Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1720172117221723 Додано: Суб 06 січ, 2024 22:36 Re: Еміграція, заробітчанство Немного про Амазон.

Это какой-то ППЦ.



2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.

Вернее, выслали самые дешевые аналоги.

1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.

Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит. rjkz

Повідомлень: 16046 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8151 раз. Подякували: 5027 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Немного про Амазон.

Это какой-то ППЦ.



2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.

Вернее, выслали самые дешевые аналоги.

1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.

Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит. І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.

В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.



Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідали



Та й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр. І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідалиТа й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр. Faceless

Модератор Повідомлень: 34449 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1427 раз. Подякували: 7934 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 00:35 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. ..............Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.

А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. Одно другому не мешает.А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах.



Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.

.... Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.....

Я тоже. Я тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 27198 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 00:46 rjkz написав: ............

А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

..... ............А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой......

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.

Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". + поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". ЛАД 2 Повідомлень: 27198 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4827 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 01:05 ЛАД написав: rjkz написав: ............

А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

..... ............А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой......

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.

Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". + поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества".



Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.

Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.

А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.

Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.

Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.

Как он жестоко обманул соотечественников! Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.Как он жестоко обманул соотечественников! rjkz

Повідомлень: 16046 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8151 раз. Подякували: 5027 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1720172117221723 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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