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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1719172017211722> Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55 BIGor написав: Bolt написав: Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏 Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні? Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримуватиданні?

Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики". Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики". Bolt Повідомлень: 2655 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59 Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав: Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏 Буданов, в своих мемуарах, лет через 40 напишет, что на самом деле, видела розведка. По телику могли говорить все, что угодно.😏

Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримувати достовірні і правдиві данні? Нащо тоді нам розвідка? Чи кожен пересічний мав завербувати свого агента в рашці чи РБ щоб отримуватиданні?

Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики". Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".

Ну так і виходить.

Ну а от rjkz каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних. Ну так і виходить.Ну а откаже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних. BIGor

Заблокований Повідомлень: 8464 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1284 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36 В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала



У нас о таком можно только мечтать

Тебе быстро расскажут, где твое место Чукча2

Повідомлень: 2158 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 321 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12 BIGor написав: rjkz написав:

Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.

Он не обязан за Вас думать.

И за меня.

И за Древлянина.

Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать. Вы в ответе за свою семью, не Арахамия.Он не обязан за Вас думать.И за меня.И за Древлянина.Это в совке товарищ сталин думал за всех, а остальным было запрещено думать.

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами. Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці?Звичайно наші держоргани, влада івиявилися імпотентами.



Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.

Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.

Для Вас и вам подобным была масса ма Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.Для Вас и вам подобным была масса ма rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16 BIGor написав: rjkz написав: Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет. Разговариваю с людьми в Украине, все что-то гонят на Зеленского, когда спрашиваю "Какие конкретно к нему претензии?" Ответа вразумительного нет.

Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнери 5 млрд. долл в місяць давали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.



Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.

Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити. Ну звичайно, за 2 роки тільки населення купу загубив (і цивільних і військових), гроші партнеридавали - а на дрони для Стерненка досі збирають пересічні по 50 грн.Я раніше думав що сценарій Грузії (проросійська влада з частиною втрачених територій) - це пе симестичний варіант.Але в ОП планомірно зливають і людей і допомогу. Це тільки сліпий не може побачити.



Капец логика.

5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?

Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?

Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение? Капец логика.5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение? rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство Ребята, почитайте ветку про обвал за конец 2021- начало 22 года.

Потом ищите виноватых. rjkz

Повідомлень: 16040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8150 раз. Подякували: 5024 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39 Еміграція, заробітчанство



У податкової є "дотичні методи" контролю за прибутками.



Мені прийшла в голову ідея зацінити дотичними методами, скільки заробляють наші люди в США - за тим, які автівки та за якою ціною вони намагаються продати/купити.

Невже теж купують авто по 4 000 000 гривень?



Тут я наведу конкретні цифри та конкретні марки авто, які саме в ці дні намагаються продати наші люди в одному з центральних штатів США.

Саме ці варианти я вибрав проосто тому, що спілкуюся з людьми саме там - це штат, який за зарплатнею стоїть ледь не найнижчому рівні в США - відповідно і податки - наприклад, на нерухомість - тут одні з найнижчих в США - 0,8% від ціни нерухомості.

Наприклад, якщо наша людина купила будинок в 200 кв.м новий готовий "під ключ" із земельною ділянкою та двома гаражами - вселяйся, якщо маєш хоч надувний матрац - та живи - припустимо за 350 000 доларів США - то за рік заплатить американській державі 350000х0,8%=2 800 доларів податків. Це за рік.

Для порівняння того, де взяти ці гроші: мої приятелі зараз шукають працівників та оголосили набір на так роботу:



Anyone Willing to work night shift.

8pm-12am $250 - $310 /day . We have Overtime



Теоретично за 10 таких змін людина може заробити та сплатити податки за рік.

Звісно, це є справдливим, якщо його прізвище НЕ починається на слог "на", не має закінчення "ов" та не містить в середині корінь "ум"...



Я навмисно не беру "багаті" штати - там може бути все що завгодно, я наводив дані: в серпні наша людина взяла нову Тesla model 3 з прайсовою ціною в 38 000 доларів - за 4500 доларів (перший внесок). В цьому році штат Каліфорнія поверне покупцеві 7 500 доларів - як кару за те, що не купив щось бензинове.

Зауважу також, що я не прибічник купівлі вживаних авто і завжди купував собі автівки виключно нові в салонах.

Мені також здавалося, що цікаво подивитися НЕ на ціни в салонах, а саме на ціни, за якими намагаються продати авто прибульці в США. Логічно припустити, що вони заробили на нові авто (кредит або лізинг), а ці вагаються вчасно продати...



Так ось:

Audi A5 2013 - 14 500$

Nissan Rogue 2016 - 12 500

Nissan Rogue 2019 - 13 400

Volkswagen Jetta 2019 - 12 800

Honda Fit (Jazz) - 2012 - 8 500

Chevrolet Tahoe - 2020 - 29000

Kia Rio - 2019 - 8000

Toyota Prius 2008 – 5200

Toyota Prius 2014 – 11900

Audi A3 - 2019 – 17900

KIA Telluride 2020 - 28900



Які податки за авто платять наші люди?

