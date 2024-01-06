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#<1 ... 1719172017211722 Додано: Суб 06 січ, 2024 12:07 antey1969 написав: Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.

Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.

Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.

По сути, все как с той коровой.

Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.

И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".

Смешно звучит, правда?

Так вот у нас сейчас именно такая ситуация. Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.По сути, все как с той коровой.Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".Смешно звучит, правда?Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.

по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосиски



поверніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати... по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосискиповерніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати... Shaman

Повідомлень: 5001 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 12:12 rjkz написав: BIGor написав: ]

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами. Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці?Звичайно наші держоргани, влада івиявилися імпотентами.

Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.

Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.

Для Вас и вам подобным была масса ма Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.Для Вас и вам подобным была масса ма

якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.



влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)



якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко Shaman

Повідомлень: 5001 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 17:43 rjkz написав: ..............

Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. ..............Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.

А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. Одно другому не мешает.А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:09 rjkz написав: ЛАД написав: ................

И ещё. Что касается логики.

С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.



P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан? ................P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан?



Поставил-бы +, если-бы не выделенное.

Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.

Они применили к ситуации свою логику и адекватность.

Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.

У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.

Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.

А еще кровожерливость и авантюризм.

И то, что ему все сходило и сходит с рук.

Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия. Поставил-бы +, если-бы не выделенное.Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.Они применили к ситуации свою логику и адекватность.Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.А еще кровожерливость и авантюризм.И то, что ему все сходило и сходит с рук.Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.

Ну, то что я ошибся, я никогда не отрицал и давно признал.

Но, повторю, я не верил, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не способный оценивать последствия своих действий.

И если вспоминать Гитлера, то он при всей своей бесноватости был более адекватен. И лучше рассчитывал возможности Германии и последствия своих действий. И действовал пошагово, постепенно наращивая свои завоевания. Он не делал шагов, которые приводят к потерям при любом исходе. Собственно говоря, он допустил единственную ошибку, которая и привела к поражению - решился воевать на 2 фронта. Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк писал о недопустимости такой войны.

Путин практически сразу нацелился на слишком большой кусок (Грузию 2008 можно не считать - слишком мелко и далековато от основных игроков), неверно оценивая обстановку и последствия. И не понимая, что голосование за ОПЗЖ и даже членство в ней (объясняющееся желанием жить в мире и дружбе и даже сотрудничестве с РФ) совершенно не означает, что люди будут встречать хлебом-солью агрессора, который пытается навязать это силой (хотя, конечно, есть и такие). Ну, то что я ошибся, я никогда не отрицал и давно признал.Но, повторю, я не верил, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не способный оценивать последствия своих действий.И если вспоминать Гитлера, то он при всей своей бесноватости был более адекватен. И лучше рассчитывал возможности Германии и последствия своих действий. И действовал пошагово, постепенно наращивая свои завоевания. Он не делал шагов, которые приводят к потерям при любом исходе. Собственно говоря, он допустил единственную ошибку, которая и привела к поражению - решился воевать на 2 фронта. Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк писал о недопустимости такой войны.Путин практически сразу нацелился на слишком большой кусок (Грузию 2008 можно не считать - слишком мелко и далековато от основных игроков), неверно оценивая обстановку и последствия. И не понимая, что голосование за ОПЗЖ и даже членство в ней (объясняющееся желанием жить в мире и дружбе и даже сотрудничестве с РФ) совершенно не означает, что люди будут встречать хлебом-солью, который пытается навязать это(хотя, конечно, есть и такие). Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 січ, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:25 Чукча2 написав: В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала



У нас о таком можно только мечтать

Тебе быстро расскажут, где твое место В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя зналаУ нас о таком можно только мечтатьТебе быстро расскажут, где твое место

Израиль легко и не особо напрягаясь мог предотвратить то, что произошло. У него для этого было более чем достаточно сил и средств.

У Украины не хватало ни сил, ни оружия.

Сравните противостоящие силы.

Израиль с современной и хорошо вооружённой армией против ХАМАСа с АК и ракетами, сделанными в гаражах из обрезков труб.

