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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1719172017211722
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:07

  antey1969 написав:Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.
Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.
Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.
По сути, все как с той коровой.
Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.
И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".
Смешно звучит, правда?
Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.

по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосиски

поверніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:12

  rjkz написав:
  BIGor написав:]
Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.
Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами.

Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.
Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.
Для Вас и вам подобным была масса ма

якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.

влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)

якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:43

  rjkz написав:..............
Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.
Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.
Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.
И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.
А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:09

  rjkz написав:
  ЛАД написав:................
И ещё. Что касается логики.
С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.

P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан?


Поставил-бы +, если-бы не выделенное.
Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.
Они применили к ситуации свою логику и адекватность.
Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.
У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.
Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.
А еще кровожерливость и авантюризм.
И то, что ему все сходило и сходит с рук.
Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.

Ну, то что я ошибся, я никогда не отрицал и давно признал.
Но, повторю, я не верил, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не способный оценивать последствия своих действий.
И если вспоминать Гитлера, то он при всей своей бесноватости был более адекватен. И лучше рассчитывал возможности Германии и последствия своих действий. И действовал пошагово, постепенно наращивая свои завоевания. Он не делал шагов, которые приводят к потерям при любом исходе. Собственно говоря, он допустил единственную ошибку, которая и привела к поражению - решился воевать на 2 фронта. Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк писал о недопустимости такой войны.
Путин практически сразу нацелился на слишком большой кусок (Грузию 2008 можно не считать - слишком мелко и далековато от основных игроков), неверно оценивая обстановку и последствия. И не понимая, что голосование за ОПЗЖ и даже членство в ней (объясняющееся желанием жить в мире и дружбе и даже сотрудничестве с РФ) совершенно не означает, что люди будут встречать хлебом-солью агрессора, который пытается навязать это силой (хотя, конечно, есть и такие).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 січ, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:25

  Чукча2 написав:В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала

У нас о таком можно только мечтать
Тебе быстро расскажут, где твое место

Израиль легко и не особо напрягаясь мог предотвратить то, что произошло. У него для этого было более чем достаточно сил и средств.
У Украины не хватало ни сил, ни оружия.
Сравните противостоящие силы.
Израиль с современной и хорошо вооружённой армией против ХАМАСа с АК и ракетами, сделанными в гаражах из обрезков труб.
Украина с армией, только недавно приведенной хоть в какой-то порядок, практически без работающей оборонной промышленности (за исключением небольшого количества ещё уцелевших производств) и получившей относительно небольшое количество оружия с Запада, против армии страны с огромными ресурсами (как финансовыми, так и материальными и людскими), готовившейся к войне минимум 15 лет и все эти 15 лет активно вооружавшейся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47

Косвенные - непрямі.
Соприкасающиеся, касательные - дотичні.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:50

  akurt написав:........
Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».
Розумію… так і має бути…

У меня шока нет, но разницу между сионизмом и антисемитизмом из Вашего поста не понял. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:52

  akurt написав:
  Shaman написав:
  akurt написав:Кто-то недавно рассказывал разницу между сионизмом и антисемитизмом.
Первые говорят: мы эту землю захватили - примерно как россияне руками и жизнЯми якутов - 20% территории Украины - значит, это наше, заселим туда нищих жителей Тавды и китайского по факту Хабаровска.
Вторые говорят: вам было дано целых 30 лет возможности думать головОМ, а не ногОМ Кивы и Бужанського.
А ви чиїм мозком думали: Бужанського, Дубінського та Куницького?
Ну так маєте те, що маєте: вони вілли в Італії, а ви пробитий кулями бронежилет…

Блін, так ось воно що: треба було думати головОМ, а не ногОМ…

сам хоч зрозумів, що написав? :D

парадокс - пише думати головОМ, а все написане - ногОМ :mrgreen:


На відміну від вас, шановний, завжди думаю головОМ, а не ногОМ.
Це і є головна різниця між мною, та вами, який останні 45 років живе в занедбаній панельці, та скрегочить від прогавлених можливостей, в панельці, отриманій безкоштовно від райкому КПРС.
Можете колотитися далі…

P.S. Зранку пан Shaman написав аж три повідомлення реально написаних на тверезу голову. Признаюсь: хотів поставити плюс та щось позитивне написати.
Щось зупинило від цієї похибки.
То має назву чуйка: таких не виправити.

P.P.S. Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».
Розумію… так і має бути…

Це пише чурколюб з Туреччини, смішно)
cherchiltank
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