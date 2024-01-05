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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55
BIGor написав: Bolt написав:
Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві
данні?
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
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Bolt
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві
данні?
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Ну так і виходить.
Ну а от rjkz
каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36
В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала
У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место
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