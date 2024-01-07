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#<1 ... 1720172117221723 Додано: Суб 06 січ, 2024 22:36 Re: Еміграція, заробітчанство Немного про Амазон.

Это какой-то ППЦ.



2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.

Вернее, выслали самые дешевые аналоги.

1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.

Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит. rjkz

Повідомлень: 16048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8153 раз. Подякували: 5028 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 січ, 2024 23:09 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Немного про Амазон.

Это какой-то ППЦ.



2 заказа выслали не совсем то, что заказывали.

Вернее, выслали самые дешевые аналоги.

1 заказ - деньги сняли, но ничего не получил. Заказ сделался в 20-х числах прошлого года.

Видел видео с камеры видеонаблюдения - доставщик Амазона кладет посылку под дверь, фотографирует, отсылает подтверждение доставки, забирает посылку и уходит. І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.

В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.



Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідали



Та й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр. І не тільки в США і не тільки Амазон. В Іспанії доставка, та й пошта, працюють так, що на їх фоні наша Укрпошта це доставка майбутнього.В Італії хвалиться, що їх пошта коренями йде з Римської імперії, але, здається, прогрес з тих часів обійшов їх стороною. І кур'єрам пофіг яка вартість посилки, ніхто не доставляє до дверей квартири, просто кладуть біля дверей будинку (парадного) і все. Хай там хоч макбук про лежить.Хоча про такі нахабні крадіжки ще не розповідалиТа й у нас Амазон один з небагатьох (якщо чесно, інших і не знаю) хто може списувати гроші з картки без усіляких свв і 3д секьюр. Faceless

Модератор Повідомлень: 34449 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1427 раз. Подякували: 7934 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 00:35 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.

Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.

Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.

И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация. ..............Им не привыкать кусать руку, которая их кормит.Радикализм и фанатизм не очень вяжутся с прагматизмом и логикой.Сейчас весь мусульманский мир в десна лупашится с пуйлом за поддержку хамаса.И тут-же слетает наносная светкость и типа европеизация.

Одно другому не мешает.

А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах. Одно другому не мешает.А стремление уничтожить Израиль у них никогда и не пропадало. Даже при самых мирных переговорах.



Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.

.... Я имел ввиду не хамас в данном случае, а про страны, которые одной ногой шли в Европу, а другой в радикальный ислам.....

Я тоже. Я тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 27201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 00:46 rjkz написав: ............

А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

..... ............А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой......

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.

Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". + поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". ЛАД 2 Повідомлень: 27201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 01:05 ЛАД написав: rjkz написав: ............

А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

..... ............А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой......

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.

Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". + поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества".



Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.

Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.

А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.

Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.

Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.

Как он жестоко обманул соотечественников! Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.Как он жестоко обманул соотечественников! rjkz

Повідомлень: 16048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8153 раз. Подякували: 5028 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 02:22 drevlyanin написав: ..........

Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:

1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали

2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"

Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу. ..........Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.

Попробую ответить, авось, в этот раз не удалят и Вы успеете прочитать.

Гадать, сколько выехало бы, сложно. Но судя по тому, что пишут на форуме, да и по тому, как проходит мобилизация, выехали бы многие мужчины 18-60.

Противоречия в вышеприведенных пунктах нет. Люди верили заверениям властей или сами не верили в войну (как я) и не выезжали. Если бы власти открыто заявили, что Запад прав и на днях начнётся война, думаю, выехали бы многие. Сейчас в Германии, вроде, примерно 20% мужчин среди наших беженцев. Примерно треть - дети, т.е. женщин где-то 45%. Мужчин было бы, наверное, гораздо ближе к трети, а то и больше.



Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.

Насчёт теста ничего не скажу, не знаком с ним, но, судя по тому, что не удрал из Киева 24.02 тесто подходящее. Но спорить не буду.

А вот то, что это добавило бы "поваги та авторитету", сильно сомневаюсь. Пока что практика показывает, что поклонники Порошенко ругают его и "73%" независимо ни от чего и что может это изменить, даже не представляю. Разве что, как предлагал кто-то на военной ветке, поехать и лично расстрелять Путина. И то не уверен.



Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?

Немного не так.

И "в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми" далеко не всегда соблюдаются 10 заповедей.

И это не "так вже в нас історично склалося", а во всей истории далеко не всегда интересы общества (и тем более, отдельных людей) и государства совпадают. Бывает, они расходятся и порой достаточно сильно.



Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.

Зашквары, действительно, есть, но они были всегда и при всех президентах и правительствах. Но сейчас это почему-то раздувается значительно сильнее. С одной стороны, это понятно - в условиях войны эти зашквары воспринимаются болезненнее. Эотя повторю, я ещё в начале войны говорил, что будет и коррупция, и воровство, и страсть к наживе любой ценой. С другой стороны, именно в условиях войны политики должны были бы делать упор на другое. И всякие блогеры тоже. Кстати, и раскручивают всё это больше именно блогеры, которым тоже важнее количество просмотров и, соответственно, монетизация.



п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тижні вторгнення.

Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.

Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення". Т.е. предполагаете всё же достаточно массовый выезд людей.

О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.

Если Вы случайно пропустили, то это здесь - Попробую ответить, авось, в этот раз не удалят и Вы успеете прочитать.Гадать, сколько выехало бы, сложно. Но судя по тому, что пишут на форуме, да и по тому, как проходит мобилизация, выехали бы многие мужчины 18-60.Противоречия в вышеприведенных пунктах нет. Люди верили заверениям властей или сами не верили в войну (как я) и не выезжали. Если бы власти открыто заявили, что Запад прав и на днях начнётся война, думаю, выехали бы многие. Сейчас в Германии, вроде, примерно 20% мужчин среди наших беженцев. Примерно треть - дети, т.е. женщин где-то 45%. Мужчин было бы, наверное, гораздо ближе к трети, а то и больше.Насчёт теста ничего не скажу, не знаком с ним, но, судя по тому, что не удрал из Киева 24.02 тесто подходящее. Но спорить не буду.А вот то, что это добавило бы "поваги та авторитету", сильно сомневаюсь. Пока что практика показывает, что поклонники Порошенко ругают его и "73%" независимо ни от чего и что может это изменить, даже не представляю. Разве что, как предлагал кто-то на военной ветке, поехать и лично расстрелять Путина. И то не уверен.Немного не так.И "в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми" далеко не всегда соблюдаются 10 заповедей.И это не "так вже в нас історично склалося", а во всей истории далеко не всегда интересы общества (и тем более, отдельных людей) и государства совпадают. Бывает, они расходятся и порой достаточно сильно.Зашквары, действительно, есть, но они были всегда и при всех президентах и правительствах. Но сейчас это почему-то раздувается значительно сильнее. С одной стороны, это понятно - в условиях войны эти зашквары воспринимаются болезненнее. Эотя повторю, я ещё в начале войны говорил, что будет и коррупция, и воровство, и страсть к наживе любой ценой. С другой стороны, именно в условиях войны политики должны были бы делать упор на другое. И всякие блогеры тоже. Кстати, и раскручивают всё это больше именно блогеры, которым тоже важнее количество просмотров и, соответственно, монетизация.Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення". Т.е. предполагаете всё же достаточно массовый выезд людей.О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.Если Вы случайно пропустили, то это здесь - viewtopic.php?p=5669576#p5669576 - самое начало моего текста после цитаты из Вашего поста. ЛАД 2 Повідомлень: 27201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 02:53 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ............

А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

..... ............А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой......

+ поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.

Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества". + поставил, но с этим не согласен. Проблема не в том, что "разжевали детали и цели". Всё эти "детали и цели" было достаточно очевидны. Все остальные варианты и цели не стоили того, чтобы тратить на них силы, и даже при удаче не особо меняли стратегическую ситуацию. Или были явно нереализуемы.Вы правы, просто у Украины не было "необходимого для этого преимущества".



Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.

Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.

А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.

Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.

Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.

