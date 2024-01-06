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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:07

  antey1969 написав:Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.
Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.
Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.
По сути, все как с той коровой.
Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.
И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".
Смешно звучит, правда?
Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.

по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосиски

поверніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:12

  rjkz написав:
  BIGor написав:]
Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.
Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.

Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.
Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.
Для Вас и вам подобным была масса ма

якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.

влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)

якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко
Shaman
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  #<1 ... 1719172017211722
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