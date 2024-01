Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1718171917201721 Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55 BIGor написав: Bolt написав: Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏 Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні? Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримуватиданні?

Ну так і виходить.

Ну а от rjkz каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних. Ну так і виходить.Ну а откаже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних. BIGor

Заблокований Повідомлень: 8464 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36 В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала



У нас о таком можно только мечтать

Тебе быстро расскажут, где твое место Чукча2

Повідомлень: 2158 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 321 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12 BIGor написав: rjkz написав:

Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.

Он не обязан за Вас думать.

И за меня.

И за Древлянина.

Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать. Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.Он не обязан за Вас думать.И за меня.И за Древлянина.Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами. Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці?Звичайно наші держоргани, влада івиявилися імпотентами.



Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.

Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.

Для Вас и вам подобным была масса ма Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.Для Вас и вам подобным была масса ма rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16 BIGor написав: rjkz написав: Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет. Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.

Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнери 5 млрд. долл в місяць давали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.



Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.

Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити. Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнеридавали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити.



Капец логика.

5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?

Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?

Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение? Капец логика.5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение? rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство Ребята, почитайте ветку про обвал за конец 2021- начало 22 года.

Потом ищите виноватых. rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39 Еміграція, заробітчанство



У податкової є "дотичні методи" контролю за прибутками.



Мені прийшла в голову ідея зацінити дотичними методами, скільки заробляють наші люди в США - за тим, які автівки та за якою ціною вони намагаються продати/купити.

Невже теж купують авто по 4 000 000 гривень?



Тут я наведу конкретні цифри та конкретні марки авто, які саме в ці дні намагаються продати наші люди в одному з центральних штатів США.

Саме ці варианти я вибрав проосто тому, що спілкуюся з людьми саме там - це штат, який за зарплатнею стоїть ледь не найнижчому рівні в США - відповідно і податки - наприклад, на нерухомість - тут одні з найнижчих в США - 0,8% від ціни нерухомості.

Наприклад, якщо наша людина купила будинок в 200 кв.м новий готовий "під ключ" із земельною ділянкою та двома гаражами - вселяйся, якщо маєш хоч надувний матрац - та живи - припустимо за 350 000 доларів США - то за рік заплатить американській державі 350000х0,8%=2 800 доларів податків. Це за рік.

Для порівняння того, де взяти ці гроші: мої приятелі зараз шукають працівників та оголосили набір на так роботу:



Anyone Willing to work night shift.

8pm-12am $250 - $310 /day . We have Overtime



Теоретично за 10 таких змін людина може заробити та сплатити податки за рік.

Звісно, це є справдливим, якщо його прізвище НЕ починається на слог "на", не має закінчення "ов" та не містить в середині корінь "ум"...



Я навмисно не беру "багаті" штати - там може бути все що завгодно, я наводив дані: в серпні наша людина взяла нову Тesla model 3 з прайсовою ціною в 38 000 доларів - за 4500 доларів (перший внесок). В цьому році штат Каліфорнія поверне покупцеві 7 500 доларів - як кару за те, що не купив щось бензинове.

Зауважу також, що я не прибічник купівлі вживаних авто і завжди купував собі автівки виключно нові в салонах.

Мені також здавалося, що цікаво подивитися НЕ на ціни в салонах, а саме на ціни, за якими намагаються продати авто прибульці в США. Логічно припустити, що вони заробили на нові авто (кредит або лізинг), а ці вагаються вчасно продати...



Так ось:

Audi A5 2013 - 14 500$

Nissan Rogue 2016 - 12 500

Nissan Rogue 2019 - 13 400

Volkswagen Jetta 2019 - 12 800

Honda Fit (Jazz) - 2012 - 8 500

Chevrolet Tahoe - 2020 - 29000

Kia Rio - 2019 - 8000

Toyota Prius 2008 – 5200

Toyota Prius 2014 – 11900

Audi A3 - 2019 – 17900

KIA Telluride 2020 - 28900



Які податки за авто платять наші люди?

Реєстрація авто починається з $250, залежить від ціни, потужності та року випуску авто. Наприклад: Хонда Аккорд 2014 року можна зареєстрували за $385 у (видалено), у (видалено) буде трохи дорожче. Якщо у вас вже є PLATE, то $35 за продовження.

Далі оплачуємо Проперті такс: він складає $.057% Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 січ, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8982 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Говорив із нашою людиною, яка трохи розчарована в своєму житті в Канаді; працює, працює, але більше 3000 CAD на місяць заробити не може.

Працює працює, але відкласти на депозит в банк більше 1000 CAD на місяць не получається.

В розмові він заявив, що хоче в США.

Хм… і я хочу: але раніше березня в мене не получається.

- А як це ти: людина, яка не має ні візи США, ні освіти, ні кваліфікації, так сильно хочеш в США?

- Ну так то ж країна чудес, я хочу туди, де роздають чудеса.



Я йому сказав, щоби трохи пригальмував та нагадав фразу з одного анекдоту:

«И запомни: имя твое «Никак» и зовут тебя «Никто»!»



У цьому звʼязку сьогодні зранку спитав у наших людей, які знайшли себе в США, яку роботу вони могли б запропонувати нашому красеню, який хотів би трохи заробити на щастя, припустимо, конкретно в цю суботу та в цю неділю?

Отримав дві відповіді:

- Плитку он затирать сможет?

- Копать траншеи умеет?



Я подумав, що це чудові відповіді: саме вони змусять більше любити свою країну, свою роботу, свій спосіб життя…

Ну а тих, хто ще має сумніви вчитися чи не вчитися, чи трохи почекати, змусить добре подумати… akurt

