надо человеку.



Думаю, Зеленский даже не представлял себе, что его ожидает. Иначе никогда бы не пошёл на выборы. Задачи, которые перед ним стояли, мог бы решить только признанный ещё до того лидер нации, но такого не было. Или ему нужно было бы намного больше времени, но этого времени ему не дали. Сегодня, я считаю, он делает всё, что возможно. И даже больше.



И ещё. Что касается логики.

С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.

"ультиматум путена" был выдвинут Лавровым в Стокгольме 2 декабря 2021 - меньше, чем за 3 месяца (за 83дня) до начала войны. За такое время организовать и провести референдум практически невозможно. Тем более, провести после этого переговоры с РФ об условиях мира.Такой референдум надо было проводить если не в 2019, то максимум в 2020.. Уже все привыкли к вялотекущим боевым действиям на Донбассе, к постоянным "прекращениям огня". Вспомните, как тогда воспринимали даже разведение войск на отдельных участках. "Предательство!"И референдум надо было проводить не о судьбе "окупованих на 2021 рік територій", а по гораздо более широкому кругу вопросов, в частности о вступлении в НАТО. Было понятно, что это требование будет обязательным со стороны РФ. А, возможно, были бы и другие.Я тоже ставлю в вину Зеленскому то, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Но и понимаю его ограниченные возможности в этом отношении.Те, кто хотел мира, ограничивались голосованием на выборах, а те, которые хотели/были не против войны, устраивали митинги, шествия, "активничали".А вопрос о "готовності населення до спротиву в разі чого"... И сегодня опросы дают 90+% желающих "границ 91", а вот желающих пойти в армию как-то не находится. Так же было бы и с опросом в 2020 - подавляющее большинство проголосовало бы за сопротивление - "как это, отдать свою территорию?!" "Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь!"То, что он потом мог бы "с чистой совестью" говорить всё, что Вы перечислили в варианте 1, ни на кого бы не повлияло. Было бы то же самое, что сегодня.Ему надо было брать ответственность на себя, идти на переговоры, не дожидаясь встречи с Путиным, которой он добивался, подписывать самый похабный мир. Вот, правда, я не уверен, что ему даже в условиях подконтрольного парламента удалось бы добиться ратификации. Не говоря уже о сопротивлении "улицы". Ну и если бы он всё это преодолел (в чём я совсем не уверен), после этого он бы точно не был бы выбран на повторный срок, а, возможно, вынужден был бы уйти досрочно. И у него не было бы шанса дождаться смерти Путина и переиграть этот "мир" в пользу Украины. И навсегда вошёл бы в историю Украины как предатель. Даже не представляю себе, сколько мужества для этого надо человеку.Думаю, Зеленский даже не представлял себе, что его ожидает. Иначе никогда бы не пошёл на выборы. Задачи, которые перед ним стояли, мог бы решить только признанный ещёлидер нации, но такого не было. Или ему нужно было бы намного больше времени, но этого времени ему не дали.И ещё. Что касается логики.. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.



По першому виділеному-який такий народ не понял би? Ви, я, Старикан, Хоттаб, Флай, Долярчик, Флер..., чи умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва? У Зеленського було 73% на виборах і монобільшість в ВР і як він цим скористався? Злив всі можливості в унітаз заради лайків.

Тепер по другому виділеному-що такого робиться під кінець другого року війни "всё, что возможно. И даже больше"? Щоденні промови в марафоні, котрі майже ніхто не дивится? Поїздки по світу зі сварками з ключовими партнерами? Ігнорування "настійливих рекомендацій" від тих же партнерів навести лад в управлінні державою?

По останньому згоден з вами, але rjkz каже шо все було очевидно. По першому виділеному-який такий народ не понял би? Ви, я, Старикан, Хоттаб, Флай, Долярчик, Флер..., чи умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва? У Зеленського було 73% на виборах і монобільшість в ВР і як він цим скористався? Злив всі можливості в унітаз заради лайків.Тепер по другому виділеному-що такого робиться під кінець другого року війни "всё, что возможно. И даже больше"? Щоденні промови в марафоні, котрі майже ніхто не дивится? Поїздки по світу зі сварками з ключовими партнерами? Ігнорування "настійливих рекомендацій" від тих же партнерів навести лад в управлінні державою?По останньому згоден з вами, але rjkz каже шо все було очевидно. drevlyanin Повідомлень: 1565 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 05:19 rjkz

Спасибо.

Посмотрел сейчас то, что тогда писали. Интересно читается из сегодняшнего дня.



Кстати, ещё пару слов о Зеленском и его возможностях по заключению мира перед войной.

На военной ветке не помню точно кто, кажется prodigy, давал ссылку на https://novayagazeta.ru/articles/2016/06/17/68966-stalin-v-1941-godu-byl-gotov-otdat-gitleru-pribaltiku-i-ukrainu .

Там рассказывается будто бы Сталин через несколько дней после 22.06.41 пытался заключить мир с Гитлером ценой уступки территорий.

Причём, сегодня, уже зная последствия и жертвы той войны обвиняют Сталина в предательстве.

И ещё интересна логика. Точнее её отсутствие.

С одной стороны, говорится об ожидании гитлеровского ультиматума перед началом войны и готовности пойти на территориальные уступки, а с другой стороны, "Сталин пытался хоть как-то закамуфлировать концентрацию советских войск на границе и их наступательную конфигурацию" и "дождавшись ультиматума, ударить самому, но не выглядеть при этом агрессором". И через 3-4 дня после начала войны: "Итак, что делать? Уступить и сохранить свою власть хотя бы в части страны! Причем чем раньше уступить, тем ближе ехать. Может, и не придется в Свердловск, а, пожертвовав западными областями и Прибалтикой, удастся и в Москве усидеть".

Так это всё говорится о Сталине.

Представляю себе, какой визг стоял бы, если бы что-то похожее предложил Зеленский. Спасибо.Посмотрел сейчас то, что тогда писали. Интересно читается из сегодняшнего дня.Кстати, ещё пару слов о Зеленском и его возможностях по заключению мира перед войной.На военной ветке не помню точно кто, кажется, давал ссылку наТам рассказывается будто бы Сталин через несколько дней после 22.06.41 пытался заключить мир с Гитлером ценой уступки территорий.Причём, сегодня, уже зная последствия и жертвы той войны обвиняют Сталина в предательстве.И ещё интересна логика. Точнее её отсутствие.С одной стороны, говорится об ожидании гитлеровского ультиматума перед началом войны и готовности пойти на территориальные уступки, а с другой стороны, "Сталин пытался хоть как-то закамуфлировать концентрацию советских войск на границе и их наступательную конфигурацию" и "дождавшись ультиматума, ударить самому, но не выглядеть при этом агрессором". И через 3-4 дня после начала войны: "Итак, что делать? Уступить и сохранить свою власть хотя бы в части страны! Причем чем раньше уступить, тем ближе ехать. Может, и не придется в Свердловск, а, пожертвовав западными областями и Прибалтикой, удастся и в Москве усидеть".Так это всё говорится о Сталине.Представляю себе, какой визг стоял бы, если бы что-то похожее предложил Зеленский. ЛАД 2 Повідомлень: 27193 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5218 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 05:56 Shaman написав: 8) Starikan написав: Shaman написав: які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте які класичні російські наративи, хоч ви це не визнаєте

Классический ответ, когда нечего ответить по существу.



Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля. Классический ответ, когда нечего ответить по существу.Как при совке за всеми событиями везде видели "козни империалистов" и искали врагов народа, так и вы вам подобные постоянно ищете агентов кремля.

брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.



й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєте



ба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:

а) створення повноцінної армії

б) ядерна зброя.



обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів ). чи взагалі на смітник історії, як країни.



а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср 8)брехня. й спробую привчити вас відповідати, як ви займалися наукою, а не як звикли на форумі. видалили все моє повідомлення, а потім кажете - нема чого сказати. ще раз повторю - брехня.й ваше безапеляційне твердження, що ніхто воювати не буде - це ваше особисте припущення, яке базується ні на чому. всі аналогії недоречні, бо в кожному випадку свої причини, які треба розбирати. згадуйте, як робили свої досліди. хоча з деяких ваших дописів може ви так й робили - зробили один чи два досліди, а потім 20-30 років їх обсмоктуєтеба більше, мій прогноз - після повного неадеквату Раші як країни й незрозумілі амбіції імператора Сі, нас чекає повернення двох великих держав - Німеччині та Японії. Раша анулювала всі надобутки світоустрою після 2СВ, тому потрібно по-перше переформатування Радбезу та загалом ООН, а паралельно гадаю Німеччина та Японія поставлять вимоги:а) створення повноцінної арміїб) ядерна зброя.обидві країни, що те, що те зможуть реалізувати в короткі терміни. а Рашу відправлять на її місце в сучасному світі - біля паРаши (яка гра слів). чи взагалі на смітник історії, як країни.а ви продовжуйте розповідати, що Захід нічого не може, й яка була файна країна срср

Я никого не агитирую, а просто высказываю свои предположения. Тем более, что нахожусь в Штатах уже полтора года и читаю местные новости и мнения.

Вы же безапелляционно решаете за Германию и Японию, а также за ООН.



Кстати, я двумя руками за ваши предложения. ООН как организация, созданная странами-победителями во 2МВ - безнадежно устарела. В Израиле вообще звучат голоса о выходе из ООН.



Отправить Рашку на свалку истории - дело полезное и благородное.

Жаль, что неосуществимое.

У нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.



А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.

Кстати, это одна из причин, почему американцы талдычат о "недопустимости эскалации и дестабилизации" как в отношении РФ, так и Ирана. Не потому, что боятся, что "путин или хомейни нападет", а потому, что эти ресурсы должны исправно поступать на мировой рынок, а цены на них не должны ни сильно расти, ни сильно падать. Ничего личного, только бизнес, а вы о нарушении мирового порядка. Это чистые эмоции, а не аргумент в наше предельно циничное время, построенное на явных и тайных договоренностях.



Просьба также процитировать, где я утверждал, "що срср - файна країна".

Да, никто из моей семьи и знакомых не сидел в гулаге или психушке, не был репрессирован, не умер во время Голодомора (хотя отец в своем селе голодал мальчишкой). Один дед отсидел два года после войны за то, что при немцах продолжал работать в колхозе бухгалтером, потом оказалось, что помогал партизанам и был реабилитирован. Тогда, знаете, уважали людей с образованием и научных работников, не то, что сейчас, и мои родители многого добились. И вы в мой адрес не преминули сказать гадость по этому поводу. Лучше идите на военную ветку, там ваши единомышленники песикот и сергей_срывкин уже высказались в мой адрес, присоединяйтесь.



И еще раз: ваша охота за ведьмами напоминает худшие послереволюционные времена ссср, когда заполняли анкеты "чем занимался до 1917 года". Вы все - совки и большевики в худшем смысле этого слова. Не понимаю, как такой паноптикум собрался на финансовом форуме. Впрочем, для людей, "поднявшихся" в 90-е, это неудивительно. Один разумный человек, да и тот Будивельник Я никого не агитирую, а просто высказываю свои предположения. Тем более, что нахожусь в Штатах уже полтора года и читаю местные новости и мнения.Вы же безапелляционно решаете за Германию и Японию, а также за ООН.Кстати, я двумя руками за ваши предложения. ООН как организация, созданная странами-победителями во 2МВ - безнадежно устарела. В Израиле вообще звучат голоса о выходе из ООН.Отправить Рашку на свалку истории - дело полезное и благородное.Жаль, что неосуществимое.У нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.Кстати, это одна из причин, почему американцы талдычат о "недопустимости эскалации и дестабилизации" как в отношении РФ, так и Ирана. Не потому, что боятся, что "путин или хомейни нападет", а потому, что эти ресурсы должны исправно поступать на мировой рынок, а цены на них не должны ни сильно расти, ни сильно падать. Ничего личного, только бизнес, а вы о нарушении мирового порядка. Это чистые эмоции, а не аргумент в наше предельно циничное время, построенное на явных и тайных договоренностях.Просьба также процитировать, где я утверждал, "що срср - файна країна".Да, никто из моей семьи и знакомых не сидел в гулаге или психушке, не был репрессирован, не умер во время Голодомора (хотя отец в своем селе голодал мальчишкой). Один дед отсидел два года после войны за то, что при немцах продолжал работать в колхозе бухгалтером, потом оказалось, что помогал партизанам и был реабилитирован. Тогда, знаете, уважали людей с образованием и научных работников, не то, что сейчас, и мои родители многого добились. И вы в мой адрес не преминули сказать гадость по этому поводу. Лучше идите на военную ветку, там ваши единомышленники песикот и сергей_срывкин уже высказались в мой адрес, присоединяйтесь.И еще раз: ваша охота за ведьмами напоминает худшие послереволюционные времена ссср, когда заполняли анкеты "чем занимался до 1917 года". Вы все - совки и большевики в худшем смысле этого слова. Не понимаю, как такой паноптикум собрался на финансовом форуме. Впрочем, для людей, "поднявшихся" в 90-е, это неудивительно. Один разумный человек, да и тот Будивельник Starikan 2 Повідомлень: 19751 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2596 раз. Подякували: 3143 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 06:24 drevlyanin написав: ...............

По першому виділеному-який такий народ не понял би? Ви, я, Старикан, Хоттаб, Флай, Долярчик, Флер..., чи умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва? У Зеленського було 73% на виборах і монобільшість в ВР і як він цим скористався? Злив всі можливості в унітаз заради лайків. ...............По першому виділеному-який такий народ не понял би? Ви, я, Старикан, Хоттаб, Флай, Долярчик, Флер..., чи умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва? У Зеленського було 73% на виборах і монобільшість в ВР і як він цим скористався? Злив всі можливості в унітаз заради лайків.

Возможно, и мы с Вами. И почти точно Хотаб, Флер, возможно, и Долярчик и, скорее всего, "умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва".

73% хотели мира, но при этом большинство из них не задумывалось об условиях. Так же, как сегодня 90+% хотят "границ 91", не думая о цене, которую придётся заплатить. Точнее, надеясь, что платить будет кто-то другой.



Тепер по другому виділеному-що такого робиться під кінець другого року війни "всё, что возможно. И даже больше"? Щоденні промови в марафоні, котрі майже ніхто не дивится? Поїздки по світу зі сварками з ключовими партнерами? Ігнорування "настійливих рекомендацій" від тих же партнерів навести лад в управлінні державою?

Первое и основное - то, что он не улетел 24-25.02.22.

Уверен, что с Запада ему это предлагали ("правительство в изгнании"). Не скажу, что если бы он улетел, то это определило бы ход событий, но это был бы сильный удар.

Да, сегодня (и, в общем-то, уже давно) я, как, вероятно, и Вы, не смотрю его "щоденні промови". Но в начале войны они сыграли положительную роль. Так же, как и комментарии

Арестовича в первые месяцы с обещаниями "2 недель". Сегодня Зеленскому, наверно. стоило бы эти выступления прекратить и найти что-то другое.



Его поведение на международной арене я одобряю. То, что он начал выступать и в ЕС, и в США не в галстуке и не в военной, а в полувоенной форме было очень правильно и разумно. Это помогало понять/прочувствовать Западу (не политикам, а простым людям) нашу ситуацию, вызвать сочувствие и давление на правительства в пользу нашей поддержки. Разумными были и его приглашения западных политиков в Украину. Одно дело получать сводки и видеть фотографии, другое дело увидеть собственными глазами. Особенно, если провести по правильно выбранным местам.

"Сварки з ключовими партнерами" я как-то не вижу. Он даже близко не допускал такого, как посол в Германии "професійний дипломат" Мельник. Вот тот, действительно, позволял себе слишком много. И это вызывало у многих на военной ветке писки восторга. Вероятно, ошибкой в то время был отказ принять Штайнмайера, что тоже, возможно, было сделано под влиянием Мельника. То, что он не "становился на колени", вымаливая помощь, а почти требовал её тогда тоже сработало, насколько это было возможно.



Сегодня всё стало значительно сложнее. Даже не знаю, что он может сделать. Ситуация сложнее и тяжелее, чем была год назад. И на внешней арене, и внутри страны. Армия устала. Не думаю, что настроения Успиха очень уж нетипичны. Смотрю по постам значительно более рассудительного и спокойного фриза. В возможность демобилизации верю слабо. Скорее, ротация, но хорошо организованная, а не такая, как пишет фриз.

А с призывом проблемы.



Организация оборонной промышленности... Не знаю, кто сегодня может справиться с этим после 30 лет развала и отсутствии средств. И постоянных обстрелах.

"навести лад в управлінні державою" не сумели в мирное время. В частности и Порошенко тоже. А сделать это во время войны, когда есть миллион сверхсрочных задач... Тринадцатый подвиг Геракла. Тем не менее, что-то, вроде, всё же делается.



Вероятно, действительно надо уходить в глухую оборону на хорошо укреплённых позициях. Но это тоже имеет смысл, если можно рассчитывать на то, что сегодня просто временные трудности и Запад их преодолеет и поддержка усилится.



По останньому згоден з вами, але rjkz каже шо все було очевидно.

Ну хорошо, что мы уже по одному пункту сошлись во мнениях.

Хотя прогнозирование для нас вещь крайне неблагодарная. При жутком недостатке объективной информации. Возможно, и мы с Вами. И почти точно Хотаб, Флер, возможно, и Долярчик и, скорее всего, "умовний Петро і Тетяна з Пирятина чи Києва".73% хотели мира, но при этом большинство из них не задумывалось об условиях. Так же, как сегодня 90+% хотят "границ 91", не думая о цене, которую придётся заплатить. Точнее, надеясь, что платить будет кто-то другой.Первое и основное - то, что он не улетел 24-25.02.22.Уверен, что с Запада ему это предлагали ("правительство в изгнании"). Не скажу, что если бы он улетел, то это определило бы ход событий, но это был бы сильный удар.Да, сегодня (и, в общем-то, уже давно) я, как, вероятно, и Вы, не смотрю его "щоденні промови". Но в начале войны они сыграли положительную роль. Так же, как и комментарииАрестовича в первые месяцы с обещаниями "2 недель". Сегодня Зеленскому, наверно. стоило бы эти выступления прекратить и найти что-то другое.Его поведение на международной арене я одобряю. То, что он начал выступать и в ЕС, и в США не в галстуке и не в военной, а в полувоенной форме было очень правильно и разумно. Это помогало понять/прочувствовать Западу (не политикам, а простым людям) нашу ситуацию, вызвать сочувствие и давление на правительства в пользу нашей поддержки. Разумными были и его приглашения западных политиков в Украину. Одно дело получать сводки и видеть фотографии, другое дело увидеть собственными глазами. Особенно, если провести по правильно выбранным местам."Сварки з ключовими партнерами" я как-то не вижу. Он даже близко не допускал такого, как посол в Германии "професійний дипломат" Мельник. Вот тот, действительно, позволял себе слишком много. И это вызывало у многих на военной ветке писки восторга. Вероятно, ошибкой в то время был отказ принять Штайнмайера, что тоже, возможно, было сделано под влиянием Мельника. То, что он не "становился на колени", вымаливая помощь, а почти требовал её тогда тоже сработало, насколько это было возможно.Сегодня всё стало значительно сложнее. Даже не знаю, что он может сделать. Ситуация сложнее и тяжелее, чем была год назад. И на внешней арене, и внутри страны. Армия устала. Не думаю, что настроения Успиха очень уж нетипичны. Смотрю по постам значительно более рассудительного и спокойного фриза. В возможность демобилизации верю слабо. Скорее, ротация, но хорошо организованная, а не такая, как пишет фриз.А с призывом проблемы.Организация оборонной промышленности... Не знаю, кто сегодня может справиться с этим после 30 лет развала и отсутствии средств. И постоянных обстрелах."навести лад в управлінні державою" не сумели в мирное время. В частности и Порошенко тоже. А сделать это во время войны, когда есть миллион сверхсрочных задач... Тринадцатый подвиг Геракла. Тем не менее, что-то, вроде, всё же делается.Вероятно, действительно надо уходить в глухую оборону на хорошо укреплённых позициях. Но это тоже имеет смысл, если можно рассчитывать на то, что сегодня просто временные трудности и Запад их преодолеет и поддержка усилится.Ну хорошо, что мы уже по одному пункту сошлись во мнениях.Хотя прогнозирование для нас вещь крайне неблагодарная. При жутком недостатке объективной информации. ЛАД 2 Повідомлень: 27193 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5218 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 06:45 ЛАД написав: antey1969 написав: ..........

Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.

Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.

К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа. ..........Запад воевать не будет. Он реально не готов. Даже на нашей территории не готов, а на своей, когда сыпятся их дома и инфраструктура - это вообще фантастика.Первые пара тысяч убитых и десяток тысяч раненых вызовут панику и желание любой ценой договориться. Их парламенты будут стенать месяцами, но ничерта реального не нарешают. Будет большой плачь, срач и стенания сборища карапузов в мокрых памперсах.К тому же пятая колонна в виде огромного количества мусульман с нетерпением ждёт своего часа.

В таких вопросах логика не всегда срабатывает.

Да, сегодня не хотят и не готовы воевать. Но эта война где-то далеко от них, это не их война. Могут посочувствовать. Мы сильно реагировали на войну Армении с Азербайджаном, на какие-то войны в Африке, на войны Израиля?

Когда (если) война придёт к ним кто-то испугается, а кто-то плюнет на комфорт и возьмётся за оружие. Думаю, сейчас у них несколько поменяется идеология и пропаганда.

Мусульман там много, но я как-то сомневаюсь, что они будут рады росс. вторжению. Скорее, наоборот. Они сегодня получают всякие плюшки от европейцев. В случае разгрома Европы они этих плюшек быстро лишатся, придётся вспомнить, от чего они бежали и возвращаться к той жизни. В таких вопросах логика не всегда срабатывает.Да, сегодня не хотят и не готовы воевать. Но эта война где-то далеко от них, это не их война. Могут посочувствовать. Мы сильно реагировали на войну Армении с Азербайджаном, на какие-то войны в Африке, на войны Израиля?Когда (если) война придёт к ним кто-то испугается, а кто-то плюнет на комфорт и возьмётся за оружие. Думаю, сейчас у них несколько поменяется идеология и пропаганда.Мусульман там много, но я как-то сомневаюсь, что они будут рады росс. вторжению. Скорее, наоборот. Они сегодня получают всякие плюшки от европейцев. В случае разгрома Европы они этих плюшек быстро лишатся, придётся вспомнить, от чего они бежали и возвращаться к той жизни.



Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. rjkz

Повідомлень: 16032 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8148 раз. Подякували: 5020 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 07:01 ЛАД написав: drevlyanin написав: .........

Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:

варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:

а) проводимо мобілізацію

б) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападу

с) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в тому

і тому утиснутись та поступитися.

варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.

Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.

Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.

п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях. .........Якщо вже йому самому не стало мужності до рішучих дій, то варто було провести референдум з приводу долі окупованих на 2021 рік територій та готовності населення до спротиву в разі чого. Потім з чистою совістю міг би сказати:варіант 1)-ви захотіли спротиву тож:а) проводимо мобілізаціюб) максимально переводимо економіміку в режим підготовки до нападус) скорочуемо витрати на державний апарат але і вам шановні громадяни потрібно в томуі тому утиснутись та поступитися.варіант 2)-проголосували за мир то виконуємо погоджені умови.Все чесно і відкрито і хейтерам нічого було б йому заперечити.Час на це був-скоріш за все США знали +- що станеться вже після ультиматуму путена.п.с. Старикан, повідомлення вам не відправлю, через ваші власні обмеження в налаштуваннях.

"ультиматум путена" был выдвинут Лавровым в Стокгольме 2 декабря 2021 - меньше, чем за 3 месяца (за 83дня) до начала войны. За такое время организовать и провести референдум практически невозможно. Тем более, провести после этого переговоры с РФ об условиях мира.

Такой референдум надо было проводить если не в 2019, то максимум в 2020. Но тогда его бы народ точно не понял. Уже все привыкли к вялотекущим боевым действиям на Донбассе, к постоянным "прекращениям огня". Вспомните, как тогда воспринимали даже разведение войск на отдельных участках. "Предательство!"

И референдум надо было проводить не о судьбе "окупованих на 2021 рік територій", а по гораздо более широкому кругу вопросов, в частности о вступлении в НАТО. Было понятно, что это требование будет обязательным со стороны РФ. А, возможно, были бы и другие.

Я тоже ставлю в вину Зеленскому то, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Но и понимаю его ограниченные возможности в этом отношении.

Те, кто хотел мира, ограничивались голосованием на выборах, а те, которые хотели/были не против войны, устраивали митинги, шествия, "активничали".

А вопрос о "готовності населення до спротиву в разі чого"... И сегодня опросы дают 90+% желающих "границ 91", а вот желающих пойти в армию как-то не находится. Так же было бы и с опросом в 2020 - подавляющее большинство проголосовало бы за сопротивление - "как это, отдать свою территорию?!" "Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь!"

То, что он потом мог бы "с чистой совестью" говорить всё, что Вы перечислили в варианте 1, ни на кого бы не повлияло. Было бы то же самое, что сегодня.