Реєстрація авто починається з $250, залежить від ціни, потужності та року випуску авто. Наприклад: Хонда Аккорд 2014 року можна зареєстрували за $385 у (видалено), у (видалено) буде трохи дорожче. Якщо у вас вже є PLATE, то $35 за продовження.

Далі оплачуємо Проперті такс: він складає $.057% Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 січ, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8982 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Говорив із нашою людиною, яка трохи розчарована в своєму житті в Канаді; працює, працює, але більше 3000 CAD на місяць заробити не може.

Працює працює, але відкласти на депозит в банк більше 1000 CAD на місяць не получається.

В розмові він заявив, що хоче в США.

Хм… і я хочу: але раніше березня в мене не получається.

- А як це ти: людина, яка не має ні візи США, ні освіти, ні кваліфікації, так сильно хочеш в США?

- Ну так то ж країна чудес, я хочу туди, де роздають чудеса.



Я йому сказав, щоби трохи пригальмував та нагадав фразу з одного анекдоту:

«И запомни: имя твое «Никак» и зовут тебя «Никто»!»



У цьому звʼязку сьогодні зранку спитав у наших людей, які знайшли себе в США, яку роботу вони могли б запропонувати нашому красеню, який хотів би трохи заробити на щастя, припустимо, конкретно в цю суботу та в цю неділю?

Отримав дві відповіді:

- Плитку он затирать сможет?

- Копать траншеи умеет?



Я подумав, що це чудові відповіді: саме вони змусять більше любити свою країну, свою роботу, свій спосіб життя…

Ну а тих, хто ще має сумніви вчитися чи не вчитися, чи трохи почекати, змусить добре подумати… akurt

Повідомлень: 8982 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 11:21 rjkz написав: Кстати, очень о многом говорит пост ЛИБО 23 февраля.

Вызвали, отбывает.

Значит готовились и ждали.

Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.

Выехать-невыехать.

Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.

Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.

Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.

В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.

Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.

Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.

Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.

Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.

Кстати, очень о многом говорит23 февраля.Вызвали, отбывает.Значит готовились и ждали.Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.Выехать-невыехать.Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.



Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.

Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:

1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали

2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"

Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.

Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.

Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?

Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.

Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.

п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення. Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення. drevlyanin Повідомлень: 1566 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 12:03 Starikan написав: Я никого не агитирую, а просто высказываю свои предположения. Тем более, что нахожусь в Штатах уже полтора года и читаю местные новости и мнения.

Вы же безапелляционно решаете за Германию и Японию, а также за ООН.



Кстати, я двумя руками за ваши предложения. ООН как организация, созданная странами-победителями во 2МВ - безнадежно устарела. В Израиле вообще звучат голоса о выходе из ООН.



Отправить Рашку на свалку истории - дело полезное и благородное.

Жаль, что неосуществимое.

У нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.



А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.

Кстати, это одна из причин, почему американцы талдычат о "недопустимости эскалации и дестабилизации" как в отношении РФ, так и Ирана. Не потому, что боятся, что "путин или хомейни нападет", а потому, что эти ресурсы должны исправно поступать на мировой рынок, а цены на них не должны ни сильно расти, ни сильно падать. Ничего личного, только бизнес, а вы о нарушении мирового порядка. Это чистые эмоции, а не аргумент в наше предельно циничное время, построенное на явных и тайных договоренностях.



Просьба также процитировать, где я утверждал, "що срср - файна країна".

Да, никто из моей семьи и знакомых не сидел в гулаге или психушке, не был репрессирован, не умер во время Голодомора (хотя отец в своем селе голодал мальчишкой). Один дед отсидел два года после войны за то, что при немцах продолжал работать в колхозе бухгалтером, потом оказалось, что помогал партизанам и был реабилитирован. Тогда, знаете, уважали людей с образованием и научных работников, не то, что сейчас, и мои родители многого добились. И вы в мой адрес не преминули сказать гадость по этому поводу. Лучше идите на военную ветку, там ваши единомышленники песикот и сергей_срывкин уже высказались в мой адрес, присоединяйтесь.



