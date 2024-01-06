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#<1 ... 1720172117221723> Додано: Суб 06 січ, 2024 12:07 antey1969 написав: Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.

Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.

Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.

По сути, все как с той коровой.

Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.

И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".

Смешно звучит, правда?

Так вот у нас сейчас именно такая ситуация. Да, засуетились. Но мне кажется, что с большим опозданием.Строить при избытке финансирования - это одно. А когда тебе финансовый краник прикрутили - это совсем другое.Отсюда и растут ноги наших безумных изменений в налоговый кодекс.По сути, все как с той коровой.Пока давали силоса вволю, доярка не особо старалась, бухала, приходила через день. А теперь, когда жухлое сено пошло куцыми порциями, вдруг решили рекордные надои выдавить из буренки.И под это дело выступает глава сельсовета со словами "настало время, пора строить молокозавод".Смешно звучит, правда?Так вот у нас сейчас именно такая ситуация.

по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосиски



поверніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати... по-перше, таки у нас, а не у вас. у вас пиво та сосискиповерніться, покажіть власним прикладом - що виберете - на фронт чи дрони збирати? ага, хто ж буде пиво смакувати... Shaman

Повідомлень: 5002 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 12:12 rjkz написав: BIGor написав: ]

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами. Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці?Звичайно наші держоргани, влада івиявилися імпотентами.

Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.

Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.

Для Вас и вам подобным была масса ма Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.Для Вас и вам подобным была масса ма

якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.



влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)



якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко Shaman

Повідомлень: 5002 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 17:43 rjkz написав: ..............

Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. ..............Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.

А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. Одно другому не мешает.А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:09 rjkz написав: ЛАД написав: ................

И ещё. Что касается логики.

С точки зрения рациональной логики я до последнего дня был уверен, что войны не будет и всё ограничится бряцанием оружием. И писал на форуме об этом. Но я как-то не ожидал, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не верил в это. С точки зрения логики Путин ничего не выигрывал, а терял многое. Точнее, не Путин, а страна, которой он столько лет руководит. Причём потери были бы даже при благоприятном для него исходе.



P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан? ................P.s. У меня никаких мешающих налаштувань нет. Может мне отправите то, что просил Старикан?



Поставил-бы +, если-бы не выделенное.

Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.

Они применили к ситуации свою логику и адекватность.

Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.

У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.

Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.

А еще кровожерливость и авантюризм.

И то, что ему все сходило и сходит с рук.

Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия. Поставил-бы +, если-бы не выделенное.Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.Они применили к ситуации свою логику и адекватность.Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.А еще кровожерливость и авантюризм.И то, что ему все сходило и сходит с рук.Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.

Ну, то что я ошибся, я никогда не отрицал и давно признал.

Но, повторю, я не верил, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не способный оценивать последствия своих действий.

И если вспоминать Гитлера, то он при всей своей бесноватости был более адекватен. И лучше рассчитывал возможности Германии и последствия своих действий. И действовал пошагово, постепенно наращивая свои завоевания. Он не делал шагов, которые приводят к потерям при любом исходе. Собственно говоря, он допустил единственную ошибку, которая и привела к поражению - решился воевать на 2 фронта. Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк писал о недопустимости такой войны.

Путин практически сразу нацелился на слишком большой кусок (Грузию 2008 можно не считать - слишком мелко и далековато от основных игроков), неверно оценивая обстановку и последствия. И не понимая, что голосование за ОПЗЖ и даже членство в ней (объясняющееся желанием жить в мире и дружбе и даже сотрудничестве с РФ) совершенно не означает, что люди будут встречать хлебом-солью агрессора, который пытается навязать это силой (хотя, конечно, есть и такие). Ну, то что я ошибся, я никогда не отрицал и давно признал.Но, повторю, я не верил, что у руля огромного государства может стоять неадекват, не способный оценивать последствия своих действий.И если вспоминать Гитлера, то он при всей своей бесноватости был более адекватен. И лучше рассчитывал возможности Германии и последствия своих действий. И действовал пошагово, постепенно наращивая свои завоевания. Он не делал шагов, которые приводят к потерям при любом исходе. Собственно говоря, он допустил единственную ошибку, которая и привела к поражению - решился воевать на 2 фронта. Если не ошибаюсь, ещё Бисмарк писал о недопустимости такой войны.Путин практически сразу нацелился на слишком большой кусок (Грузию 2008 можно не считать - слишком мелко и далековато от основных игроков), неверно оценивая обстановку и последствия. И не понимая, что голосование за ОПЗЖ и даже членство в ней (объясняющееся желанием жить в мире и дружбе и даже сотрудничестве с РФ) совершенно не означает, что люди будут встречать хлебом-солью, который пытается навязать это(хотя, конечно, есть и такие). Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 січ, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:25 Чукча2 написав: В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя знала