Как он жестоко обманул соотечественников! Вариант, негеройский и совсем не медийный - дать дезу по контрнаступлению на одном направлении, заставив противника закапываться в оборону, чтобы он думал не о наступлении на данном рубеже, а использовать необходимую для наступления, но не для обороны часть войск на другом направлении. Пусть даже для обороны.Активная или даже глухая оборона Украине более по силам нежели наступление.А уж если и говорить о чем-то, то ограниченно и только как о свершившимся факте.Типа, готовили операцию в районе Херсона, а провели ее в Харьковской области.Почему получилось? Потому что Зеленский ковырялся в носу и не рассказывал с экрана, что мы готовим операцию не в Херсонской, а в Харьковской области.Как он жестоко обманул соотечественников!

Не потому.

В 2022 и росс. войска не думали об обороне и не занимались фортификацией. Тогда они пытались наступать и всё ещё были уверены в своём подавляющем превосходстве. И даже в мыслях не допускали возможность нашего контрнаступления. Освобождение Харьковской области послужило для них холодным душем. И что-то мне кажется, что такого успеха и мы не ожидали. Если бы ожидали, то, возможно, бросили бы туда больше сил и добились бы бОльших успехов.

Наступление после этого на Херсон было достаточно очевидным и ожидалось. И то, что это ожидалось, не помешало. Но там явно была слабость положения росс. войск и у Суровикина хватило ума отвести войска с правого берега. Если бы он этого не сделал, думаю, их потери были бы гораздо больше и, возможно, им не удалось бы закрепиться и на левом берегу.

Вообще военная кампания 2022 со стороны РФ была явно провальной, причём, в значительной степени по их собственной вине и ошибок в планировании. (Это не отрицает героизма и заслуги нашей армии).

И насчёт "явных намерений" и "дезы по контрнаступлению" Вы немного забыли. До Работино попытки атаковать предпринимались на нескольких участках фронта. И западные эксперты даже обвиняли нас в распылении сил. Так что, где будет решающий удар, было непонятно. Возможно, даже нашему Генштабу.

Всё-таки просто не хватило сил.



Военную кампанию 2023 рос. войска провели, к сожалению, значительно грамотнее. Подтвердив, что к противнику надо относиться серьёзнее. В 2022 им этого понимания явно не хватало. Не потому.В 2022 и росс. войска не думали об обороне и не занимались фортификацией. Тогда они пытались наступать и всё ещё были уверены в своём подавляющем превосходстве. И даже в мыслях не допускали возможность нашего контрнаступления. Освобождение Харьковской области послужило для них холодным душем. И что-то мне кажется, что такого успеха и мы не ожидали. Если бы ожидали, то, возможно, бросили бы туда больше сил и добились бы бОльших успехов.Наступление после этого на Херсон было достаточно очевидным и ожидалось. И то, что это ожидалось, не помешало. Но там явно была слабость положения росс. войск и у Суровикина хватило ума отвести войска с правого берега. Если бы он этого не сделал, думаю, их потери были бы гораздо больше и, возможно, им не удалось бы закрепиться и на левом берегу.Вообще военная кампания 2022 со стороны РФ была явно провальной, причём, в значительной степени по их собственной вине и ошибок в планировании. (Это не отрицает героизма и заслуги нашей армии).И насчёт "явных намерений" и "дезы по контрнаступлению" Вы немного забыли. До Работино попытки атаковать предпринимались на нескольких участках фронта. И западные эксперты даже обвиняли нас в распылении сил. Так что, где будет решающий удар, было непонятно. Возможно, даже нашему Генштабу.Всё-таки просто не хватило сил.Военную кампанию 2023 рос. войска провели, к сожалению, значительно грамотнее. Подтвердив, что к противнику надо относиться серьёзнее. В 2022 им этого понимания явно не хватало. ЛАД 2 Повідомлень: 27201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 07:59 Re: Еміграція, заробітчанство Ну вот. Писал, что в интересном месте была 1 бдрм, но выходили окна и балкон на крышу гаража.

Думал после НГ сходить в банк за преапрувд леттер.

А квартира уже на пендинге. Цена с 349 куе опустилась до 285.

Посмотрим за сколько продастся, судя по динамике, продать ее очень хотят. rjkz

Повідомлень: 16048 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8153 раз. Подякували: 5028 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1720172117221723 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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