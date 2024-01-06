RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Немного про Амазон.
Это какой-то ППЦ.

2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.
Вернее, выслали самые дешевые аналоги.
1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.
Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16045
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8151 раз.
Подякували: 5026 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09

Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Немного про Амазон.
Это какой-то ППЦ.

2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.
Вернее, выслали самые дешевые аналоги.
1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.
Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит.
І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.
В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.

Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідали

Та й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34448
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 7934 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 1720172117221723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2613)
06.01.2024 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.