У нас о таком можно только мечтать

Тебе быстро расскажут, где твое место В Израиле много людей подали в суд на власть, что она ни чего не сделала перед атакой хамас, хотя зналаУ нас о таком можно только мечтатьТебе быстро расскажут, где твое место

Израиль легко и не особо напрягаясь мог предотвратить то, что произошло. У него для этого было более чем достаточно сил и средств.

У Украины не хватало ни сил, ни оружия.

Сравните противостоящие силы.

Израиль с современной и хорошо вооружённой армией против ХАМАСа с АК и ракетами, сделанными в гаражах из обрезков труб.

Украина с армией, только недавно приведенной хоть в какой-то порядок, практически без работающей оборонной промышленности (за исключением небольшого количества ещё уцелевших производств) и получившей относительно небольшое количество оружия с Запада, против армии страны с огромными ресурсами (как финансовыми, так и материальными и людскими), готовившейся к войне минимум 15 лет и все эти 15 лет активно вооружавшейся. Израильмог предотвратить то, что произошло. У него для этого было более чем достаточно сил и средств.У Украины не хватало ни сил, ни оружия.Сравните противостоящие силы.Израиль с современной и хорошо вооружённой армией против ХАМАСа с АК и ракетами, сделанными в гаражах из обрезков труб.Украина с армией, только недавно приведенной хоть в какой-то порядок, практически без работающей оборонной промышленности (за исключением небольшого количества ещё уцелевших производств) и получившей относительно небольшое количество оружия с Запада, против армии страны с огромными ресурсами (как финансовыми, так и материальными и людскими), готовившейся к войне минимум 15 лет и все эти 15 лет активно вооружавшейся. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:47 Косвенные - непрямі.

Соприкасающиеся, касательные - дотичні. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 18:50 akurt написав: ........

Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».

Розумію… так і має бути… ........Прикольно споглядати, який шок викликала моя фраза «Думати головОМ, а не ногОМ».Розумію… так і має бути…

У меня шока нет, но разницу между сионизмом и антисемитизмом из Вашего поста не понял. У меня шока нет, но разницу между сионизмом и антисемитизмом из Вашего поста не понял. ЛАД 2 Повідомлень: 27194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5219 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 21:38 drevlyanin написав: rjkz написав: Кстати, очень о многом говорит пост ЛИБО 23 февраля.

Вызвали, отбывает.

Значит готовились и ждали.

Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.

Выехать-невыехать.

Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.

Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.

Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.

В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.

Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.

Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.

Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.

Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.

Кстати, очень о многом говорит23 февраля.Вызвали, отбывает.Значит готовились и ждали.Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.Выехать-невыехать.Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.



Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.

Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:

1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали

2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"

Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.

Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.

Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?

Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.

Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.

п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення. Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення.



Насчет ЛИБО - Вы во многом правы, я его неоднократно называл пижоном.

Но есть пост 23 февраля. Есть мой 24.02.22 в 00.07, есть пост Рыба-сом, есть много других.

Есть тысячи выехавших ДО войны, причем вместе с компаниями.

Есть эвакуированнные посольства. Что еще Вам надо?

Есть Зеленский, на которого направлены все телекамеры и он сидит и ковыряется в носу на публику. И это показывают по телеку. И этот телек в том числе смотрит хуйло. "А, он в носу ковыряется! Это легко получится. Киев за 3 дня. Можете пайки брать на недель максимум, там полные Сильпо колбасы." А получилось, что за 3 дня не произошло. И за 3 месяца не получилось и за 3 года не получится.

Потому что пока Зеленский на публику ковырял свой нос, кто-то, на кого камеры не были направлены, готовил хоть как-то армию к войне. Насколько это было возможно.

Кто-то дал команду поднять самолеты в воздух с васильковского аэродрома, кто-то вызвал Либо (если это правда, но мы тут на форуме можем писать все что угодно и вынуждены верить один другому или отправлять в ЧС).

