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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1718171917201721
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55

  BIGor написав:
  Bolt написав:Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні?

Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні?

Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".

Ну так і виходить.
Ну а от rjkz каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36

В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала

У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место
Чукча2
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