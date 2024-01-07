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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1721172217231724
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:16

Re: Еміграція, заробітчанство

ой, а що сталося? :D
Третина фахівців бояться втратити роботу. Чому в IT-галузі перестали зростати зарплати та зайнятість
для читання треба ввести email
В IT-секторі сформувався ринок роботодавця — на деякі вакансії претендують не менше сотні фахівців. Заробітні плати не зростають

Кожен п’ятий IT-фахівець, за даними опитування Львівського ІТ кластера, готовий до зниження заробітної плати у 2024 році.

Українські та іноземні компанії не планують переглядати заробітні плати та розширювати команди — в країні поступово формується ринок роботодавця. Виключення можливе у найбільш затребуваних сферах (АІ, cybertech, cybersecurity) та позиціях (DevOps, AI/ML, Hardware тощо).

Топменеджери та власники бізнесу в Україні жаліються на брак кадрів — фахівців не вистачає у логістиці, рітейлі, будівництві, виробництві тощо. Однак не в IT. Тут і досі конкурс на посаду програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника у десятки разів вищий, аніж в середньому по країні. В IT панує ринок роботодавця.

Останні три місяці кількість вакансій на Djinni — сервісі пошуку роботи для програмістів — тримається на рівні 6800−7000, йдеться у повідомленні рекрутингової компанії Alcor. У листопаді 2023 року середня кількість відгуків на вакансію складає вже 31,47 резюме. Наприклад, у проджект-менеджерів — майже 60, а у продактів — майже 30. Рекорд у QA (інженери, які контролюють продукт на етапі розробки та підтримки — Ред.) — в середньому 119,9 відгуків на вакансію.

Тож не дивно, що 31,3% фахівців бояться втратити роботу, йдеться у дослідженні Львівського ІТ кластера. Найбільше хвилюються тестувальники, найменше — проєктні менеджери та менеджери вищої ланки. До повномасштабного російського вторгнення, у 2021 році, ситуація була геть іншою — кількість вакансій перевищувала число кандидатів, кожен з яких отримував в середньому по 20 пропозицій роботи від різних компаній. Скорочення кількості вакансій пов’язано з війною — аутсорсингові компанії стикаються зі зменшенням попиту через більші ризики для українських команд.

На цей процес впливає і рецесія у частині країн світу. Складніше за все у 2023 році було молодим спеціалістам, — як приклад, останні великі звільнення в Amazon, Meta, а це 18 тисяч та 10 тисяч співробітників відповідно, та інших компаніях зачіпали переважно новачків, які влаштувались на роботу протягом двох останніх років. «З другої половини 2022 року до викликів війни додалося й зниження активності глобальної економіки, що призвело до більш стриманого розміщення ІТ-проєктів в Україні з боку іноземних замовників. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися», — каже старший директор ЕРАМ, керівник команди залучення талантів в Україні, Болгарії, Румунії та Іспанії Антон Фількевич.

QA - я так розумію, це тестувальники. найпростіша робота, з якої всі починають. відповідно, не надто ексклюзивна й працівники легко йдуть під ніж
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Спрос на заграничную недвижимость будет увеличиваться

https://m.censor.net/ua/resonance/34661 ... minoborony
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:10

  Чукча2 написав:Спрос на заграничную недвижимость будет увеличиваться

https://m.censor.net/ua/resonance/34661 ... minoborony

Клієнтура точно є)
https://nashigroshi.org/2024/01/07/yak- ... inoborony/
gonchik74
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