В целом, "большое видится на расстоянии", отсюда сейчас видны такие вещи -1. люди устали, и в тылу и на фронте. 2. Весь негатив направлен (почему-то?) на Зеленского, а не на пуйло. Типа Зеленский должен был все это предотвратить и сам всех победить (эдакий Брюс Уиллис), а пуйло - "ну так а шо ему еще делать, если у нас президент-клоун". 3. "А вот если бы у нас был другой Президент, не клоун, а серьезный, толстый с грозным лицом, то никто-бы на нас не напал, а если-бы и напал, то мы уже в мацкве-бы покупали пиво по 15 гривен за бокал".

4. Из США видится все так, что на демократическую страну, пусть не идеальную, но с положительной динамикой, которая демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, хотя и среди борцунов много коррупционеров, которая динамично трансформирует законодательство в сторону европейских стандартов, а не олигархов (кому возвращать НДС, кому Х2 за строительство теплиц, кому рефинанс), в которой люди меняются в лучшую сторону. И все это во время войны. Так вот на эту страну с населением в 30 млн человек, напала страна-агрессор, которая готовилась к этому десятилетия, с населением 140 (? не в курсе и не интересно сколько точно) млн, с лидером(с первой букво "п")-маньяком и с чуть-ли не самым большим арсеналом вооружений, включая ЯО. Президент страны, несмотря на то, что порохоботы пророчили, что он сдрыснет с первыми выстрелами, не только не сдрыснул, но и не дал повода думать что это собирался делать.

Благодаря настойчивости на грани (а порой и за гранью) дипломатичности, Украина имеет хоть и недостаточный, но уже очень солидный арсенал западных вооружений и это не благодаря, а вопреки первоначальному (НЕ)желанию тех, кто их предоставил.

Вы в курсе, что пару дней назад северная корея выпустила более 200 снарядов по Южной Корее? Тут было в бегущей строке.

А к войне в Украине приковано внимание всего мира уже 2 года.

Опять-же, я не говорю что все идеально, но все что я вижу из США, делается с тем уровнем добросовестности, на который максимально можно расчитывать.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.

Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.

В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши. Насчет ЛИБО - Вы во многом правы, я его неоднократно называл пижоном.Но есть пост 23 февраля. Есть мой 24.02.22 в 00.07, есть пост Рыба-сом, есть много других.Есть тысячи выехавших ДО войны, причем вместе с компаниями.Есть эвакуированнные посольства. Что еще Вам надо?Есть Зеленский, на которого направлены все телекамеры и он сидит и ковыряется в носу на публику. И это показывают по телеку. И этот телек в том числе смотрит хуйло. "А, он в носу ковыряется! Это легко получится. Киев за 3 дня. Можете пайки брать на недель максимум, там полные Сильпо колбасы." А получилось, что за 3 дня не произошло. И за 3 месяца не получилось и за 3 года не получится.Потому что пока Зеленский на публику ковырял свой нос, кто-то, на кого камеры не были направлены, готовил хоть как-то армию к войне. Насколько это было возможно.Кто-то дал команду поднять самолеты в воздух с васильковского аэродрома, кто-то вызвал Либо (если это правда, но мы тут на форуме можем писать все что угодно и вынуждены верить один другому или отправлять в ЧС).В целом, "большое видится на расстоянии", отсюда сейчас видны такие вещи -1. люди устали, и в тылу и на фронте. 2. Весь негатив направлен (почему-то?) на Зеленского, а не на пуйло. Типа Зеленский должен был все это предотвратить и сам всех победить (эдакий Брюс Уиллис), а пуйло - "ну так а шо ему еще делать, если у нас президент-клоун". 3. "А вот если бы у нас был другой Президент, не клоун, а серьезный, толстый с грозным лицом, то никто-бы на нас не напал, а если-бы и напал, то мы уже в мацкве-бы покупали пиво по 15 гривен за бокал".4. Из США видится все так, что на демократическую страну, пусть не идеальную, но с положительной динамикой, которая демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, хотя и среди борцунов много коррупционеров, которая динамично трансформирует законодательство в сторону европейских стандартов, а не олигархов (кому возвращать НДС, кому Х2 за строительство теплиц, кому рефинанс), в которой люди меняются в лучшую сторону. И все это во время войны. Так вот на эту страну с населением в 30 млн человек, напала страна-агрессор, которая готовилась к этому десятилетия, с населением 140 (? не в курсе и не интересно сколько точно) млн, с лидером(с первой букво "п")-маньяком и с чуть-ли не самым большим арсеналом вооружений, включая ЯО. Президент страны, несмотря на то, что порохоботы пророчили, что он сдрыснет с первыми выстрелами, не только не сдрыснул, но и не дал повода думать что это собирался делать.Благодаря настойчивости на грани (а порой и за гранью) дипломатичности, Украина имеет хоть и недостаточный, но уже очень солидный арсенал западных вооружений и это не благодаря, а вопреки первоначальному (НЕ)желанию тех, кто их предоставил.Вы в курсе, что пару дней назад северная корея выпустила более 200 снарядов по Южной Корее? Тут было в бегущей строке.А к войне в Украине приковано внимание всего мира уже 2 года.Опять-же, я не говорю что все идеально, но все что я вижу из США, делается с тем уровнем добросовестности, на который максимально можно расчитывать.Не ошибается тот, кто ничего не делает.Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши. rjkz

Повідомлень: 16045 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8151 раз. Подякували: 5026 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 21:59 Shaman написав: rjkz написав: BIGor написав: ]

Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці? розвідка не бачить безпосередньої підготовки росіян.

Звичайно наші держоргани, влада і розвідка виявилися імпотентами. Чи маю я вірити "Корабельній сосні" - ні. Чи маю я вірити українській розвідці?Звичайно наші держоргани, влада івиявилися імпотентами.

Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.

Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.

Для Вас и вам подобным была масса ма Вы так и не поняли, что сохранить в тайне подготовку к отражению вторжения - было жизненно важно. И на мой взгляд, начальная фаза войны для раши была провальной. Такие огромные потери с ее стороны не думаю, что кто-то ожидал.Для всех остальных была масса маркеров. То, что Вы и остальные не видели или не хотели видеть очевидное - вопросы только к себе. Пуйло начал войну, предотвратить ее было невозможно. Понять, что она будет совсем не сложно, оставалось только что-то сделать - или посмотреть в гугле где ближайший военкомат или купить билеты на ближайший самолет. Все.Для Вас и вам подобным была масса ма

якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.



влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)



якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко якби ваша родина була б у Києві під час вторгнення, у вас були б зовсім протилежні думки. легко коментувати з-за кордону.влада не мала права вводити людей в оману. якби хоча б казали - ситуація складна, все можливо - тоді б це був би вибір кожного. можливо б не так багато людей виїхало б з Бучі чи Маріуполя, але це був би їх власний вибір. а так з Маріуполя вже просто не встигли вибратися (а там загинули десятки тисяч людей.)якби таке сталося у вашій поточній країні - США - представників влади вже б замінили дуже швидко



Если-бы я не эмигрировал до ковида, то выехал-бы первый раз весной 21 года, вторая точка -когда эвакуировались посольства.

Надо смотреть что происходит, а не кто что говорит.

Мой отец вывез семью в 1986 году несмотря на то, что всем говорили, что стронций полезен для здоровья. А его родственницу отправили в Чернобыль (водитель грузовика), не знаю что с ней сейчас, но много лет она провела в хрущевке в Киевской области с разваливщимися хрящами почти всех суставов.

В общем, как-бы то ни было, но войну-бы я не встретил в Украине. Относитесь к этому как угодно.

Да, останься я в Украине, я-бы и жил в иных условиях и в ином информпространстве и на меня имело-бы бОльшее влияние мнение окружающих. Если-бы я не эмигрировал до ковида, то выехал-бы первый раз весной 21 года, вторая точка -когда эвакуировались посольства.Надо смотреть что происходит, а не кто что говорит.Мой отец вывез семью в 1986 году несмотря на то, что всем говорили, что стронций полезен для здоровья. А его родственницу отправили в Чернобыль (водитель грузовика), не знаю что с ней сейчас, но много лет она провела в хрущевке в Киевской области с разваливщимися хрящами почти всех суставов.В общем, как-бы то ни было, но войну-бы я не встретил в Украине. Относитесь к этому как угодно.Да, останься я в Украине, я-бы и жил в иных условиях и в ином информпространстве и на меня имело-бы бОльшее влияние мнение окружающих. rjkz

Повідомлень: 16045 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8151 раз. Подякували: 5026 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 22:03 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. ..............Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.

А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. Одно другому не мешает.А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах.



Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.

Аллюзия на тему "Лев Толстой одной ногой застрял прошлом, второй шел в будещее, а посредине было суровое настоящее" (из сочинения). Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.Аллюзия на тему "Лев Толстой одной ногой застрял прошлом, второй шел в будещее, а посредине было суровое настоящее" (из сочинения). rjkz

Повідомлень: 16045 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8151 раз. Подякували: 5026 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1720172117221723> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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