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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:04

rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:57

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:я думаю, что перед самой войной было все настолько прозрачно, что ну надо очень не хотеть в это верить, чтобы как аргумент сказать "Влада не попереджала".

Не знаю, чи прозоро, але влада постійно стверджувала що війни не буде.
Ось нарізка
https://tsn.ua/exclusive/arahamiya-poya ... 77301.html
чому зараз, на думку Арахамії, повномасштабний напад РФ неможливий, є те, що за координаційними діями розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян

https://suspilne.media/200827-niakih-tr ... anikuvati/
"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.

Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.

https://lb.ua/news/2022/01/28/504129_ar ... aniku.html
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.


Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.
Он не обязан за Вас думать.
И за меня.
И за Древлянина.
Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.
Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:08

  BIGor написав:
  rjkz написав:https://lb.ua/news/2022/01/28/504129_ar ... aniku.html
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.


Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.
Он не обязан за Вас думать.
И за меня.
И за Древлянина.
Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.
Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.[/quote]
Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.

Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнери 5 млрд. долл в місяць давали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.

Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.
Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:20

  Дюрі-бачі написав:
  rjkz написав:Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.
Через 5 минут признают, что чувак что может то и делает.
Кто-то сделал-бы это лучше? Кто? Никого конкретно не называют.
Один из вариантов "Он играет роль Голобородька....Но играет хорошо".

Він дуже класно грає свою роль, пора йому дати Оскара і відправити відпочивати. Питання до тих, хто пише сценарій. Вони хоч щось адекватне почали робити лише крайні кілька місяців. А Україні таки пора починати воювати. Починати хоча б з малого: ротації фронту і виготовлення мільйонів дронів, потім мін і мінометів...

Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.
Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.
Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.
По сути, все как с той коровой.
Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.
И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".
Смешно звучит, правда?
Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55

  BIGor написав:
  Bolt написав:Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні?

Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Bolt
 
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