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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55
BIGor написав: Bolt написав:
Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві
данні?
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
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Bolt
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏
Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві
данні?
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Ну так і виходить.
Ну а от rjkz
каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних.
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BIGor
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36
В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала
У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12
BIGor написав: rjkz написав:
Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.
Он не обязан за Вас думать.
И за меня.
И за Древлянина.
Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.
Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян
.
Звичайно наші держоргани, влада і розвідка
виявилися імпотентами.
Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.
Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.
Для Вас и вам подобным была масса ма
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rjkz
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16
BIGor написав: rjkz написав:
Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.
Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнери 5 млрд. долл в місяць
давали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.
Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.
Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити.
Капец логика.
5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?
Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?
Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение?
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rjkz
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20
Ребята, почитайте ветку про обвал за конец 2021- начало 22 года.
Потом ищите виноватых.
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rjkz
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