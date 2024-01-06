rjkz написав:Немного про Амазон.
Это какой-то ППЦ.
2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.
Вернее, выслали самые дешевые аналоги.
1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.
Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит.
І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.
В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.
Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідали
Та й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр.