rjkz
Кодовое слово, Коля - улица Шолома Алейхема
Бывший ДК Володарского
Там главный вход в центральную студию, ну там где заседают редакторы.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:04
rjkz
Кодовое слово, Коля - улица Шолома Алейхема
Бывший ДК Володарского
Там главный вход в центральную студию, ну там где заседают редакторы.
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