Украина с армией, только недавно приведенной хоть в какой-то порядок, практически без работающей оборонной промышленности (за исключением небольшого количества ещё уцелевших производств) и получившей относительно небольшое количество оружия с Запада, против армии страны с огромными ресурсами (как финансовыми, так и материальными и людскими), готовившейся к войне минимум 15 лет и все эти 15 лет активно вооружавшейся. Израильмог предотвратить то, что произошло. У него для этого было более чем достаточно сил и средств.У Украины не хватало ни сил, ни оружия.Сравните противостоящие силы.Израиль с современной и хорошо вооружённой армией против ХАМАСа с АК и ракетами, сделанными в гаражах из обрезков труб.Украина с армией, только недавно приведенной хоть в какой-то порядок, практически без работающей оборонной промышленности (за исключением небольшого количества ещё уцелевших производств) и получившей относительно небольшое количество оружия с Запада, против армии страны с огромными ресурсами (как финансовыми, так и материальными и людскими), готовившейся к войне минимум 15 лет и все эти 15 лет активно вооружавшейся. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47 Косвенные - непрямі.

Соприкасающиеся, касательные - дотичні. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:50 akurt написав: ........

Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».

Розумію… так і має бути… ........Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».Розумію… так і має бути…

У меня шока нет, но разницу между сионизмом и антисемитизмом из Вашего поста не понял. У меня шока нет, но разницу между сионизмом и антисемитизмом из Вашего поста не понял. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:52 akurt написав: Shaman написав: akurt написав: Кто-то недавно рассказывал разницу между сионизмом и антисемитизмом.

Первые говорят: мы эту землю захватили - примерно как россияне руками и жизнЯми якутов - 20% территории Украины - значит, это наше, заселим туда нищих жителей Тавды и китайского по факту Хабаровска.

Вторые говорят: вам было дано целых 30 лет возможности думать головОМ, а не ногОМ Кивы и Бужанського.

А ви чиїм мозком думали: Бужанського, Дубінського та Куницького?

Ну так маєте те, що маєте: вони вілли в Італії, а ви пробитий кулями бронежилет…



Блін, так ось воно що: треба було думати головОМ, а не ногОМ… Кто-то недавно рассказывал разницу между сионизмом и антисемитизмом.Первые говорят: мы эту землю захватили - примерно как россияне руками и жизнЯми якутов - 20% территории Украины - значит, это наше, заселим туда нищих жителей Тавды и китайского по факту Хабаровска.Вторые говорят: вам было дано целых 30 лет возможности думать головОМ, а не ногОМ Кивы и Бужанського.А ви чиїм мозком думали: Бужанського, Дубінського та Куницького?Ну так маєте те, що маєте: вони вілли в Італії, а ви пробитий кулями бронежилет…Блін, так ось воно що: треба було думати головОМ, а не ногОМ…

сам хоч зрозумів, що написав?



парадокс - пише думати головОМ, а все написане - ногОМ сам хоч зрозумів, що написав?парадокс - пише думати головОМ, а все написане - ногОМ



На відміну від вас, шановний, завжди думаю головОМ, а не ногОМ.

Це і є головна різниця між мною, та вами, який останні 45 років живе в занедбаній панельці, та скрегочить від прогавлених можливостей, в панельці, отриманій безкоштовно від райкому КПРС.

Можете колотитися далі…



P.S. Зранку пан Shaman написав аж три повідомлення реально написаних на тверезу голову. Признаюсь: хотів поставити плюс та щось позитивне написати.

Щось зупинило від цієї похибки.

То має назву чуйка: таких не виправити.



P.P.S. Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».

Розумію… так і має бути… На відміну від вас, шановний, завжди думаю головОМ, а не ногОМ.Це і є головна різниця між мною, та вами, який останні 45 років живе в занедбаній панельці, та скрегочить від прогавлених можливостей, в панельці, отриманій безкоштовно від райкому КПРС.Можете колотитися далі…P.S. Зранку пан Shaman написав аж три повідомлення реально написаних на тверезу голову. Признаюсь: хотів поставити плюс та щось позитивне написати.Щось зупинило від цієї похибки.То має назву чуйка: таких не виправити.P.P.S. Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».Розумію… так і має бути…

Це пише чурколюб з Туреччини, смішно) Це пише чурколюб з Туреччини, смішно) cherchiltank

Повідомлень: 1036 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1719172017211722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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