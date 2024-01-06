Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:55
Мав на увазі, що розвідка все бачила, а по теліку казали,, їхати на шашлики".
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:59
Ну так і виходить.
Ну а от rjkz каже що пересічним держава чи розвідка нічого не винна. Типу самі мали вирішувати на основі своїх даних.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 13:36
В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала
У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:12
Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.
Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.
Для Вас и вам подобным была масса ма
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16
Капец логика.
5 млрд в месяц во время войны, поддерживая курс гривны, экономику, закупая вооружение (не все дается на шару), выплачивая зп военным. Вы серьезно? У меня вопрос - как они вписываются?
Загубить людей? Не в курсе, что на войне люди гибнут обычно?
Надо было поднять руки и сдаться ? Так чего Вы не Президент и не принимаете такое решение?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Ребята, почитайте ветку про обвал за конец 2021- начало 22 года.
Потом ищите виноватых.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:39
Еміграція, заробітчанство
У податкової є "дотичні методи" контролю за прибутками.
Мені прийшла в голову ідея зацінити дотичними методами, скільки заробляють наші люди в США - за тим, які автівки та за якою ціною вони намагаються продати/купити.
Невже теж купують авто по 4 000 000 гривень?
Тут я наведу конкретні цифри та конкретні марки авто, які саме в ці дні намагаються продати наші люди в одному з центральних штатів США.
Саме ці варианти я вибрав проосто тому, що спілкуюся з людьми саме там - це штат, який за зарплатнею стоїть ледь не найнижчому рівні в США - відповідно і податки - наприклад, на нерухомість - тут одні з найнижчих в США - 0,8% від ціни нерухомості.
Наприклад, якщо наша людина купила будинок в 200 кв.м новий готовий "під ключ" із земельною ділянкою та двома гаражами - вселяйся, якщо маєш хоч надувний матрац - та живи - припустимо за 350 000 доларів США - то за рік заплатить американській державі 350000х0,8%=2 800 доларів податків. Це за рік.
Для порівняння того, де взяти ці гроші: мої приятелі зараз шукають працівників та оголосили набір на так роботу:
Anyone Willing to work night shift.
8pm-12am $250 - $310 /day . We have Overtime
Теоретично за 10 таких змін людина може заробити та сплатити податки за рік.
Звісно, це є справдливим, якщо його прізвище НЕ починається на слог "на", не має закінчення "ов" та не містить в середині корінь "ум"...
Я навмисно не беру "багаті" штати - там може бути все що завгодно, я наводив дані: в серпні наша людина взяла нову Тesla model 3 з прайсовою ціною в 38 000 доларів - за 4500 доларів (перший внесок). В цьому році штат Каліфорнія поверне покупцеві 7 500 доларів - як кару за те, що не купив щось бензинове.
Зауважу також, що я не прибічник купівлі вживаних авто і завжди купував собі автівки виключно нові в салонах.
Мені також здавалося, що цікаво подивитися НЕ на ціни в салонах, а саме на ціни, за якими намагаються продати авто прибульці в США. Логічно припустити, що вони заробили на нові авто (кредит або лізинг), а ці вагаються вчасно продати...
Так ось:
Audi A5 2013 - 14 500$
Nissan Rogue 2016 - 12 500
Nissan Rogue 2019 - 13 400
Volkswagen Jetta 2019 - 12 800
Honda Fit (Jazz) - 2012 - 8 500
Chevrolet Tahoe - 2020 - 29000
Kia Rio - 2019 - 8000
Toyota Prius 2008 – 5200
Toyota Prius 2014 – 11900
Audi A3 - 2019 – 17900
KIA Telluride 2020 - 28900
Які податки за авто платять наші люди?
Реєстрація авто починається з $250, залежить від ціни, потужності та року випуску авто. Наприклад: Хонда Аккорд 2014 року можна зареєстрували за $385 у (видалено), у (видалено) буде трохи дорожче. Якщо у вас вже є PLATE, то $35 за продовження.
Далі оплачуємо Проперті такс: він складає $.057%
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 січ, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2024 10:45
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Говорив із нашою людиною, яка трохи розчарована в своєму житті в Канаді; працює, працює, але більше 3000 CAD на місяць заробити не може.
Працює працює, але відкласти на депозит в банк більше 1000 CAD на місяць не получається.
В розмові він заявив, що хоче в США.
Хм… і я хочу: але раніше березня в мене не получається.
- А як це ти: людина, яка не має ні візи США, ні освіти, ні кваліфікації, так сильно хочеш в США?
- Ну так то ж країна чудес, я хочу туди, де роздають чудеса.
Я йому сказав, щоби трохи пригальмував та нагадав фразу з одного анекдоту:
«И запомни: имя твое «Никак» и зовут тебя «Никто»!»
У цьому звʼязку сьогодні зранку спитав у наших людей, які знайшли себе в США, яку роботу вони могли б запропонувати нашому красеню, який хотів би трохи заробити на щастя, припустимо, конкретно в цю суботу та в цю неділю?
Отримав дві відповіді:
- Плитку он затирать сможет?
- Копать траншеи умеет?
Я подумав, що це чудові відповіді: саме вони змусять більше любити свою країну, свою роботу, свій спосіб життя…
Ну а тих, хто ще має сумніви вчитися чи не вчитися, чи трохи почекати, змусить добре подумати…
Додано: Суб 06 січ, 2024 11:21
Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.
Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:
1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали
2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"
Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.
Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.
Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?
Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.
Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.
п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення.
Додано: Суб 06 січ, 2024 12:03
якщо припущення, то так у Трампа є шанси виграти. хоча Байдена критикують за 82 роки, а Трамп у 77 років - живчик. ха. як на мене, обрання Трампа стане великим випробуванням для Америки. бо він деструктивно намагається зламати поточний устрій, не пропонуючи нічого нового. це як персонаж "Мертвої зони" Кінга.
добре, повноцінне повернення у світові справи Японії та Німеччині - моє припущення. але оскільки про це ще не кажуть, вам здається це фантастичним
про Ращу - в 86 році припущення, шо срср крякне, видавалися фантастичними - пройшло 5 років. не переоцінюйте Рашу. а ресурси - так ресурси належать якутам, а руські їх нахабно грабують (те, що вони вміють добре). дуже багато ресурсів зосереджено на території Саха-Якутії - якби не Раша, Якути могли б жити б як у ОАЕ. гадаю, про це думають певні люди
ви надто переймаєтесь, коли погано кажуть про срср. й гадаю, через те, що надто асоціюєте себе з срср. зауваження не до тих людей, які жили у срср, а за той устрій, який існував, та не давав людям нормально розвиватися та жити. й 90 роки - оце радянська людина без маскування, не забувайте це - оце продукт срср - який вирвався на волю. любите срср, любіть й 90
й ще раз - ви неодноразово звинувачуєте мене в охоті на відьом. коли питаєте, на підставі чого - ви не можете відповісти. спишемо на те, що у вас всі хто критикують срср та кажуть про українську мову, - для вас один узагальнений ворог, ви вже плутаєте окремих людей. враховуючи вік, не зважаємо на це. особисто в мене в 90 роки як кажуть найкращі роки - студентські
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