И еще раз: ваша охота за ведьмами напоминает худшие послереволюционные времена ссср, когда заполняли анкеты "чем занимался до 1917 года". Вы все - совки и большевики в худшем смысле этого слова. Не понимаю, как такой паноптикум собрался на финансовом форуме. Впрочем, для людей, "поднявшихся" в 90-е, это неудивительно. Один разумный человек, да и тот Будивельник Я никого не агитирую, а просто высказываю свои предположения. Тем более, что нахожусь в Штатах уже полтора года и читаю местные новости и мнения.Вы же безапелляционно решаете за Германию и Японию, а также за ООН.Кстати, я двумя руками за ваши предложения. ООН как организация, созданная странами-победителями во 2МВ - безнадежно устарела. В Израиле вообще звучат голоса о выходе из ООН.Отправить- дело полезное и благородное.Жаль, чтоУ нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.Кстати, это одна из причин, почему американцы талдычат о "недопустимости эскалации и дестабилизации" как в отношении РФ, так и Ирана. Не потому, что боятся, что "путин или хомейни нападет", а потому, что эти ресурсы должны исправно поступать на мировой рынок, а цены на них не должны ни сильно расти, ни сильно падать. Ничего личного, только бизнес, а вы о нарушении мирового порядка. Это чистые эмоции, а не аргумент в наше предельно циничное время, построенное на явных и тайных договоренностях.Просьба также процитировать, где я утверждал, "що срср - файна країна".Да, никто из моей семьи и знакомых не сидел в гулаге или психушке, не был репрессирован, не умер во время Голодомора (хотя отец в своем селе голодал мальчишкой). Один дед отсидел два года после войны за то, что при немцах продолжал работать в колхозе бухгалтером, потом оказалось, что помогал партизанам и был реабилитирован. Тогда, знаете, уважали людей с образованием и научных работников, не то, что сейчас, и мои родители многого добились. И вы в мой адрес не преминули сказать гадость по этому поводу. Лучше идите на военную ветку, там ваши единомышленники песикот и сергей_срывкин уже высказались в мой адрес, присоединяйтесь.И еще раз: ваша охота за ведьмами напоминает худшие послереволюционные времена ссср, когда заполняли анкеты "чем занимался до 1917 года". Вы все - совки и большевики в худшем смысле этого слова. Не понимаю, как такой паноптикум собрался на финансовом форуме. Впрочем, для людей, "поднявшихся" в 90-е, это неудивительно. Один разумный человек, да и тот Будивельник

якщо припущення, то так у Трампа є шанси виграти. хоча Байдена критикують за 82 роки, а Трамп у 77 років - живчик. ха. як на мене, обрання Трампа стане великим випробуванням для Америки. бо він деструктивно намагається зламати поточний устрій, не пропонуючи нічого нового. це як персонаж "Мертвої зони" Кінга.



добре, повноцінне повернення у світові справи Японії та Німеччині - моє припущення. але оскільки про це ще не кажуть, вам здається це фантастичним



про Ращу - в 86 році припущення, шо срср крякне, видавалися фантастичними - пройшло 5 років. не переоцінюйте Рашу. а ресурси - так ресурси належать якутам, а руські їх нахабно грабують (те, що вони вміють добре). дуже багато ресурсів зосереджено на території Саха-Якутії - якби не Раша, Якути могли б жити б як у ОАЕ. гадаю, про це думають певні люди



ви надто переймаєтесь, коли погано кажуть про срср. й гадаю, через те, що надто асоціюєте себе з срср. зауваження не до тих людей, які жили у срср, а за той устрій, який існував, та не давав людям нормально розвиватися та жити. й 90 роки - оце радянська людина без маскування, не забувайте це - оце продукт срср - який вирвався на волю. любите срср, любіть й 90



й ще раз - ви неодноразово звинувачуєте мене в охоті на відьом. коли питаєте, на підставі чого - ви не можете відповісти. спишемо на те, що у вас всі хто критикують срср та кажуть про українську мову, - для вас один узагальнений ворог, ви вже плутаєте окремих людей. враховуючи вік, не зважаємо на це. особисто в мене в 90 роки як кажуть найкращі роки - студентські якщо припущення, то так у Трампа є шанси виграти. хоча Байдена критикують за 82 роки, а Трамп у 77 років - живчик. ха. як на мене, обрання Трампа стане великим випробуванням для Америки. бо він деструктивно намагається зламати поточний устрій, не пропонуючи нічого нового. це як персонаж "Мертвої зони" Кінга.добре, повноцінне повернення у світові справи Японії та Німеччині - моє припущення. але оскільки про це ще не кажуть, вам здається це фантастичнимпро Ращу - в 86 році припущення, шо срср крякне, видавалися фантастичними - пройшло 5 років. не переоцінюйте Рашу. а ресурси - так ресурси належать якутам, а руські їх нахабно грабують (те, що вони вміють добре). дуже багато ресурсів зосереджено на території Саха-Якутії - якби не Раша, Якути могли б жити б як у ОАЕ. гадаю, про це думають певні людиви надто переймаєтесь, коли погано кажуть про срср. й гадаю, через те, що надто асоціюєте себе з срср. зауваження не до тих людей, які жили у срср, а за той устрій, який існував, та не давав людям нормально розвиватися та жити. й 90 роки - оце радянська людина без маскування, не забувайте це - оце продукт срср - який вирвався на волю. любите срср, любіть й 90й ще раз - ви неодноразово звинувачуєте мене в охоті на відьом. коли питаєте, на підставі чого - ви не можете відповісти. спишемо на те, що у вас всі хто критикують срср та кажуть про українську мову, - для вас один узагальнений ворог, ви вже плутаєте окремих людей. враховуючи вік, не зважаємо на це. особисто в мене в 90 роки як кажуть найкращі роки - студентські Shaman

Повідомлень: 4995 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1719172017211722> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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