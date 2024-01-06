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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1720172117221723
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Немного про Амазон.
Это какой-то ППЦ.

2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.
Вернее, выслали самые дешевые аналоги.
1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.
Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09

Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:Немного про Амазон.
Это какой-то ППЦ.

2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.
Вернее, выслали самые дешевые аналоги.
1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.
Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит.
І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.
В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.

Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідали

Та й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:35

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:..............
Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.
Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.
Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.
И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.
А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах.


Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.
....

Я тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 00:46

  rjkz написав:............
А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.
Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.
Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.
.....

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.
Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:05

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.
Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.
Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.
.....

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.
Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества".


Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.
Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.
А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.
Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.
Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.
Как он жестоко обманул соотечественников!
rjkz
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  #<1 ... 1720172117221723
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