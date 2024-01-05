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"Я ніяк не готуюся. Я готуюся, щоб Верховна Рада працювала і ухвалювала ті закони, які потрібні нашим військовим. Діти ходять в школу. Все в звичайному режимі, ніяких панічних настроїв, ніяких тривожних валізок", – каже Арахамія.
Депутат також повідомив, що за даними української розвідки, російська армія наразі не проводить активної підготовки до наступу.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.
Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.
Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.
"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.
Вы в ответе за свою семью, не Арахамия. Он не обязан за Вас думать. И за меня. И за Древлянина. Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.
Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян. Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.
Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.
Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.
"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.
Вы в ответе за свою семью, не Арахамия. Он не обязан за Вас думать. И за меня. И за Древлянина. Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.
Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян. Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.[/quote] Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
rjkz написав:Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет. Через 5 минут признают, что чувак что может то и делает. Кто-то сделал-бы это лучше? Кто? Никого конкретно не называют. Один из вариантов "Он играет роль Голобородька....Но играет хорошо".
Він дуже класно грає свою роль, пора йому дати Оскара і відправити відпочивати. Питання до тих, хто пише сценарій. Вони хоч щось адекватне почали робити лише крайні кілька місяців. А Україні таки пора починати воювати. Починати хоча б з малого: ротації фронту і виготовлення мільйонів дронів, потім мін і мінометів...
Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием. Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое. Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс. По сути, все как с той коровой. Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки. И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод". Смешно звучит, правда? Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.