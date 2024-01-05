Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59
Ну так і виходить.
Ну а от rjkz каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36
В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала
У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12
Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.
Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.
Для Вас и вам подобным была масса ма
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16
Капец логика.
5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?
Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?
Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Ребята, почитайте ветку про обвал за конец 2021- начало 22 года.
Потом ищите виноватых.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39
Еміграція, заробітчанство
У податкової є "дотичні методи" контролю за прибутками.
Наприклад, суддя одного з районних судів Львівщини поклав собі під ялинку новий автомобіль Тесла - вже зрозуміло, скільки задонатив на квадрокоптери.
Або сьогодні промайнуло оголошення, що суддя іншого району придбав під ялинку авто за 4 000 000 гривень - і відразу зрозуміло, що на квадрокоптери не донатив...
Мені прийшла в голову ідея зацінити дотичними методами, скільки заробляють наші люди в США - за тим, які автівки та за якою ціною вони намагаються продати/купити.
Невже теж купують авто по 4 000 000 гривень?
Тут я наведу конкретні цифри та конкретні марки авто, які саме в ці дні намагаються продати наші люди в одному з центральних штатів США.
Саме ці варианти я вибрав проосто тому, що спілкуюся з людьми саме там - це штат, який за зарплатнею стоїть ледь не найнижчому рівні в США - відповідно і податки - наприклад, на нерухомість - тут одні з найнижчих в США - 0,8% від ціни нерухомості.
Наприклад, якщо наша людина купила будинок в 200 кв.м новий готовий "під ключ" із земельною ділянкою та двома гаражами - вселяйся, якщо маєш хоч надувний матрац - та живи - припустимо за 350 000 доларів США - то за рік заплатить американській державі 350000х0,8%=2 800 доларів податків. Це за рік.
Для порівняння того, де взяти ці гроші: мої приятелі зараз шукають працівників та оголосили набір на так роботу:
Anyone Willing to work night shift.
8pm-12am $250 - $310 /day . We have Overtime
Теоретично за 10 таких змін людина може заробити та сплатити податки за рік.
Звісно, це є справдливим, якщо його прізвище НЕ починається на слог "на", не має закінчення "ов" та не містить в середині корінь "ум"...
Я навмисно не беру "багаті" штати - там може бути все що завгодно, я наводив дані: в серпні наша людина взяла нову Тesla model 3 з прайсовою ціною в 38 000 доларів - за 4500 доларів (перший внесок). В цьому році штат Каліфорнія поверне покупцеві 7 500 доларів - як кару за те, що не купив щось бензинове.
Зауважу також, що я не прибічник купівлі вживаних авто і завжди купував собі автівки виключно нові в салонах.
Мені також здавалося, що цікаво подивитися НЕ на ціни в салонах, а саме на ціни, за якими намагаються продати авто прибульці в США. Логічно припустити, що вони заробили на нові авто (кредит або лізинг), а ці вагаються вчасно продати...
Так ось:
Audi A5 2013 - 14 500$
Nissan Rogue 2016 - 12 500
Nissan Rogue 2019 - 13 400
Volkswagen Jetta 2019 - 12 800
Honda Fit (Jazz) - 2012 - 8 500
Chevrolet Tahoe - 2020 - 29000
Kia Rio - 2019 - 8000
Toyota Prius 2008 – 5200
Toyota Prius 2014 – 11900
Audi A3 - 2019 – 17900
KIA Telluride 2020 - 28900
Які податки за авто платять наші люди?
Реєстрація авто починається з $250, залежить від ціни, потужності та року випуску авто. Наприклад: Хонда Аккорд 2014 року можна зареєстрували за $385 у (видалено), у (видалено) буде трохи дорожче. Якщо у вас вже є PLATE, то $35 за продовження.
Далі оплачуємо Проперті такс: він складає $.057%
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