Ему надо было брать ответственность на себя, идти на переговоры, не дожидаясь встречи с Путиным, которой он добивался, подписывать самый похабный мир. Вот, правда, я не уверен, что ему даже в условиях подконтрольного парламента удалось бы добиться ратификации. Не говоря уже о сопротивлении "улицы". Ну и если бы он всё это преодолел (в чём я совсем не уверен), после этого он бы точно не был бы выбран на повторный срок, а, возможно, вынужден был бы уйти досрочно. И у него не было бы шанса дождаться смерти Путина и переиграть этот "мир" в пользу Украины. И навсегда вошёл бы в историю Украины как предатель. Даже не представляю себе, сколько мужества для этого надо человеку.



Думаю, Зеленский даже не представлял себе, что его ожидает. Иначе никогда бы не пошёл на выборы. Задачи, которые перед ним стояли, мог бы решить только признанный ещё до того лидер нации, но такого не было. Или ему нужно было бы намного больше времени, но этого времени ему не дали. Сегодня, я считаю, он делает всё, что возможно. И даже больше.



И ещё. Что касается логики.

С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.



P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан? "ультиматум путена" был выдвинут Лавровым в Стокгольме 2 декабря 2021 - меньше, чем за 3 месяца (за 83дня) до начала войны. За такое время организовать и провести референдум практически невозможно. Тем более, провести после этого переговоры с РФ об условиях мира.Такой референдум надо было проводить если не в 2019, то максимум в 2020. Но тогда его бы народ точно не понял. Уже все привыкли к вялотекущим боевым действиям на Донбассе, к постоянным "прекращениям огня". Вспомните, как тогда воспринимали даже разведение войск на отдельных участках. "Предательство!"И референдум надо было проводить не о судьбе "окупованих на 2021 рік територій", а по гораздо более широкому кругу вопросов, в частности о вступлении в НАТО. Было понятно, что это требование будет обязательным со стороны РФ. А, возможно, были бы и другие.Я тоже ставлю в вину Зеленскому то, что он не сделал всё возможное для предотвращения войны. Но и понимаю его ограниченные возможности в этом отношении.Те, кто хотел мира, ограничивались голосованием на выборах, а те, которые хотели/были не против войны, устраивали митинги, шествия, "активничали".А вопрос о "готовності населення до спротиву в разі чого"... И сегодня опросы дают 90+% желающих "границ 91", а вот желающих пойти в армию как-то не находится. Так же было бы и с опросом в 2020 - подавляющее большинство проголосовало бы за сопротивление - "как это, отдать свою территорию?!" "Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь!"То, что он потом мог бы "с чистой совестью" говорить всё, что Вы перечислили в варианте 1, ни на кого бы не повлияло. Было бы то же самое, что сегодня.Ему надо было брать ответственность на себя, идти на переговоры, не дожидаясь встречи с Путиным, которой он добивался, подписывать самый похабный мир. Вот, правда, я не уверен, что ему даже в условиях подконтрольного парламента удалось бы добиться ратификации. Не говоря уже о сопротивлении "улицы". Ну и если бы он всё это преодолел (в чём я совсем не уверен), после этого он бы точно не был бы выбран на повторный срок, а, возможно, вынужден был бы уйти досрочно. И у него не было бы шанса дождаться смерти Путина и переиграть этот "мир" в пользу Украины. И навсегда вошёл бы в историю Украины как предатель. Даже не представляю себе, сколько мужества для этого надо человеку.Думаю, Зеленский даже не представлял себе, что его ожидает. Иначе никогда бы не пошёл на выборы. Задачи, которые перед ним стояли, мог бы решить только признанный ещёлидер нации, но такого не было. Или ему нужно было бы намного больше времени, но этого времени ему не дали. Сегодня, я считаю, он делает всё, что возможно. И даже больше.P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан?



Поставил-бы +, если-бы не выделенное.

Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.

Они применили к ситуации свою логику и адекватность.

Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.

У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.

Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.

А еще кровожерливость и авантюризм.

И то, что ему все сходило и сходит с рук.

Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия. Поставил-бы +, если-бы не выделенное.Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.Они применили к ситуации свою логику и адекватность.Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.А еще кровожерливость и авантюризм.И то, что ему все сходило и сходит с рук.Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия. rjkz

Повідомлень: 16032 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8148 раз. Подякували: 5020 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1717171817191720 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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