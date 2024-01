Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39

Еміграція, заробітчанство



У податкової є "дотичні методи" контролю за прибутками.

Наприклад, суддя одного з районних судів Львівщини поклав собі під ялинку новий автомобіль Тесла - вже зрозуміло, скільки задонатив на квадрокоптери.

Або сьогодні промайнуло оголошення, що суддя іншого району придбав під ялинку авто за 4 000 000 гривень - і відразу зрозуміло, що на квадрокоптери не донатив...



Мені прийшла в голову ідея зацінити дотичними методами, скільки заробляють наші люди в США - за тим, які автівки та за якою ціною вони намагаються продати/купити.

Невже теж купують авто по 4 000 000 гривень?



Тут я наведу конкретні цифри та конкретні марки авто, які саме в ці дні намагаються продати наші люди в одному з центральних штатів США.

Саме ці варианти я вибрав проосто тому, що спілкуюся з людьми саме там - це штат, який за зарплатнею стоїть ледь не найнижчому рівні в США - відповідно і податки - наприклад, на нерухомість - тут одні з найнижчих в США - 0,8% від ціни нерухомості.

Наприклад, якщо наша людина купила будинок в 200 кв.м новий готовий "під ключ" із земельною ділянкою та двома гаражами - вселяйся, якщо маєш хоч надувний матрац - та живи - припустимо за 350 000 доларів США - то за рік заплатить американській державі 350000х0,8%=2 800 доларів податків. Це за рік.

Для порівняння того, де взяти ці гроші: мої приятелі зараз шукають працівників та оголосили набір на так роботу:



Anyone Willing to work night shift.

8pm-12am $250 - $310 /day . We have Overtime



Теоретично за 10 таких змін людина може заробити та сплатити податки за рік.

Звісно, це є справдливим, якщо його прізвище НЕ починається на слог "на", не має закінчення "ов" та не містить в середині корінь "ум"...



Я навмисно не беру "багаті" штати - там може бути все що завгодно, я наводив дані: в серпні наша людина взяла нову Тesla model 3 з прайсовою ціною в 38 000 доларів - за 4500 доларів (перший внесок). В цьому році штат Каліфорнія поверне покупцеві 7 500 доларів - як кару за те, що не купив щось бензинове.

Зауважу також, що я не прибічник купівлі вживаних авто і завжди купував собі автівки виключно нові в салонах.

Мені також здавалося, що цікаво подивитися НЕ на ціни в салонах, а саме на ціни, за якими намагаються продати авто прибульці в США. Логічно припустити, що вони заробили на нові авто (кредит або лізинг), а ці вагаються вчасно продати...



Так ось:

Audi A5 2013 - 14 500$

Nissan Rogue 2016 - 12 500

Nissan Rogue 2019 - 13 400

Volkswagen Jetta 2019 - 12 800

Honda Fit (Jazz) - 2012 - 8 500

Chevrolet Tahoe - 2020 - 29000

Kia Rio - 2019 - 8000

Toyota Prius 2008 – 5200

Toyota Prius 2014 – 11900

Audi A3 - 2019 – 17900

KIA Telluride 2020 - 28900



Які податки за авто платять наші люди?

Реєстрація авто починається з $250, залежить від ціни, потужності та року випуску авто. Наприклад: Хонда Аккорд 2014 року можна зареєстрували за $385 у (видалено), у (видалено) буде трохи дорожче. Якщо у вас вже є PLATE, то $35 за продовження.

Далі оплачуємо Проперті такс: він складає $.057%